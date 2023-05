Kommentti: Tre Kronorin uuden valmentajan puheet näyttävät nyt naurettavilta – Leijonien tappion takaa paljastui merkittävä tieto

Ruotsin tiukka voitto antaisi ymmärtää, että Leijonat ja Tre Kronor olisivat mitelleet tasaväkisesti, mutta totuus tuloksen takana on toinen, kirjoittaa Teemu Suvinen Tampereelta.

Tampere

Tre Kronorin päävalmentaja Sam Hallam uhosi ennen ottelua MTV Urheilulle tietävänsä, millä keinoilla ”onnetonta syöttöpeliä” pelaava Leijonat murretaan.

Maanantai-illan kamppailun jälkeen Hallamin puheet näyttävät naurettavalta sanahelinältä, vaikka Ruotsi nappasikin voiton rangaistuslaukausten jälkeen.

Jopa ihmetyttää, kuinka Hallam kehtasi laukoa todella rohkeita lausuntoja. Niin yllättävän heikolta Hallamin Ruotsi Nokia-areenassa vaikutti etenkin ottelun puoliväliin saakka.

Ruotsin voitto antaisi ymmärtää, että Leijonat ja Tre Kronor olisivat mitelleet tasaväkisesti, mutta totuus tuloksen takana on toinen. Leijonat oli suurimman osan ottelusta hallitsevampi joukkue ja loi maalipaikkoja tasakentällisin huomattavasti enemmän kuin vastustajansa. Se on helpottava ja merkittävä tieto jatkon kannalta.

Tre Kronor yritti horjuttaa Leijonia vaihtelemalla aggressiivisen ja passiivisen karvauspelin välillä, mutta tämän ymmärtäminen ei tuottanut Leijonien puolustajille minkäänlaisia vaikeuksia. Hallamin uhoaminen laitojen tukkimisista ja Leijonien pelin tukehduttamisesta ei toiminut lainkaan.

Leijonat kiekotteli – toisin kuin Hallam odotti – helpohkosti pois omalta alueeltaan joko nopeilla lähdöillä tai viiveellä.

Tässä mielessä Jukka Jalonen näytti tuoreelle Tre Kronorin valmentajalle kaapin paikan.

Ruotsi on muovannut peliään lähemmäksi Leijonien pelitapaa mutta oli ainakin vielä toistaiseksi selvästi perässä.

Kehuja täytyy toki jakaa Ruotsin kärsivällisyydelle. Leijonat vyöryi kerta toisensa jälkeen Ruotsin alueelle ja olisi voinut luoda enemmänkin maalipaikkoja, jos Tre Kronorin kärsivällisyys olisi pettänyt. Siinä Hallamin kädenjälki näkyy – Ruotsi ei enää höntyile puolustaessaan typerästi kuten Johan Garpenlövin valmennuksessa.

Leijonien esitys oli kokonaisuudessaan melko vakuuttava, mutta tehottomuus alkaa jo varmasti vaivata joukkuetta.

Mikko Rantanen esimerkiksi on yllättäen hapuillut tekopaikoissa, joista hän on viimeistellyt takuuvarmasti NHL-kaukaloissa. Kaapo Kakon maalinteon tuska puolestaan on siirtynyt taalakaukaloista maajoukkueeseenkin. Kasperi Kapanenkin alkaa kaivata palkintoa yritteliäisyydestään ja hyvistä otteistaan.

Seuraavaksi Leijonilla on vastassaan neljä kevyempää vastustajaa, joten joukkueella on hyvin aikaa itseluottamuksen kerryttämiseen.

Tre Kronorin Hallamilla puolestaan on yhä todistettavaa kovien puheiden jälkeen.