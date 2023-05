Leijonatuomio: Mikko Rantanen joutui Leijonissa hämmentävään tilanteeseen – mitä erätauolla tapahtui?

IS:n raati ruotii Leijonien dramaattisen 4–3-voiton Saksasta.

RAADISSA ovat mukana MM-kisoja paikan päällä seuraavat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Ville Touru.

Sami Hoffrén

Illan sankari

Kasperi Kapanen on parantanut tasaisesti erä erältä. Leijonien 2–2-tasoituksessa Kapanen käytti vahvuuksiaan eli räjähtävää luistelua ja röyhkeää oveluutta, mikä petasi Sakari Mannisen tasoitusmaalin. Leijonien hyökkäyksessä ei ole tolkuttomasti terävää luisteluvoimaa, joten Kapanen voi nousta vielä isoon rooliin turnauksen edetessä.

Tämä toimi

Peliote katosi Leijonilta jälleen toisessa erässä, mutta kolmannessa erässä hallitsevan mestarin hyökkäyspelissä oli tarvittavaa tylyyttä, tiiveyttä ja kärsivällisyyttä. Varsinkin päätypeleissä Leijonat oli erittäin vahva, ja sai Saksan liriin.

Tämä meni vihkoon

Ei nyt vihkoon, mutta Leijonien ykkösketju ei vieläkään vakuuta. Mannisen johtama ketju, laidoilla Mikko Rantanen ja Teemu Hartikainen, on ihmeen irrallinen kokonaisuus. Kun joku kolmikosta on kiekossa, kaksi muuta ovat liian etäällä. Ketjun kiekollisessa pelaamisessa on vielä epärytmisyyttä. Jouhevuus puuttuu. Päätöserässä oli jo parempia aihioita.

Tus ny itte selittään...

Korporaatioarmeijat valtaavat penkkirivi kerrallaan Nokia-areenan alakatsomoita. Lauantain Saksa-ottelussa alalehtereillä näkyi entistä enemmän niin sanottuja firmakatsojia. Tutun geneerisen Onninen-katsomonosan lisäksi MM-kisojen sponsoriautofirman vihreäpaitaisia(!) katsojia oli perjantain matsiin verrattuna enemmän paikalla. Näissä katsomonosissa tunnelma ei ainakaan nouse.

Loppulause

Leijonat tarvitsi Saksa-pelistä raa’asti vain tuloksen. Muuten kriisipuheet olisivat yltyneet ennen maanantain kohtaamista Ruotsia vastaan. Pelissä ja ketjuissa riittää vielä viilattavaa, mutta avausvoitto oli henkisesti merkittävä asia.

Teemu Suvinen

Illan sankari

Sakari Manninen, jälleen kerran. Jos leijonatuomioita alkaisi viime vuosilta käymään läpi, Manninen olisi varmasti yksi eniten sankariääniä saaneista leijonapelaajista. Manninen on Leijonissa kuin kotonaan. Jukka Jalonen voi jälleen luottaa ykkössentteriinsä.

Tämä toimi

Nokia-areenan tunnelmassa tapahtui täyskäännös perjantain ja lauantain välissä. Nyt iso osa katsojista osallistui kannustamiseen, eikä hiljaisia hetkiä juuri ollut. Tällainen meininki Leijonien kotipeleissä täytyy ollakin!

Tämä meni vihkoon

Leijonien otteissa on yhä outoa arkuutta ja varovaisuutta, vaikka viidellä viittä vastaan Suomi olikin enimmäkseen niskan päällä. Sekin on sanottava, ettei kumpikaan maalivahdeista, Emil Larmi tai Jussi Olkinuora, ole vielä vakuuttaneet. Taistelu ykkösvahdin paikasta jatkuu.

Tus ny itte selittään...

Mikko Rantanen on Leijonissa erikoisessa tilanteessa, sillä hän pelaa paljon vähemmän kuin mihin on NHL:ssä tottunut. NHL:ssä hän urakoi keskimäärin 22 minuuttia ottelua kohden, Leijonissa peliaika on ollut kahdessa ensimmäisessä ottelussa 16 ja 17 minuuttia. Rantanen myönsi, että erilaiselta tuntuu.

Loppulause

Leijonien NHL-pelaajat ovat Tampereella erittäin hyvällä asenteella. Kasperi Kapanen on ollut yksi positiivisimmista yllättäjistä. Hän on pitänyt huolen siitä, ettei mikään jää ainakaan työmäärästä kiinni. Kaapo Kakko on todella innokas mutta kärsii valitettavasti tehottomuudesta. Mikko Rantanen on tosin turhankin nöyrä, hän voisi olla itsekkäämpikin. Olli Määttä ja Joel Armia hoitavat ruutunsa tunnollisesti.

Ville Touru

Illan sankari

Nokia-areenan yleisö. Lauantai-illan myöhäispeli ja erinäiset nautintoaineet toki varmasti avittivat asiaa, mutta tänään mökissä oli jo komeasti tunnelmaa! Aalto kiersi areenaa, yleisö huusi, vihelsi ja jopa tanssi. Vaikka jokavuotisissa MM-kisoissa on omat urheilulliset ongelmansa, on hienoa nähdä, kun ihmiset viihtyvät tällaisessa kevätkarnevaalissa.

Myös Cha cha cha raikasi hallissa.

Tämä toimi

Kasperi Kapanen on tullut komeasti kisoihin sisään. Valmistavien otteluiden turhautuneesta hiihtelystä ei ole enää tietoakaan, vaan Kapanen on ollut toistaiseksi Leijonien ehdotonta parhaimmistoa. NHL-miehen pelaamisessa on kulmahammasta ja taistelutahtoa. Näytönhalu huokuu.

Tämä meni vihkoon

Kaapo Kakon viimeistely. Kakko on pelannut ajoittain suorastaan loistavasti ja päässyt kahdessa ottelussa useita kertoja tekopaikoille. Vielä ei ole uponnut. Merkit ovat kuitenkin vahvasti sen suuntaiset, että ketsuppipullo rävähtää auki enemmin tai myöhemmin.

Kaapo Kakko syötti Saksaa vastaan yhden maalin. Tekopaikoissa ruuti oli kuitenkin vielä märkää.

Tus ny itte selittään...

Mitä Mikko Rantaselle tapahtui toisella erätauolla? Saksa-pelin kahden ensimmäisen erän ajan Rantanen näytti jatkavan avauspelin rennonhuolimatonta linjaa, mutta päätöserässä kisojen suurin tähti osoitti vihdoin, minkä tason supermiehestä on kyse. Tätä lisää, kiitos.

Loppulause

Tällä kertaa peliesitystäkin tärkeämpää oli tulos. Jos Leijonat olisi hävinnyt heti kärkeen toisen ottelun putkeen, armoton kalabaliikki olisi ollut valmis ja hälytyssireenit ulvoneet. Nyt tunnelma on taas totutun seesteinen – ainakin maanantain Ruotsi-peliin asti.