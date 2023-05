Kaiken nähnyt kiekkoguru ylistää yhtä Leijonien pelaajaa: ”Näin ehjä ihminen!” – räikeä ero taiteilijoihin

Jukka Holtari nostaa Suomen MM-joukkueesta esiin lempipelaajansa.

TAMPERE

Harva kiekkoihminen on tehnyt niin paljon pelaaja-arvioita kuin Jukka Holtari.

Alansa kotimaisiin guruihin lukeutuva Holtari voitti Stanley Cupin Boston Bruinsin kykyjenetsijänä vuonna 2011 ja oli saavuttamassa olympiamitaleita Leijonien pelaajatarkkailijana 2010 ja 2014. SM-liigassa hänet muistetaan JYPin ja Bluesin menestysvuosilta.

Tänä päivänä Ruotsin pääsarjaseura Timrå IK:n palkkalistoilla toimiva 61-vuotias Holtari on seurannut Tampereella MM-kisoja tarkalla silmällä. Kynä sauhuaa muistivihkon sivuilla.

Kun Holtarilta kysyy, kuka Suomen pelaaja on tehnyt parhaan vaikutuksen, kaiken nähnyt konkari antaa palaa.

– Toivoisin, että olisin joskus omassa ammatissani yhtä eleettömän tehokas kuin Olli Määttä on jääkiekossa, hän sanoo.

Detroit Red Wingsin takalinjoilla luutiva Määttä, 28, on Leijonien ainoa NHL-puolustaja. Holtari ihailee hänen ammatillista tyylikkyyttään.

Määttä ei vedä jäällä show’ta.

– Hän ei tee mitään ylimääräistä. Hän on kuin pyytäisi ammattimiehen remontissa, että laitatko tapetit. Hänellä on välineet kunnossa. Tsiu, tsiu – ja tunnin päästä seinät on tapetoitu ja kaikki kohdillaan, Holtari sanailee.

Olli Määttä ei turhia höntyile jäällä.

Hän sanoo Määtän pelitavassa olevan ”voittamiseen liittyviä” juttuja.

– Ammattimies tekee pelkistettyä, ei tee mitään ylimääräistä, mutta ei ole myöskään laiska.

– Tehdään se oleellisin ja jätetään kaikki muu hömppä pois. Hän sijoittuu, puolustaa, liukuu, hakee keskialueelta ja ottaa löysät pois. Hän voittaa irtokiekon, antaa helpon syötön ja peli jatkuu.

Yleisö rakastaa jäätaiteilijoita, jotka kikkailevat ja esiintyvät – saavat fanit haukkomaan henkeään. Olli Määttä on toista maata. Hän ei räisky millään osa-alueella vaan tekee työnsä tasaisen varmasti.

Menestys puhuu puolestaan. Luottopuolustaja on voittanut urallaan kaksi Stanley Cupia.

– Totta kai se on myös persoonakysymys. Ei hän koe tarvetta vetää siksakkia takaperin oman alueen poikki, että katsokaa minua! Holtari jatkaa.

Määttä pelaa ensimmäisiä kotikisojaan ja vasta uransa toisia miesten MM-kisoja. Hän oli mukana Riiassa 2021.

– Hän on hyvä esimerkki, että ai niin, näin ammattimiehet toimivat, Holtari sanoo Määtän peli-ilmeestä.

Jukka Holtari on pitkän linjan pelaajatarkkailija.

Holtari tutustui Määttään toimiessaan JYPin pelaajakoordinaattorina. Nuori lupaus oli 15-vuotias.

Määtän kypsä luonne ja aikuismaisuus tekivät jo silloin vaikutuksen.

– Teimme liigasopimusta. Olli sanoi, että hän tykkää tästä, mutta hänellä on ollut aina haaveena Kanadan junioriliigat ja siihen kulttuuriin tutustuminen.

Määttä teki rohkean, ennakkoluulottoman päätöksen ja lähti vain 16-vuotiaana yksin Kanadaan London Knightsin riveihin.

– Näin ehjä ihminen! Se viittaa jo kotitaustaan, että millaiset mallit hän on sieltä saanut. Hyvä kuva on jäänyt, Holtari sanoo.

Holtari nostaa Leijonista esiin myös kaksi ensikertalaista, puolustaja Nikolas Matinpalon ja hyökkääjä Ahti Oksasen.

– Espoon jääkiekkotyön leveydestä kertoo, että sieltä aina joskus poksahtaa 24-vuotias Matinpalo ja 30-vuotias Oksanen ihmisten tietoisuuteen, hän sanoo.

– Paljon tulee laadukkaita pelaajia aivan eri iässä pintaan.

Tällä kaudella Ässissä Karri Kiven alaisuudessa läpi lyönyt Matinpalo on herättänyt kiinnostusta jopa NHL:ssä. Hänellä ei ole varausta.

– Kyllä ne NHL:n ukot seuraavat häntä, ja hyvät mahdollisuudet on lähteä sille reitille, Holtari linjaa.