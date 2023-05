Gergö Nagy saapui 13 vuotta sitten Suomeen – reissusta tulikin ”oppitunti”

Gergö Nagy ei saanut 13 vuotta sitten sopimusta Suomeen. Nyt hän palasi maahan MM-joukkueensa kapteenina.

Tampere

Unkarin kapteeni Gergö Nagy ei ollut kovin harmissaan, kun hänen joukkueensa kärsi 1–7-tappion Leijonille perjantaisessa jääkiekon MM-kisojen alkulohkon ottelussa.

Kahden erän jälkeen Suomi johti vain yhdellä maalilla ja oiva pelin alkupuolisko saikin kapteenin suupielet ylöspäin. Isoin peli MM-kisojen A-sarjassa säilymisen kannalta on vielä edessä, kun Unkari kohtaa Itävallan maanantaina.

– Taistelimme kovaa ja hyvin, vaikka vastassa oli viime vuoden maailmanmestari. Mutta emme antaneet heille ylimääräistä arvostusta kaukalossa, Nagy totesi.

Kolmannessa erässä Suomi meni menojaan kahdella nopealla osumalla.

– Heillä oli todella hyvä kolmas erä. Täytyy antaa siitä heille kunniaa.

Nagylle MM-kisat eivät ole ensimmäinen kerta Suomessa. Hän kävi kesällä 2010 eli noin 13 vuotta sitten hakemassa sopimusta Suomen toiseksi korkeimmalle sarjatasolle Mestikseen.

Nagy oli noin viikon testissä Lempäälän Kisassa, mutta ei saanut koskaan sopimusta. Unkarin avainpelaajalla on selvä näkemys, mikä meni silloin pieleen.

– Se ei toiminut ollenkaan. Kun katson taakse siihen aikaan, en ollut valmis pelaaja enkä aikuinen silloin, Nagy toteaa rehellisesti.

Hän oli sopimusta hakiessaan 21-vuotias. Lempäälässä oli toiveissa löytää todellinen yllätysnimi siirtomarkkinoilta tuntemattomammasta kiekkomaasta, mutta vielä silloin ei ollut Nagyn aika nousta parrasvaloihin.

Gergö Nagy jäi ilman pisteitä Suomea vastaan, mutta otti jäähyn, jonka aikana Suomi teki 4–1-maalin.

Sen jälkeen ura on urjennut varsin mukavasti. Nagy on pelannut kahdeksan ottelua AHL:ssä, tehnyt ECHL:ssä melkein pisteen per peli yhdellä kaudella ja noussut Unkarissa seurajoukkueensa avainpelaajaksi. Ja tietenkin maajoukkueen kapteeniksi.

Viime vuodet Nagy on pelannut kotimaassaan budapestiläisessä Ferenvárosi TC:ssä ja ollut joukkueensa kapteeni usealla kaudella. Edelliset viisi runkosarjakautta ovat tuottaneet 194 otteluun peräti 247 pistettä. Kulunut kausi päättyi Erste Ligan hopeaan.

Nagy edustaa unkarilaista suurseuraa, sillä jalkapallon edustusjoukkue Ferencváros on pelannut Mestarien liigassakin.

Aiempi Suomi-historia pulpahti päähän bussissa Tampereella.

– Siitä try outista on jo niin kauan, en edes ajatellut sitä etukäteen. Kun ensi kertaa tulimme bussilla areenalle pompahti mieleeni, että vau, se oli täällä missä kävin, Nagy kertoo.

Lempäälän jäähalli tosin sijaitsee 20 kilometriä Nokia-areenasta etelään, mutta myös Tampere oli ehtinyt tulla jo aiemmin Nagylle tutuksi.

– Näin täällä keskustassa Hesburger-nimisen ravintolan, mietin että, olen ollut tuolla silloin, kun olin täällä viimeksi.

Sittemmin LeKin edustusjoukkue meni konkurssiin, menetti Mestis-paikkansa ja on tehnyt uutta nousua pelaten tulevalla kaudella Suomi-sarjaa Suomen kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla.

– En tiennyt, mitä joukkueelle sen jälkeen tapahtui. Toivon heille kaikkea parasta, Nagy toteaa kuullessaan aiemman testijoukkueensa tilanteesta.

Kun Nagy ei saanut sopimusta Suomeen, hän pelasi kauden 2010–11 Unkarissa, kävi Yhdysvalloissa sekä Slovakiassa, ja palasi takaisin tähtipelaajana kotimaahansa.

– Ehkä sellainen vaikea hetki auttoi urallani eteenpäin. Minun piti parantaa ja vaihtaa uusi vaihde, jotta voin pelata paremmalla ja korkeammalla tasolla. Se oli hyvä oppitunti, hän tuumii aiemmasta Suomen-visiitistään.