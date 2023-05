Tuhansien eurojen saunavuoro! Puolialastomia MM-faneja Nokia-areenan katsomossa

Leijonien MM-otteluita voi katsella Nokia-areenassa omalla parvekkeella pyyhe lanteilla ja saunajuoma kädessä.

Tampere

Nokia-areenan videotaululla on MM-kisojenkin aikaan näytetty kuvaa puolialastomista katsojista, jotka seuraavat Leijonien ottelua katsomossa pelkkä pyyhe lanteillaan.

He ovat tulleet ”parvekkeelleen” saunasta vilvoittelemaan.

Tämä on yksi Tampereen keskusta-areenan erikoisuuksista. Hotellihuoneet, joista voi katsella peliä.

– Meillä on tässä 14 huonetta, joista on ikkuna ja parveke areenan puolelle. Niistä joka toinen on makuuhuone ja joka toinen tällainen neuvottelutila. Niitä voi myös yhdistellä avaamalla väliovia, Lapland Hotels Arenan hotellinjohtaja Janne Mönkkönen kertoo.

Hotellihuoneen ikkunasta näkee MM-jäälle. Ovesta pääsee huoneen omalle ”parvekkeelle”, jossa on useampi istuin.

Saunoja näissä arena view -huoneissa ei kuitenkaan ole. Sellainen löytyy kuitenkin huoneesta nimeltä Arena view lounge. Itse asiassa kaksikin saunaa.

Lauteilta ei sentään näe peliä, mutta vilvoittelemaan ja saunajuomaa hörppimään voi mennä areenan katsomoon. Hotellihuoneiden parvekkeet ovat käytännössä katsomon ylin rivi. Niistä jokaisessa on samanlaiset penkit kuin muuallakin areenan katsomossa.

Hotellikäytävä on tavanomainen, mutta sillä olevista huoneista avautuva näkymä kaikkea muuta.

– Ainutlaatuinenhan tämä on ihan maailman mittapuullakin. Ihan samanlaista settiä ei ole tietääkseni missään muualla, että olisi makuuhuoneita ja saunojakin tällä tavalla, Mönkkönen sanoo.

– Kun NHL-pelit olivat täällä viime marraskuussa, pohjoisamerikkalaiset olivat ihan ihmeissään. TSN (kanadalaismedia) kävi täällä kuvaamassakin.

Kaksi saunaa sisältävä arena view lounge on suurin niistä hotellin huoneista, joista näkee kaukaloon.

”Tuli” loimuaa sohvapöydällä.

Tilasta löytyy kaksi saunaa.

Mitä tällainen lysti sitten kustantaa?

– Hinta riippuu aina tapahtumasta. Jääkiekon MM-kisat ovat käytännössä kallein, kun taas esimerkiksi liigapeleissä hinnat ovat huomattavasti alhaisemmat.

– Tuollainen pienempi hotellihuoneaitio on 2 400 euroa per vuorokausi Suomen pelipäivinä. Tämä saunallinen lounge on Suomen alkusarjan peleissä 7 200 euroa. Puolivälierissä ja välierissä 9 000 ja finaalissa sitten 12 000 euroa, Mönkkönen kertoo.

Melko kallis saunavuoro. Mönkkönen kuitenkin kertoo, ettei tilaa ole jouduttu pitämään tyhjänä yhdessäkään Leijonien pelissä viime tai tämän vuoden MM-kisoissa. Kysyntää on ollut.

– Penkit tässä on 12 hengelle, mutta noin 18 ihmistä mahtuu katselemaan vielä hyvin.

Tällainen näkymä avautuu hotellihuoneen parvekkeelta, joka on käytännössä Nokia-areenan ylin penkkirivi.

Pelkkä hotellihuoneen varaaminen ei vielä oikeuta katselemaan MM-pelejä tai muita Nokia-areenassa järjestettäviä tapahtumia. Sen lisäksi pitää ostaa vielä erikseen ”perushintainen” lippu otteluun tai muuten ikkunan ulkopuolella oleva verho pidetään alhaalla ja parvekkeen ovi lukittuna.

Minkälaiset asiakkaat näitä hulppeita hotellihuoneita vuokraavat?

– Riippuu tapahtumasta. MM-kisoissa on paljon firmoja tai kaveriporukoita. Johonkin konserttiin taas esimerkiksi pariskunnat saattavat ottaa huoneen, kutsua kaverinsa katsomaan keikkaa parvekkeelle ja sitten jäädä yöksi, Mönkkönen sanoo.

Huoneissa voi myös ruokailla. Kuva arena view loungesta.

Johtaja Mönkkönen esittelemässä tiluksiaan.