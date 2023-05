Suomen NHL-tähti panisi Leijonien kokoonpanon uusiksi – tähän ketjuun hän sijoittaisi Mikko Rantasen

Artturi Lehkonen kertoi näkemyksensä siitä, millaisella ketjukoostumuksella Mikko Rantasesta saisi parhaan irti.

Colorado Avalanchen laitahyökkääjä Artturi Lehkonen tuurasi isäänsä Ismo Lehkosta Kalju Corner -podcastissa, jonka tuoreessa jaksossa muun muassa käynnissä olevia MM-kisoja.

Suomen NHL-tähtiin kuuluva Lehkonen ei päässyt liittymään Leijonien ryhmään loukkaantumisen takia. Hän on seurannut joukkueen edesottamuksia silmä tarkkana kaukalon ulkopuolella.

Suomen ja koko kisojen ykköstähti on Lehkosen joukkuekaveri Mikko Rantanen, jonka huipputehoja vielä odotellaan. Rantasen alkuturnaus on kirvoittanut jonkin verran kritiikkiä.

– Ymmärrän kritiikin siinä mielessä, että Mikko on top6-laituri koko maailmassa. Mutta puhutaan kuitenkin vielä alkusarjasta. Turnaus ei ratkea vielä. Pelikin on vähän erilaista. Uudet ketjukaverit, uusi pelisysteemi ja sellaista. Annetaan muutama peli tottua, kyllä se Mikko sieltä tulee. Hän on aika hyvä poika pelaamaan jääkiekkoa, Artturi Lehkonen sanoi.

Mikko Rantasen tehot ovat olleet hukassa MM-jäällä.

NHL-sankari on vakuuttunut siitä, että viimeistään puolivälierissä Rantanen näyttää olevansa turnauksen paras pelaaja.

Lehkonen kertoi myös näkemyksensä siitä, millaisella ketjukoostumuksella Rantasesta saisi parhaan irti. Hän rukkaisi Leijonien ketjukoostumuksia uuteen uskoon.

– Laittaisin laitureista Kaapo Kakon Mikon ketjuun. He tuntevat kuitenkin toisensa ja ovat kesällä kuin paita ja perse jäällä. Se vähän ehkä jeesaisi Mikkoa. Ei tarvitsisi ihan koko aikaa olla kiekossa. Sentteriksi laittaisin Juho Lammikon.

Lehkonen paljasti, että olisi halunnut tänä keväänä pelata uransa ensimmäiset aikuisten kisat leijonapaidassa.

– Olisin toivonut että olisin päässyt mukaan. Tämä olisi ollut sellainen vuosi sopimuksenkin puolesta, että olisin voinut lähteä. Varsinkin kun hävisimme, oli sellainen olo. Mutta kävin viimeisen pelin jälkeen kuvauttamassa jalan, ja varvas oli murtunut. Se esti menemisen, Lehkonen harmitteli.

Artturi Lehkonen pelasi pudotuspelit puudutettuna.

Vuoden takainen Stanley Cupin voittaja kertoi myös kiinnostavia yksityiskohtia pudotuspelipelaamisen arjesta. Hän joutui pelaamaan lähes jokaisen ottelun puudutettuna ja lääkepiikit tulivat tutuiksi.

– Kyllä sitä piikkiä lyötiin. Ekat kolme peliä piti puuduttaa sormi. Kolmannessa sain kiekon jalkaan, mutta ajattelin ettei siinä mitään. Vedin yhden pelin ilman puudutusta, mutta neljännen pelin jälkeen en pystynyt kävelemään. Sattui ihan helvetisti. Luulin että se vain paranisi, mutta eihän se parantunut mihinkään. Sitten laitettiin puudutuspiikkiä kaikki loput matsit.

Leijonat on pelannut MM-kisoissa neljä ottelua, joista tuloksena on kaksi tappiota (Yhdysvallat ja Ruotsi) ja kaksi voittoa (Saksa ja Ranska).

Lehkonen ei ole hankalasta startista huolissaan, vaan uskoo edelleen Suomen mestaruussaumaan.

Suomella on jäljellä vielä kolme alkulohkon ottelua. Seuraavaksi vastaan asettuu Unkari perjantaina kello 16.20.