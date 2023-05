NHL-pomo saapui Tampereelle – iso kiho latasi suoraa puhetta Kasperi Kapasesta

Kasperi Kapanen on aloittanut MM-turnauksen pirteästi.

Tampere

Jääkiekon MM-turnaus kerää vuodesta toiseen paljon silmäätekeviä kiekkopomoja lehtereille. Tampereen Nokia-areenassa parveili tiistain aikana lukuisia NHL-seurojen edustajia.

Yksi heistä oli St. Louis Bluesin pitkäaikainen GM Doug Armstrong, joka saapui Latvian Riiasta tarkkailureissulle Tampereelle. Armstrong työskentelee tämän kevään kisoissa Kanadan GM:nä.

Kanada pelaa alkulohkon ottelunsa Latviassa, mutta Armstrong halusi saapua sopivassa välissä paikan päälle seuraamaan toisen alkulohkon menoa.

Tampereella pelattavassa alkulohkossa jäällä viilettää yksi Armstrongin edustaman NHL-seuran pelaaja: Leijonien vauhtikone Kasperi Kapanen.

Bluesin kausi päättyi runkosarjaan, mutta Armstrong, 58, on mielissään siitä, että 26-vuotias suomalaishyökkääjä päätti jatkaa kauttaan MM-jäillä.

– Saimme erittäin hyvän pelaajan riveihimme. Hän lähestyy uransa parhaita vuosia, joten on kiinnostavaa seurata hänen kehittymistään. Mielestäni pelaaminen MM-kisoissa on Kasperille hyvä askel ennen tärkeää kesää, Armstrong sanoi Sanomille Nokia-areenan käytävällä.

Kapasen kausi NHL:ssä oli vaikea.

Kuopiolaislähtöinen laitahyökkääjä aloitti kautensa Pittsburgh Penguinsissa, missä hänen roolinsa jäi pieneksi. Kovin odotuksin Torontosta teräskaupunkiin saapunut Kapanen putosi lopulta Pittsburghin hierarkiassa jämärooliin.

Kapanen teki tällä kaudella Pittsburghin paidassa 43 ottelussa tehot 7+13. Vaisujen otteiden jälkeen Pittsburgh pani helmikuussa Kapasen siirtolistalle, josta St. Louis poimi hänet.

– Siirto pois Pittsburghista oli tarpeellinen. Se poisti tietynlaisen taakan hänen harteiltaan. Jostain syystä homma ei vain toiminut Pittsburghissa. Kasperi sopii hyvin nykyiseen tilanteeseen, missä rakennamme uutta runkoa, Armstrong perusteli.

Doug Armstrong on hoitanut St. Louis Bluesin GM:n tehtäviä vuodesta 2010 lähtien.

Siirto oli Kapaselle uusi alku. Bluesin riveissä Kapanen pelasi 23 ottelua, joissa hän iski kahdeksan maalia ja 14 pistettä. Nuottipaidoissa Kapasen peliaika nousi lähemmäs 17 minuuttia ottelua kohti.

– Hän pelasi erittäin hyvin meillä, kun hankimme hänet Pittsburghista. Hän sai pelata meidän riveissämme enemmän. Hänen annetaan tehdä myös virheitä, mutta silti hänen jääaikansa pysyy korkealla.

Kapanen on käännekohdassa NHL-urallaan. Entinen ykköskierroksen varaus haki paikkaansa aiemmin Torontossa ja Pittsburghissa.

St. Louisissa suomalaishyökkääjällä riittää todistettavaa. Blues on tällä hetkellä uudelleenviilausvaiheessa. Armstrong kauppasi siirtorajalla kärkipelaajistaan Vladimir Tarasenkon ja Ryan O’Reillyn muihin maisemiin.

Armstrong näkee, että Kapasessa on potentiaalia nousta Bluesissa uuden ydinrungon luottopelaajaksi.

– Kun pelaaja saapuu NHL:ään, ensimmäisenä täytyy vakiinnuttaa oma paikka. Hän on sen ikäinen pelaaja, jonka pitää pelata tasaisesti. Huippupelin ja huonon pelin välinen ero pitää olla mahdollisimman pieni, Armstrong painottaa.

– Hän alkaa ymmärtää sen. Hän on pelaaja, joka pystyy pelaamaan monessa eri roolissa. Hän on erinomainen luistelija ja hänen pelissään on oikeanlaista terävyyttä.

Kapanen solmi viime kesänä kaksivuotisen 6,4 miljoonan dollarin sopimuksen. Ensi kauden jälkeen Kapasen nykyinen sopimus on katkolla.

– Odotamme häneltä paljon. Hänen pitää erottautua, jotta hän pystyy saamaan seuraavaksi ison sopimuksen. Ensi vuosi ei ole pelkästään tärkeä sopimuksen kannalta, vaan se on tärkeä myös hänen uranäkymiensä kannalta, sanoo Armstrong.

– Hän on ylpeä ammattilainen, joka haluaa näyttää, että hän on huippuluokan NHL-pelaaja.