Saksa löi Tanskan maali-ilottelussa – Sveitsin nollataika rikki

MM-kisojen torstain iltaotteluissa Saksa voitti Tanskan ja Sveitsi Slovakian.

Jääkiekon miesten MM-kisojen Latvian Riiassa pelattavassa B-lohkossa voitosta voittoon kulkenut Sveitsi jatkoi täyden pistepotin pelejään, kun se kaatoi torstain myöhäisottelussa Slovakian 4–2. Tampereella pelattavan A-lohkon iltapelissä Saksa avasi voitto- ja pistetilinsä kaatamalla Tanskan 6–4.

Sveitsi selvitti kisojen kolme ensimmäistä otteluaan päästämättä maaliakaan. Sveitsi kirjasi maajoukkue-ennätyksensä maalin puhtaana pitämisessä venyttäessään nollaputken yli 205 minuutin, putken katkaisi Slovakian Andrej Kudrna 1–2-kavennuksellaan illan ottelun toisessa erässä.

Pavol Regenda toi Slovakian vielä tasoihin toisen erän päätösminuutilla, mutta kolmannessa erässä Christian Marti maalasi 3–2-voittomaalin Sveitsille. Sveitsi johtaa lohkoa pisteellä Kanadaan ja kahdella Tshekkiin, joka kaatoi torstain päiväpelissä Slovenian 6–2. Lohkoisäntä Latvia pitää neljättä sijaa viidellä pisteellään, Slovakia ja Norja ovat Latviaa pisteen perässä.

Kisat kolmella tappiolla avannut Saksa oli kovasti voiton tarpeessa tappiotta kisat avannutta Tanskaa vastaan, mutta Tanska pääsi Matias Lassenin osumalla johtoon avauserässä. Saksa takoi kuitenkin toisessa erässä kolme maalia vajaan yhdeksän minuutin sisään, mutta sinnikäs Tanska kampesi erän lopulla vielä maalin päähän ja Christian Wejsen osumalla tasoihin viisi minuuttia ennen kolmannen erän päätöstä.

Jonas Müllerin 4–3-maali vain 20 sekuntia Wejsen tasoituksen jälkeen ja Marcel Noebelsin tyhjiin iskemä 5–3 siivittivät sitten saksalaiset tarpeeksi pitkälle karkumatkalle. Wejse kavensi vielä, mutta Nico Sturm sinetöi tärkeät pisteet Saksalle tyhjään tanskalaismaaliin.

Tampereen lohkoa johtaa neljän kierroksen jälkeen Yhdysvallat 12 pisteellään, Ruotsi on pisteen päässä. Tanska on kahdeksassa pisteessä, Suomella pisteitä on seitsemän ja seuraavina tulevat neljän pisteen Ranska ja kolmen pisteen Saksa. Unkari (2 pistettä) ja Itävalta (1 piste) pitävät perää.

Lohko jatkuu perjantaina otteluilla Unkari–Suomi ja Itävalta–Saksa.