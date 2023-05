Tässä on Leijonien sivistynein – ”Sellainen pikkutakkimies”

Sanoman Leijonarevolverissa kysytään kiperiä. Tällä kertaa piinapenkissä on kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja Olli Määttä.

Tampere

Kuka on oma suosikkisi Leijonien seksikkäin mies -äänestyksessä?

– Hannes Björnisellä on aika kivat viikset. Hän olisi vahva ehdokas tuossa äänestyksessä.

Kerro yksi asia, jota suuri yleisö ei tiedä Marko Anttilasta?

– Hänet tunnetaan yllättävän hyvin Pohjois-Amerikassa.

Kuka on joukkueen sivistynein?

– Ahti Oksanen. Tuntuu, että hän on sellainen pikkutakkimies.

Kuka on joukkueen säheltäjä eli pelaaja, joka joutuu todennäköisesti pulittamaan eniten sakkokassaan?

– ”Rane” (Mikko Rantanen) on vahva ehdokas.

Kenen joukkuekaverin et antaisi missään nimessä päivittää Instagram-tiliäsi?

– En käytä IG:tä, joten sanon tähän itseni.

Kenellä on joukkueen erikoisin varuste?

– ”Stretsin” (Marko Anttila) tuppi on aika mielenkiintoinen, mutta se käy myös järkeen. Hänellä on sen verran iso räpylä, että tuppi on paljon isompi kuin muilla. Sellainen maissin muotoinen tuppi.

Mikä on ennätyksesi Cooperin testissä?

– En ole koskaan juossut Cooperia, mutta 3 000 metriä olen juossut joskus 15-vuotiaana aikaan 11.30.

Paljonko nousee kyykystä?

– Kolme kesää sitten kyykkäsin 200 kilolla, mutta en ole tehnyt maksimia kahteen kesään. En varmaan uskaltaisi laittaa enää samanlaisia rautoja tankoon.

Jos pitäisi valita loppu-uran ajaksi vain yksi punttisaliliike, minkä valitsisit?

– Jos ottaa painot ja nostaa sen pään yläpuolelle. Mikäs se on? Joku sellainen rinnallevedon ja ylöstyönnön yhdistelmä.

Kappale joka sytyttää aina?

– Parempi kysyä Ville Pokalta. Hän löytää koppiin aina hyvät biisit, jotka sytyttävät. En tiedä, mitä hän tekee vapaa-ajallaan, kun tuntuu aina löytävän uusia biisejä.

Mikä on jääkiekkoilijan paras lomakohde kesällä?

– Koti Jyväskylässä.

Minkä yllättävän tavaran otit MM-reissulle?

– Kimblen. Jos Jussi Olkinuoralla loppuvat jutut kesken, niin sen voi kaivaa huoneessa esille.

Mikä on kesän paras grilliherkku?

– Tykkään pihvistä. Jyväskylässä on paikka, jonne tuodaan lähitiloilta todella hyviä pihvejä. Välillä tehdään kavereiden kanssa Tomahawkeja. Yksi isoimmista herkuistani on ehdottomasti pihvi. Sitä tekee mieli melkein päivittäin. En ole pizza- tai burgeri-ihminen.