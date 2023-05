Tanskan turnauksen alku on sujunut mallikkaasti.

Tanska jatkoi voittovirettään jääkiekon miesten MM-kisoissa kukistamalla Tampereella Itävallan 6–2.

Suomen kanssa samassa A-alkulohkossa pelaava Tanska on aloittanut MM-urakkansa voittamalla Unkarin, Ranskan ja Itävallan. Ranska-voitto tuli jatkoajalla, joten Tanska on kahdeksassa pisteessä. Itävalta on kerännyt kolmesta pelistään yhden pisteen.

Tanska johti tiistain ottelua kolmannen erän puolivälissä 3–2 ja viimeisteli viimeisen kymmenen minuutin aikana kolme lisäosumaa.

Tanskan tehopelaaja oli Niklas Andersen, joka keräsi pisteet 1+2. Kahteen tehopisteeseen tanskalaisista ylsivät Nikolaj Ehlers (1+1), Jesper Jensen Aabo (1+1) ja Mikkel Aagaard (0+2). Itävallan maalit tekivät Peter Schneider (1+1) ja Thomas Raffl.

A-lohkon iltapelissä Unkari voitti jatkoajalla Ranskan 3–2. Ranska on neljässä ja Unkari kahdessa pisteessä.

Latvian Riiassa pelattavassa B-lohkossa Norja voitti Slovenian Thomas Berg-Paulsenin maalilla 1–0. Norja on kerännyt kolmesta pelistään neljä pistettä ja Slovenia nolla.

B-lohkon iltapelissä Sveitsi murskasi Kazakstanin 5–0. Kaikki kolme otteluaan voittanut Sveitsi on lohkon kärjessä. Kazakstanilla on kaksi pistettä.