Eikö tämä lopu koskaan? Nyt Tre Kronorkin naljailee jo Käärijälle!

Ruotsin jääkiekkomaajoukkue siteerasi somepäivityksessään Loreenia.

Ruotsin jääkiekkomaajoukkue voitti MM-kisojen alkusarjan ottelussa Suomen voittomaalilaukauskilpailun jälkeen Tampereella.

Jotta nöyryytys olisi täydellinen, Ruotsin maajoukkue julkaisi Twitterissä kuvakoosteen juhlivista Tre Kronorin pelaajista.

Viestissä oli tekstinä vain sitaatti Loreenin voitokkaasta euroviisulaulusta.

– And all I care about is you, You're stuck on me like a tattoo.

Lisänä oli muutama Ruotsin lippu.

Koska säkeellä ei varsinaisesti ole mitään yhtymäkohtaa jääkiekkoon, niin maaotteluhengessä voidaan todeta, että kyse oli taas yhdestä Ruotsin tavasta naljailla siitä, että Loreen vei lauantaina euroviisujen voiton Käärijän edestä.

Kolmen päivän sisällä Ruotsi on siis voittanut Suomen kahdesti.