Nyt hanat auki, Leijonat! Joko NHL-tähdet löytävät tehonsa? IS seuraa MM-taistoa

Suomi kohtaa perjantaina alkulohko-ottelussaan Unkarin.

Unkari–Suomi 0–0 (x–x, x–x, x–x)

Leijonien MM-urakka jatkuu perjantaina ottelulla Unkaria vastaan. Vastustaja on tällä kertaa sitä luokkaa, että voitto on otettava ja tehottomuudesta kärsineillä NHL-tähdillä Mikko Rantasen johdolla on sauma avata hanansa.

Suomi on neljästä ensimmäisestä ottelustaan voittanut kaksi (Saksa ja Ranska) ja hävinnyt kaksi (Yhdysvallat ja Ruotsi). Unkari on kaatanut Ranskan jatkoajalla, mutta hävinnyt muut ottelunsa.

Suomi on tällä hetkellä lohkossaan neljäntenä. Lohkosta menee jatkoon neljä joukkuetta.