Mitä ihmettä? Nyt Venäjällä hehkutetaan Tampereen MM-kisoja

Konstantin Menshikov ihmettelee Venäjän maajoukkuetta.

Samaan aikaan, kun muut maat pelaavat jääkiekon MM-kisoja Tampereella ja Riiassa, Venäjä ja Valko-Venäjä ovat pelanneet omaa keskinäistä turnaustaan idässä.

SKA:n entinen pelaaja, venäläinen Konstantin Menshikov arvosteli Venäjän maajoukkuetta RB Sportissa, jota Championat on lainannut.

– Olen katsonut MM-kisoja ja Venäjän maajoukkuetta. Jääkiekko, jota jopa Unkari, Itävalta ja Ranska pelaavat MM-kisoissa, on hyvin erilaista kuin joukkueemme pelaaminen. Joukkueemme (Venäjä) on kaukaa haettu, eikä ole aivan selvää, miksi se on luotu, Menshikov sanoi Championatin artikkelissa.

Hänen mukaansa Venäjän maajoukkueen kokoonpano vaikuttaa eriskummalliselta, koska KHL:n huippujoukkueista mukana on pitkälti vain Pietarin SKA:n pelaajia. Menshikovin mielestä Valko-Venäjää vastaan näytti siltä kuin kyseessä olisi ollut pietarilaisten harjoitusleiri.

Ex-puolustaja sanoi, että hänen mielestään Venäjällä on opittavaa MM-kisojen joukkueilta. Hän kehui sitä, miten esimerkiksi Unkari, Latvia ja Ranska haastavat MM-kisojen otteluissaan suosikkeja.

Hän myös otti kantaa myös Venäjän puuttumiseen MM-kisoista.

– Monet eivät katso MM-kisoja, koska Venäjä ei ole mukana. Minä katson ja tykkään. Mukana on hienoja joukkueita, ja johtavatkin joukkueet joutuvat koville altavastaajia vastaan. Onko tylsää katsoa MM-kisoja, joissa Venäjä ei pelaa? Ei tietenkään.

Mielipidettä voi pitää yllättävänä, koska monet venäläiset ovat arvottaneet kisojen tason alas Venäjän puuttumisen takia.

Menshikov, 78, edusti urallaan Pietarin SKA:n edeltäjää Leningradin SKA:ta yhteensä kahdeksalla kaudella. Neuvostoliiton maajoukkueessa hän esiintyi yhdeksänä vuotena. Hän lopetti pelaajauransa 1974.