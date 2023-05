Huoli heräsi Tampereella – Ruotsin päävalmentaja huomasi ikävän seikan Nokia-areenan olosuhteista

Sam Hallam on huolissaan siitä, kuinka Tampereen areenan jää kestää iltaotteluissa.

Ruotsin joukkue aloitti MM-turnauksensa perjantai-iltana nihkeällä 1–0-voitolla Saksasta.

Ottelu oli samalla ensimmäinen arvokisoissa Tre Kronorin uudelle päävalmentajalle Sam Hallamille. Hänen kommenttinsa pelin jälkeen olivat pääasiassa positiivisia ja tulivat tyypillisen rauhalliseen sävyyn.

Mutta selkeä kritiikin kohdekin löytyi. Hallam oli huolissaan Tampereen Nokia-areenan jäästä, jonka hän sanoi vaikuttaneen heidän peliinsä.

– Kiekko pomppi, ja meille tuli helppoja kiekonmenetyksiä. Tästä joukkueesta on otettavissa irti paljon enemmän syöttöpeliä, Hallam totesi.

Jäätä on arvosteltu kunnosta juuri kello 20.20 alkavissa iltapeleissä, joita Ruotsi pelaa myös Itävaltaa, Suomea ja Ranskaa vastaan. Useat harjoitukset ja pelit lämpiminä loppukevään päivinä asettavat jäälle kovat vaatimukset.

Hallamilta löytyi myös ymmärrystä järjestäjiä kohtaan.

– Meidän täytyy vain oppia, sillä tilanne on mitä on. Se on sama myös vastustajille. Kiekko pomppii ja kääntyy kantilleen. Siihen on sopeuduttava.

– Haluan myös sanoa, että jää on ollut mahtava aamupäivien harjoituksissa. Emme ole olleet yhtä hyvällä jäällä pitkiin aikoihin. Eli jää on sinänsä erittäin laadukas, mutta kun joukkue toisensa jälkeen harjoittelee, lämmittelee ja pelaa, se näkyy.

Ruotsin päävalmentajana Hallam, 43, aloitti viime syksynä. Sitä ennen hän valmensi SHL:ssä Växjö Lakersia kymmenen vuoden ajan ja voitti kolmesti Ruotsin mestaruuden.

Tre Kronor pelaa sunnuntain iltaottelussa Itävaltaa vastaan. Odotettu Leijonien kohtaaminen on vuorossa maanantaina kello 20.20.