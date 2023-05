Leijonatuomio: Tämä reppana välittömästi ulos MM-kisoista!

Leijonat voitti lauantain iltapäiväpelissä lohkojumbo Itävallan 3–1.

RAADISSA ovat mukana MM-kisoja paikan päällä seuraavat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Ville Touru.

Sami Hoffrén

Illan sankari

Taidetta. Sitä oli Antti Suomelan uran toinen MM-maali. Taidokas ohjausmaali oli ansaittu palkinto loistavan ottelun pelanneelle Leijonien kakkossentterille. Superkauden SHL:ssä pelannut Suomela on lunastamassa hiljalleen isoja odotuksia toisen tulosketjun keskikaistalla. Suomelan tyhjän tilan täyttö ja oikea-aikaiset kiekolliset ratkaisut hyökkäyssommitelmissa erottavat hänet massasta.

Tämä toimi

Leijonien uusittu kakkosketju toimi kuin keinomunuainen. Kasperi Kapanen, Suomela ja Kaapo Kakko muodostivat ylivoimaisesti parhaimman ketjun. Pakkipari Olli Määttä-Miika Koivisto tuki ketjua vahvasti. Suomelan ketju hyökkäsi kiihtyvästi yhdessä ja pelasi näyttävän tehokkaita kuvioita hyökkäysalueella. Siksi on outoa, että päätöserässä Kapanen nousi ykköseen ja tilalle tuli Teemu Hartikainen.

Tämä meni vihkoon

MM-kisoissa ei kuulemma ole enää pakkopullapelejä, mutta mikäs tämä Itävalta-nuhjaus sitten oli? Leijonat pelasi löysällä kruisailuvaihteella toisen pelin putkeen. Nokia-areenan yleisö ei tuntunut syttyvän tästä näytelmästä. ”Peliä! Saatana!” kaikui välillä hiljaisessa mökissä. Ensimmäiset Suomi, Suomi, Suomi -huudot raikuivat rytmikkäästi vasta 32 peliminuutin kohdalla. Lauantaina oli unisin tunnelma Leijonien pelissä tässä turnauksessa.

Tus ny itte selittään...

Otetaan B-lohkosta nosto. Jos IIHF:n kurinpito on yhtään tehtäviensä tasalla, Kanadan Joe Veleno ei pelaa tässä turnauksessa enää peliäkään. Velenon käsittämätön potku luistimella oli pitkään aikaan törkein temppu MM-jäillä. Saman tien kisapassi pois tältä reppanalta ja paluulippu käteen.

Loppulause

Alkusarjaa on jäljellä yksi peli, ja Leijonat on toistaiseksi pelannut yhden vahvan 60-minuuttisen. Ruotsi-peliä lukuun ottamatta Leijonat ei ole vielä vakuuttanut. Hallitseva maailmanmestari on joutunut raastamaan pikkumaitakin vastaan ihmeen kireitä pelejä. Kaikesta huokuu, että joukkue vain odottelee torstain puolivälierää.

Teemu Suvinen

Illan sankari

Kasperi Kapanen on totaalisen eri mies kuin vielä pari viikkoa sitten Leijonien valmistavissa otteluissa, joissa hän tuskasteli ja oikutteli. Nyt Kapasen itseluottamus on pilvissä, sen saattoi nähdä hänen läpiajoratkaisustaan ensimmäisessä erässä. Kylmänviileä neppaus aivan maalin kattoon oli upea suoritus.

Tämä toimi

Leijonien kakkosketju Kaapo Kakko-Antti Suomela-Kasperi Kapanen oli vakuuttava, mutta muuten oli hiljaisempaa niin kentällä kuin katsomossa. On perin erikoista, jos Jukka Jalonen ei pidä tätä koostumusta yhdessä jatkossa.

Tämä meni vihkoon

Leijonien pelipaita sai viime vuonna kritiikkiä keltaisesta kauppaketjun hihamainoksestaan, joka on yhä paikallaan, mutta se ei ole mitään verrattuna Itävallan vastaavaan. Keltainen lappu punaisessa paidassa on räikeydessään karmea.

Tus ny itte selittään...

Ruotsalaistoimittaja on ilmeisesti saanut tarpeekseen Käärijän Cha Cha Cha -hitistä, joka pauhaa Nokia-areenassa tiuhaan tahtiin. Lauantain päiväottelussa naapurimaan kollega paineli päättäväisesti sulkemaan mediatilasta halliin johtavan oven, kun Käärijän ääni alkoi kuulua ämyreistä. Loreenin viisuvoittobiisi Tattoo on soinut Nokia-areenassa syystä tai toisesta hieman harvemmin.

Loppulause

Tämä päivä muistetaan ennemmin Jukka Jalosen arvokkaasta kunniatohtori-nimityksestä ja kopterilennosta kuin jääkiekosta. Niin väsynyt tapahtuma Itävalta-ottelu oli. NHL-tähti Mikko Rantanenkin vaelteli huolestuttavan pahasti varjoissa.

Ville Touru

Illan sankari

Kasperi Kapasta voi edelleen pitää kokonaisuutena katsoen Leijonien MM-turnauksen suurimpana onnistujana. Viime peleissä Kapanen on noussut porras portaalta myös ketjuissa. Perjantain Unkari-ottelun Kapanen aloitti kolmosketjussa. Sen pelin kolmanteen erään Kapanen nostettiin kakkoseen, jossa hän jatkoi myös lauantaina. Itävalta-ottelun Kapanen kuitenkin lopetti jo ykkösketjun laidassa.

Jukka Jalonen kehui Kasperi Kapasta Itävalta-ottelun parhaaksi pelaajaksi.

Tämä toimi

Jääkiekkoliitolta oli jälleen hieno veto kutsua ”legendalounaalle” kasapäin ansioituneita jääkiekkoihmisiä. Paikalla oli todella monenkirjavaa väkeä. Ikäjakaumakin oli melkoinen Naisleijonien alle parikymppisistä pelaajista varttuneisiin legendoihin kuten Kalevi Nummiseen, 83.

Tämä meni vihkoon

Tämä oli kaikin puolin aivan käsittämättömän väsynyt ottelu. Kyseessä oli lauantai-ilta, ja MM-kisat on Suomessa tolkuttoman iso karnevaali. Halli oli kuin kirkko, ja Leijonatkin kentällä vain jyrsimässä pakkopullaa. Koko komeuden kruunasivat ironiset ”Ilves” ja ”Tappara” -huudot katsomossa.

Tus ny itte selittään...

Itävalta haastoi ottelun lopussa Suomen kolmannen maalin paitsiona. Se herätti alkuun monissa hieman hämmennystä, sillä MM-kisoissa ei ole aiemmin ollut paitsion haastomahdollisuutta. Marko Anttila kertoi ottelun jälkeen, että joukkueille oli ennen turnausta kerrottu paitsiohaaston lisäämisestä MM-kisoihin.

Loppulause

Ei vakuuta Leijonat vieläkään. Tiistain Tanska-pelissä homma pitäisi olla jo joten kuten raiteilla. Mutta toisaalta, torstain puolivälierä määrittää taas kaiken. Ihan sama miten seitsemän ensimmäistä ottelua ovat menneet.