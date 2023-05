Leijonille tärähti hauska kuitti – Käärijä nostettiin esiin: ”Vähemmän Cha Cha Chata”

Leijonien MM-kisataipaleen yskähtelevästä alusta revittiin huumoria.

Leijonien MM-kisataipaleen alku ei ole sujunut kuin tanssi.

Suomen miesten maajoukkue on aloittanut MM-kullan puolustamisen häviämällä Yhdysvalloille, kellistämällä Saksan ja taipumalla Ruotsille.

Suomi on saalistanut kolmesta ottelusta neljä pistettä ja majailee Tampereella pelattavassa A-lohkossa viidentenä. Keskiviikkona Leijonilla on iso mahdollisuus kartuttaa täkypottiaan, kun kello 20.20 sen vastustajaksi kyyristyy neljässä pisteessä sijalla neljä oleva Ranska.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF julkaisi keskiviikkona rankinglistauksensa vuoden 2023 MM-kisojen voimasuhteista. Lista perustuu kisakaukaloissa tänä keväänä nähtyihin esityksiin.

Suomi on listalla vasta seitsemäntenä. IIHF nosti samassa yhteydessä esiin Euroviisuissa toiseksi sijoittuneen Käärijän.

– Vähemmän Cha, Cha, Chata ja enemmän voittoja, voittoja, voittoja, hassunhauskalla otteella tehdyssä listauksessa kuitataan Suomelle.

Listan kärjessä komeilee Yhdysvallat. IIHF mukailee Bruce Springsteenin hittiä Born To Run ja maalailee, että yhdysvaltalaiset ovat syntyneet voittamaan. Yhdysvallat on voittanut kolme ensimmäistä MM-kisaotteluaan.

Rankingissa toisena on Suomen maanantaina voittomaalikisassa kepittänyt Ruotsi ennen B-lohkoa puhtaalla pelillä hallitsevaa Sveitsiä.

– Suomella on saanut yhden, mutta meillä on Tattoo, IIHF heitti Ruotsin tilanteesta.

IIHF:n kirjainleikittelyn voi tulkita ainakin kahdella tavalla. Suomella on Euroviisuista vain yksi voitto (Lordi vuonna 2006). Ruotsilla niitä on niitä on seitsemän – tuorein voittaja on viime viikolta Loreen kipaleellaan juurikin Tattoo.

Tai sitten kyse on maanantaina pelatusta ottelusta, jossa Suomi sai vain yhden maalin Ruotsia vastaan varsinaisella peliajalla. Ruotsi voitti pelin voittomaalikilpailun jälkeen lukemin 2–1.