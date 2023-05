Leijonatuomio: Yksi uudistus Nokia-areenassa raivostuttaa valtavasti – mitä Leijonien harjoituksissa on oikein tapahtunut?

IS:n raati ruotii Leijonien ja Ruotsin kohtaamisen. Ruotsi voitti rangaistuslaukauksilla 2–1.

RAADISSA ovat mukana MM-kisoja paikan päällä seuraavat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Ville Touru.

Sami Hoffrén

Illan sankari

Ruotsi on ollut tähän asti MM-turnauksen leijonamaisin joukkue. Sam Hallamin luotsaama joukkue ei ole säkenöinyt erityisemmin, mutta kurinalainen ja uhrautuva viisikkopuolustus on pelitavan kulmakivi. Tre Kronorin maaliero kolmen ottelun jälkeen on tyly 7–1.

Onko Ruotsi uusi Suomi?

Tämä toimi

Tappiosta huolimatta Leijonat pelasi kokonaisuutena turnauksen parhaan pelinsä. Taas kerran Leijonat sai pelirytmistä heti ottelun alussa kiinni. Leijonat hallitsi kiekkoa ja sai pelattua määrätietoisesti hyökkäykset ”pohjaan”. Kiekottomassa pelissä Leijonat sai horjutettua Ruotsia kovalla taklauspelillä.

Tämä meni vihkoon

Maalipaikoista ei jäänyt Leijonien voitto kiinni. Leijonat sai rakennettua riittävän määrän laadukkaita tontteja, mutta tehottomuus oli heikolla tasolla. Apuja ei tullut erikoistilannepelaamisesta. Leijonien ylivoimapeli oli kaavamaista hieromista. Kiekko kiertää kivasti muodossa, mutta lopullinen ”tappoisku” uupuu.

Tus ny itte selittään...

Eräs ruotsalaisfani pisti silmään alakatsomossa. Keltapaitainen Tre Kronorin fani istui ylhäisessä yksinäisyydessään ”onnisten” eli erään LVI-alan messuvieraiden keskellä. Mikähän kuvio tässä oli taustalla, että Ruotsin mies joutui tällaiseen puristukseen?

Ruotsalaiskannattaja edusti sinivalkoisen meren keskellä.

Loppulause

Tuloksellisesti Leijonien turnaus on alkanut takkuillen, mutta peli on kehittynyt pala palalta. Ruotsi-ottelussa Leijonat kaatui puhtaasti maalinteon tehottomuuteen. Seuraavissa peleissä heikompia maita vastaan leijonajoukkue pääsee kaunistelemaan numeroita.

Teemu Suvinen

Illan sankari

Ruotsin veteraanimaalivahti Lars Johansson, 35. Hän toimi Tre Kronorin viimeisenä lukkona kärsivällisen viisikkopuolustuksen takana. Ruotsille on toistaiseksi tässä turnauksessa tehty vasta yksi maali varsinaisella peliajalla. Se kertoo paljon. Frölundaa edustava Johansson on torjunut kahdessa Ruotsin kolmesta ottelusta.

Tämä toimi

Kasperi Kapanen oli jälleen erinomaisella pelipäällä. Hänellä on ollut maine vääriä ja tyhmiäkin ratkaisuja tekevänä pelaajana, mutta sellaista Kapasta ei ole nähty Nokia-areenan jäällä. Päinvastoin, Kapanen ei ota turhia riskejä ja tekee jatkuvasti oikeita valintoja. Hän takakarvaa, taklaa ja purkaakin tarvittaessa kiekon pois. Ja haastaa vastustajia rohkeasti.

Tämä meni vihkoon

Nokia-areenassa toistuu jokaisen erän aluksi ärsyttävä kuulutus, jossa katsojia muistutetaan turvatoimista. Seuraa peliä, varo katsomoon lentäviä kiekkoja ja palauta älykiekko tarvittaessa järjestyksenvalvojalle. Turvallisuus on tärkeää, mutta litania kestää liian pitkään. Se peittää alleen kannustuksen ja tappaa tunnelman. Vähempikin riittäisi varmasti. Viime keväänä näin ärsyttävää kuulutusta ei ollut.

Tus ny itte selittään...

Onko Kansainvälinen jääkiekkoliitto muuttanut sääntötulkintojaan? Käynnissä olevassa MM-turnauksessa saa repiä ja roikkua kuin konsanaan 90-luvulla. Kova kamppailu on oikein, mutta mailoilla vauhtien hidastaminen ei. Tähän suuntaan jääkiekkoa ei pidä viedä.

Loppulause

Emil Larmi pelasi vakuuttavan ottelun ja tarrasi tiukasti kiinni Leijonien ykkösvahdin paikkaan, vaikka rangaistuslaukauskilpailussa hän ei pystynytkään parhaimpaansa. Alkulohkossa jäljellä on ainoastaan otteluita pienempiä maita vastaan, joten jos ihmeitä ei tapahdu, Larmi on Leijonien maalivahti puolivälierässä.

Emil Larmi on Leijonien ykkösvahti.

Ville Touru

Illan sankari

Emil Larmi lunasti Suomen ykkösvahdin tontin. Jos ihmeitä ei tapahdu, Larmi aloittaa tolppien välissä puolivälierässä. Hän oli sekä USA:ta että Ruotsia vastaan väkevä. Loput neljä lohkopeliä tuskin ovat maalivahdeillakaan erityisiä mittareita, kun laukauksia on odotettavissa sen verran vähän.

Tämä toimi

Kasperi Kapanen se vain toimii. Kapasen panos on ollut positiivinen yllätys turnauksen alussa, sillä odotukset häntä kohtaan eivät olleet ainakaan itselläni järin suuret. Ruotsi-ottelussakin Kapanen alusti Suomen ainoan maalin ja oli muutenkin lähes joka vaihdossa pelin ytimessä.

Kasperi Kapanen on loistanut MM-jäällä.

Tämä meni vihkoon

Mikko Rantanen on pelannut kolmessa ottelussa toistaiseksi yhden erän (Saksa-pelin 3. erä) sillä dominoivalla tasolla, jota häneltä odotetaan. Joku voisi kysyä, ovatko odotukset Rantasta kohtaan liian suuret, mutta eivät ne ole. Tämä mies on oikeasti yksi maailman kovimmista supertähdistä, ja häneltä on lupa odottaa vielä paljon nähtyä parempaa.

Tus ny itte selittään...

Leijonien ykkösase rankkareihin on siis Ahti Oksanen?! Nelosketjun mies paitsi aloitti rankkarikisan myös pantiin maalinsa jälkeen uudestaan ampumaan kuudentena. Mitä ihmettä Suomen harjoitusten rankkarikisoissa on oikein tapahtunut?

Ahti Oksanen oli yllättäen Suomen ykkösvalinta rankkarikisassa.

Loppulause

Jos Saksa-ottelussa turnauksen yleisen hengen kannalta peliesitystäkin tärkeämpää oli tulos, Ruotsi-ottelussa tilanne oli toisin päin. Kaikista tärkeintä Leijonille oli saada hyvä ja ehjä peliesitys, sillä tämä oli lohkon viimeinen todellinen mittatikku. Sen Leijonat sai. Tappiosta huolimatta tämä oli sekavien avauspelien jälkeen Suomen toistaiseksi vakuuttavin peliesitys, joka luo varmasti joukkueelle uskoa seuraavaan kunnon peliin eli ensi viikon puolivälierään.