Juhani Tamminen palaa MM-studioon!

Jääkiekko- ja asiantuntijalegenda Juhani Tamminen hyppää vuosien tauon jälkeen C Moren tv-studion lauteille keskiviikkoiltana.

Tampere

Yksi Suomen MM-kiekkohistorian legendaarisimmista tv-asiantuntijoista palaa keskiviikkoiltana valtakunnan silmien eteen.

Juhani Tamminen, 72, on mukana C Moren studiossa keskiviikkona Suomen ja Ranskan välisessä ottelussa.

– Hän tulee studioon Nokia-areenaan, mutta sinne Toni Immosen isännöimään kisa-aitioon, MTV Urheilun toimituspäällikkö ja C Moren studioisäntä Teemu Niikko kertoo.

– Tammisen osuudet on suunniteltu erätauoille. Hän on tietysti meidän monivuotinen asiantuntija, niin vähän vanhojen aikojen kunniaksi Tami on kutsuttu käymään, Niikko jatkaa.

Suomen jääkiekkoleijona numero 79 toimi MTV:n MM-lähetysten asiantuntijana vuosina 2012–2017. Hänet muistetaan takavuosilta myös Ylen MM-lähetyksistä.

1990-luvulla ”Aurinkokuningas” valmensi Ranskan jääkiekkomaajoukkuetta.

Tammisen värikkäät ja suorastaan villit asukokonaisuudet nousivat ilmiöksi viime vuosikymmenellä. C Morelta kerrotaan, että keskiviikkoillan suoraan lähetykseen Tammiselle on teetetty vielä kerran uusi ”Don Tami -asu”.

Suomi–Ranska alkaa keskiviikkona kello 20.20.