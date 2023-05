Yllättävä paljastus Leijonien kulisseista – tämä kisahitti soi pukukopissa: ”Mörkö tykkää”

Leijonien pukukopissa on selvät sävelet musiikkivalinnoissa.

Tampere

Viime vuonna se oli Ramses II ja Villieläin.

Tänä vuonna Leijonien kuumimman pukukoppibiisin kohtalo on vielä auki. Yksi ennakkosuosikki toki löytyy. Käärijän Cha Cha Cha on soinut tiuhaan Leijonien pukukopissa Nokia-areenan uumenissa.

– Totta kai se löytyy soittolistoilta. Menevä biisi, joka sytyttää, ilmoittaa Leijonien 28-vuotias luottopuolustaja Ville Pokka.

– Viime vuonna Villieläin oli alusta asti ykkössuosikki. Ehkä nyt se on Cha Cha Cha.

Pokka on vahva vaikuttaja Leijonien kulisseissa, sillä häntä voi tituleerata johtavaksi musiikkivastaavaksi.

– Lähinnä minä laitan ennen peliä biisit soimaan, koska olen tottunut siihen. Muut saavat tehdä omia hommiaan, eikä tarvitse keskittyä musiikkihommiin.

Onko tullut valituksia?

– Ei oteta vastaan, Pokka virnistää.

Leijonien kopissa soittolista elää pelipäivien ja välipäivien mukaan.

– Pelipäivinä ennen peliä soitetaan enemmän rokkia ja paljon myös suomipoppia.

Kotimaisuus korostuu musiikkivalinnoissa.

– Paljon on suomalaista musiikkia. Sieltä löytyy vähän vanhempaakin, kuten Eppu Normaaleja ja Leevi and the Leavingsiä. Sen lisäksi Haloo Helsinkiä ja JVG:tä, Pokka listaa.

Leijonat vannoo jäällä yhteistyön voimaan. Samankaltainen resepti toimii myös kopin musiikkihommissa.

– Meitä on muutama musiikkivastaava. ”Joppe” (Joel Armia) ja ”Matty” (Olli Määttä) haluavat välillä soittaa biisejä, mutta kopissa vallitsee demokratia. Kaikki saavat halutessaan laittaa omia biisejä.

– Laidasta laitaan mennään, koska kopista löytyy monta dj:tä. Jenkeissä olleista pelaajista moni tykkää kuunnella myös countrya. Se uppoaa osalle paremmin kuin toisille.

Yksi keväällä 2019 julkaistu DJ ILG:n keväthitti löytyy myös listoilta.

– Totta kai Löikö Mörkö sisään? soi myös välillä, Pokka yllättää.

Leijonakapteeni Marko Anttilan uroteoille omistettu jympytyskappale on taattu fiiliksen nostattaja Leijonien pyhimmässä.

– ”Mörkö” tykkää siitä. Se biisi saa kaikille hymyn huulille.