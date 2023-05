Käärijä-huuma valtasi Leijonien pukukopin – joukkue paljasti Leijonien todellisen viisufanin

Leijonat kohtaa lauantaina Saksan. Sen jälkeen joukkue hurraa Käärijän viisuvoiton puolesta.

Leijonien koppimusiikista vastaava Ville Pokka (vas.) on ottanut Käärijän viisukappaleen soittolistalle. Juho Lammikko (oik.) tunnustaa syttyvänsä artistin lavashow’sta.

Tänä yönä ratkeaa, juhliiko Cha Cha Cha -hitillään valtavan suosion saavuttanut Käärijä euroviisujen voittoa Englannin Liverpoolissa.

Käärijän ja Ruotsin edustajan Loreenin kaksintaisteluksi povattua viisufinaalia jännittävät myös Leijonien MM-joukkueen pelaajat. Ensin he toki tahtovat pestä kasvonsa Saksaa vastaan nöyryyttävän USA-tappion jälkeen.

Leijonien iltaottelu lauantaina alkaa kello 20.20, viisufinaali pyörähtää käyntiin iltakymmeneltä.

– Pelin jälkeen menemme hotellille katsomaan viisuja ja kannustamaan Käärijän voittoon. Kisastudio on pystyssä, Leijonien puolustaja Ville Pokka julistaa.

Käärijä tavoittelee tänään viisuvoittoa.

Cha Cha Cha on jo tänä keväänä pauhannut Leijonien pukuhuoneessa. Käärijän viisuhitti on vahva ehdokas Leijonien tämän kevään kisabiisiksi.

– On kyllä ihan huippubiisi. Odotukset ovat kovat. Uskon Käärijän voittavan, Pokka sanoo.

Pokalla on meriittejä arvioida Käärijän hittibiisiä, sillä hän vastaa Leijonien pukuhuoneessa musiikkivalinnoista.

Leijonien joukkue jännitti yhdessä jo Käärijän semifinaaliesitystä tiistaina. Yksi asia vantaalaisen Jere Pöyhösen esiintymisessä teki vaikutuksen Leijonien kulttipelaajaan Juho Lammikkoon.

– Siinä on heittäytymistä, kuten Leijonilla parhaimmillaan. Se on todella hienoa. Ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin sen ansiosta hän on saavuttanut aika suuren suosion, Lammikko sanoo.

– Hurraamme tietenkin kopissa Käärijän menestyksen puolesta!

Juho Lammikko arvostaa Käärijän kykyä heittäytyä.

Leijonien suurin viisufani löytyy kuitenkin vaihtoaition puolelta.

– Se on maalivahtivalmentajamme Kari Lehtonen. Hän on julistanut itsensä Käärijän faniksi, uransa ensimmäisen arvokisaottelun perjantaina torjunut Emil Larmi paljastaa.

Leijonien monivuotinen luottopelaaja Harri Pesonen on pannut merkille, että Käärijä-huuma on kantautunut myös Suomen rajojen ulkopuolelle.

– Vaikka en mieletön fani ole, niin on hienoa, että hypeä on tullut muiltakin kuin suomalaisilta. Toivotaan hänellekin menestystä sinne, Pesonen sanoo.

Leijonien menestystä on viime vuosina juhlittu toreilla useaan otteeseen. Larmi toivoo, että pian edessä ovat myös Käärijän voitonjuhlat.

– Kyllähän se vihreähihainen kaveri pitäisi torille saada! Larmi sanoo.