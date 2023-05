Leijonatuomio: Herätys, Suomen NHL-tähdet! Nokia-areenan katkarapuvierailla härskiä touhua

Leijonat kaatoi keskiviikkoillan MM-trillerissä Ranskan maalein 5–3.

RAADISSA ovat mukana MM-kisoja paikan päällä seuraavat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Ville Touru.

Sami Hoffrén

Illan sankari

Alexandre Texier oli ylivoimaisesti kaukalon paras pelaaja keskiviikkoiltana. 23-vuotias herkkäkätinen pikakiituri aiheutti jatkuvasti ongelmia Leijonien puolustukselle. Texier pelasi tällä kaudella Sveitsin pääsarjassa Zürichin riveissä, mutta ensi kaudella mies palaa Columbus Blue Jacketsiin. Texier on yksi kisojen viihdepaketeista.

Tämä toimi

Nelosketju toimitti ja johti joukkoja koko kansan ”Mörkön” johdolla. Hannes Björnisen johtama ketju, laidoilla Ahti Oksanen ja Marko Anttila, iski kaksi isoa maalia vaikeuksien keskellä. Tähän rouheaan ja suoraviivaiseen duunariketjuun ei tarvitse koskea.

Tämä meni vihkoon

Missä ovat NHL-miesten tehot? MM-turnausta on nyt takana neljä peliä, mutta supertähti Mikko Rantanen (0+4), Kaapo Kakko (0+1) ja Kasperi Kapanen (0+2) ovat edelleen maaleitta. Joel Armian saldo on 1+0. Ei riitä. Maalipaikat ja schmaalipaikat. Kärkipelaajien on pystyttävä tuomaan enemmän raakaa tulosta pöytään.

MM-kisojen ykköstähti Mikko Rantanen on väläytellyt, mutta todellinen tykkipeli odottaa itseään.

Tus ny itte selittään...

Ranska-pelin härskein näky paljastui Nokia-areenan alakatsomosta, missä oli pilvin pimein tyhjiä penkkejä. Nämä Vip Sky Loungen paikat olivat myyty, mutta asiakkaat eivät syystä tai toisesta vaivautuneet paikalle. Kyseisille paikoille piletti maksaa vajaat 800 euroa. Kovaa jazzia.

Loppulause

Ranska oli hyvä, mutta Leijonat oli välillä luvattoman lepsu, mikä näkyi viisikoiden puolustuspelissä. Hämmentävän ailahteleva 60-minuuttinen Leijonilta. Ilmassa oli jopa sulamisen ainekset, mutta Emil Larmin huipputorjunta 4–3-tilanteessa pelasti Leijonat. Neljän pelin jälkeen Leijonien ympärillä leijuu yllättävän paljon kysymysmerkkejä.

Teemu Suvinen

Illan sankari

Marko Anttila löi jälleen kerran epäilijöilleen jauhot suuhun. Tehot 1+1 puhuvat puolestaan, ja kaiken lisäksi maali oli komea. Leijonien kapteenia ja sankaria ei tällaisen esityksen jälkeen voi millään heittää kokoonpanon ulkopuolelle, vaikka se on myönnettävä, ettei nelosketjukaan ole aivan normaalilla tasollaan. Se kyllä taitaa olla enemmän tällä hetkellä kiinni Hannes Björnisen vireestä.

”Täytyykö täällä kaikki aina itte hoitaa”, saattoi kapteeni Anttila miettiä jossakin vaiheessa ottelua.

Tämä toimi

Kertoo kaiken Leijonien otteista, että tähän osioon on vaikea keksiä mitään yksittäistä asiaa. Ylivoimapeli? Ei. Ranskan pakkopeli oli vaarallisempaa. Maalivahtipeli? Ei täysin. Hyökkäys? Yhä tukkoista. Puolustus? Paikoittain todella löysää. Parannettavaa on.

Tämä meni vihkoon

Ei toimi niin ei toimi. Leijonien on pakko rikkoa ketjuja, vaikka jatkuvuus onkin yksi Jalosen Leijonien peruspilareita. Ykkösketju on parantunut pikkuhiljaa, mutta puristamiseksi on mennyt. Muutokset ja uudet tuulet piristäisivät leijonajoukkuetta, jonka turnaus on lähtenyt alusta saakka väärille raiteille.

Tus ny itte selittään...

Edelliseen viitaten: ykkösketjun otteista alkaa pikkuhiljaa näkyä tuskastuminen? Ranskan toisen maalin aikaan Teemu Hartikainen ja Mikko Rantanen olivat pelanneet ylipitkät vaihdot ja ajautuneet puolustusasemiin. Niin käy helposti silloin, kun tehopisteitä alkaa hakea puoliväkisin.

Loppulause

Jos Leijonat ei olisi viime vuosina voittanut mestaruuksia, tässä vaiheessa olisi jo kunnon kriisi päällä. Niin nihkeästi Leijonien turnaus on lähtenyt liikkeelle.

Jukka Jalonen ei ole vielä huolissaan.

Ville Touru

Illan sankari

Nokia-areenan tapahtuman parasta antia ovat olleet videotaulun "julkkisbongaukset". Tällä kertaa helmet olivat Raimo Helminen ja Juha Mieto. Kun yleisö osoitti tamperelaiselle leijonalegendalle suosiotaan, Raipe tuumaili omaan tyyliinsä hetken, kunnes nosti eleettömästi kätensä hieman vaivaantuneeseen tervehdykseen. Ei tehrä tästä ny numeroo...

Tämä toimi

Ranskan maalilaulu (Yanns, Clic Clic Pan Pan) on kisojen ylivoimaisesti paras! Väkisinkin alkaa lantio vatkata ja jalka naputtaa, kun tämä kappale pärähtää Nokia-areenan ämyreistä. 5/5!

Tämä meni vihkoon

Leijonilla on vajausta pakiston kiekollisessa osaamisessa ja keskikaistalla, eikä kovin osa-alue eli laituritkaan saa hanoja auki. Milloin Leijonien ympärillä on edellisen kerran ollut näin paljon kysymysmerkkejä tässä vaiheessa turnausta? Sanoisin, että MM-kisoissa 2017.

Tus ny itte selittään...

IIHF julkaisi dataa MM-kisojen kovimmista laukauksista. Listan ykkönen tuli täysin puskista: Leijonien nelosparin Nikolas Matinpalo, 164 km/h! Ässäpakki ykkösylivoiman lämäriuhaksi ja sassiin! Jo alkaisi nuotta venyä.

Loppulause

Jukka Jalonen ei myöntänyt olevansa vielä mitenkään huolissaan. Hän muistutti ottelun jälkeen, että Leijonat on ollut pudotuspeleissä viime vuosina kova "ja uskon, että olemme nytkin". Mieleen tulivat heti Lauri Marjamäen polleat puheet talvella, kun hän ilmoitti vaikeuksien keskellä itsevarmasti, että Kärpät on keväällä kova. Siinä kävi, miten kävi. Jalosen korttien kestävyys nähdään ensi viikolla.