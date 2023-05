Jukka Jalonen sivalsi toimittajia Leijonien nöyryytyksen jälkeen

Jukka Jalosen mukaan Leijonien asenne oli kunnossa. USA:lle hän povaa menestyksekästä turnausta.

Tampere

Päävalmentaja Jukka Jalonen kehui Leijonien avausottelun jälkeen vuolaasti USA:n joukkuetta, joka hiljensi Nokia-areenan kaatamalla Suomen peräti 4–1.

– Näimme jo heidän Saksa-pelissään (harjoitusottelu), että kyseessä on erittäin hyvä ja liikkuva joukkue. Nyt tekin varmaan näitte, että se on aika hyvä joukkue, Jalonen sanoi.

USA:n joukkueesta puuttuvat tänä keväänä kirkkaimmat NHL-tähdet, mutta Jalosen mukaan se antaa jopa virheellisen kuvan USA:n iskukyvystä.

– Jos olen oikein katsonut, niin heillä on ilmeisesti 12 NHL-pelaajaa. Kyllä sellainen joukkue varmaan aika hyvä joukkue on. Meillä on kuusi NHL-pelaajaa, eli heillä on tuplamäärä, Jalonen sanoi.

– Ei siellä NHL:ssä heikkoja pelaajia pelaa. USA:lla ei välttämättä ole tähtipelaajia NHL:stä mutta erittäin hyviä pelaajia kuitenkin. Niin kuin kaikki näkivät tänään. USA on kova joukkue tässä turnauksessa jos vain pysyy ehjänä.

Leijonat poistui jäältä päät painuksissa.

Leijonien Teemu Hartikainen sanoi USA-ottelun jälkeen, että avausottelun tappio saattoi olla Suomelle jopa tarpeellinen herätys.

Jalonen kuitenkin tyrmäsi totaalisesti ajatuksen siitä, että Leijonat olisi kuvitellut sipsuttelevansa voittoon.

– Emme me kuvittele, että täällä kävellään yhtään mihinkään. Ei ole tullut kertaakaan mieleen, että täällä voidaan puolivaloilla lähteä peleihin tai muuta, Jalonen latasi.

– Teillä siellä aidan toisella puolella (toimittajilla) saattaa olla sellainen asenne, että me voitamme kaikki pelit. Mutta ei meillä ole sellaista.

Jalonen muistutti, että Leijonat tuli otteluun väkevästi eikä siis kärsinyt latauksen puutteesta.

– Tulimme erittäin hyvällä asenteella. Pitää vaan pystyä pelaamaan kolme erää hyvää jääkiekkoa. Tänään se ei onnistunut, Jalonen sanoi.

– Hyökkäyspelaamisemme oli tänään tehotonta. Jos on parikymmentä maalipaikkaa ja tehdään vain yksi maali, niin ei sillä yhtään kovaa jääkiekko-ottelua voiteta.

Leijonien MM-urakka jatkuu lauantaina. Silloin Suomi kohtaa Saksan. Ottelu alkaa kello 20.20.