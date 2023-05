Mikko Rantasen tilanne Leijonissa huolestuttaa – tässä ratkaisu NHL-supertähden ongelmiin

Leijonien ketjut eivät ole toimineet täysillä tehoilla MM-kisojen alussa. Tarjolla olisi ratkaisu.

Tampere

Kolme ottelua ja vain yksi voitto. Vaikka tuorein Ruotsi-ottelu oli pelillisesti Leijonilta varsin ehjä esitys, tuloksellisesti Suomen MM-turnaus ei ole alkanut kovin mairittelevasti.

Yksi ongelma ovat olleet hyökkäysketjut, jotka eivät toimineet aivan toivotulla tavalla.

Niihin Sanoman MM-toimittajat Ville Touru, Teemu Suvinen ja Sami Hoffrén iskivät kiinni artikkelin yllä olevalla videolla.

Suomen orastavaan sentterivajaukseen saatiin tiistaina helpotusta, kun viime pelit loukkaantumisen takia sivussa ollut Antti Suomela palasi kakkosketjun keskelle.

Muuten Jukka Jalonen piti yhä sitkeästi ketjut ennallaan. Onko se virhe?

– Rantasta ja Kakkoa pitäisi saada ensisijaisesti käyntiin, koska molemmilla on potentiaalia tehdä reilusti enemmän tulosta, Touru sanoo viitaten toistaiseksi varsin tehottomasti pelanneisiin NHL-miehiin.

Rantanen on tehnyt kolmessa ottelussa ainoastaan tehot 0+2. Kakolla on yksi syöttöpiste.

Jalonen voisi yrittää ratkaista Rantasen ja Kakon ongelmat sijoittamalla nämä laitahyökkääjät samaan ketjuun.

– Siinä tietynlainen NHL-yhteys voisi toimia. Rantanen on puhunut, että hänellä on ollut hieman haasteita totutella peliin ja pelitapaan. Se voisi auttaa, että vierellä on toinen NHL-pelaaja, joka on tottunut kovempaan tempoon ja nopeampaan kiekonsiirtelyyn, Suvinen sanoo.

Hoffrén lyö suoraan valmiin ketjuehdotuksen pöytään:

– Ykkönen Hartikainen–Manninen–Kapanen, kakkonen Rantanen–Suomela–Kakko ja kolmoseen viime kisojen loppuvaiheessa loistavasti toiminut Pesonen–Lammikko–Armia. Nelonen ennallaan (Oksanen–Björninen–Anttila).

– Vaikka ykkösketju tuotti edellispelissä maalipaikkoja, se ei toimi täydellisesti. Haluaisin nähdä tuon kolmikon Rantanen–Suomela–Kakko. Suomela on vielä vähän katsomaton kortti. Nyt hän pääsee oikeasti näyttämään, pystyykö hän johtamaan tulosketjua, Hoffrén jatkaa.

Kapasen, Lammikon ja Pesosen muodostama kolmosketju on ollut toistaiseksi Leijonien ehjin vitja, mutta kärkiketjujen tehokkuuden nimissä muutoksia olisi syytä harkita.

– Kapanen on ollut toistaiseksi jopa Leijonien paras pelaaja. Hän voisi istua hyvin Mannisen ja Hartikaisen kanssa, joilla on ennestään keskinäinen yhteys, Touru sanoo.

– Kapastahan testattiin siinä ykkösketjussa jo Tshekin EHT:lla. Siinä oli Mannisen kanssa orastavaa kemiaa, mutta silloin tuntui, että Hartikainen taas jäi silloin vähän ulkopuolelle. Sekään ketju ei välttämättä ihan heti klikkaa, mutta kokeilemisen arvoinen, koska nytkään ei todellakaan ole täydellinen tilanne, Suvinen jatkaa.

Leijonien MM-turnaus jatkuu keskiviikkona kello 20.20 ottelulla Ranskaa vastaan.