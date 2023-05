Näin paljon olut maksaa Tampereen MM-kisoissa –”Ryöstöhinnat”

Ilta-Sanomat selvitti MM-kotikisojen juoma- ja eväshinnoittelun.

Tampere

Jääkiekon MM-kisahuuma valtaa Tampereen perjantaista alkaen. Jokakeväinen kiekkokarnevaali jatkuu aina toukokuun loppuun saakka. MM-kisojen mitalipelit ovat vuorossa sunnuntaina 28. toukokuuta.

Sitä ennen kassa kilisee.

MM-kisojen päänäyttämöllä Nokia-areenassa lätkäviihteen lisäksi katsojille on laaja tarjonta ruoka- ja juomapuolella.

Areenan käytävillä on mahdollista nautiskella MM-lätkän ohessa muun muassa hampurilaisia, pizzaa, siipiä, lihapullia, makkaraa ja paistettua kanaa.

Esimerkiksi roomalaistyylinen pizzapala irtoaa 6,50 euron hintaan. Nacholautanen kustantaa 14 euroa. Pienempään nälkään pieni popcorn-törppö maksaa neljä euroa ja suuri seitsemän euroa. Kisamakkaralle on pantu hinnaksi 3,50 euroa. Makkaraperuna-annos maksaa 10,30 euroa.

Palan painikkeeksi pullovesi tai limsa maksaa neljä euroa. Limsan hinta on noussut 10 sentillä viime vuoden kisoista. Pieni kahvi kustantaa 2,90 euroa ja tee kaksi euroa.

Jos janoinen leijonafani haluaa erätauolla hörppiä oluen, neljän desilitran keskikeppanasta saa pulittaa alimmillaan 9,20 euroa. Viime vuoden kisoissa vastaava tuote maksoi 8,90 euroa.

– Nämä kaksi pientä olutta maksoivat yhteensä yli 19 euroa. Nämä ovat mielestäni suomeksi sanottuna ryöstöhinnat. Ei tämä silti yllätä. Veikkasin, että yhdeksän euron pintaan se hinta nousee, sanovat Marko Turusta ja Kari Laukkalasta.

– Voi olla, että keskieurooppalaiset kaverit voivat vähän ihmetellä näitä hintoja, kaverukset naureskelivat.

Markolta löytyy myös ymmärrystä hinnoittelulle.

– Tietysti silloin pitää rahastaa, kun on sen paikka. Ei voi valittaa. Valinnanvaraa on paljon. Tärkeintä on se, että tarjoilu pelaa ja homma toimii!

Tämän kevään kisoissa korkeimmillaan 0,4 litran keskioluen hinta nousee 9,60 euroon. Erikoisoluista saa maksaa 11,90 euroa.

Kolmen desin siideri maksaa 9,40 euroa ja kolmen desin lonkero 9,60 euroa. Vuosi sitten lonkero kustansi 9,40 euroa. Viinin ystäville irtoaa 10,8 sentin piccolopullo valko-, puna- tai kuohuviiniä 13,50 euron hintaan. Väkevistä juomista shotin eri tuotteita saa 7,50-8 euron hintaan.

– Ihan helvetin kallista, äimisteli ylätasanteen käytävällä pienen lonkeron ostanut Santeri Kujansuu.

– Ovathan nämä aika korkeat hinnat, mutta toisaalta eivät nämä kauhean paljon enemmän maksa kuin esimerkiksi SM-liigan finaaleissa, ilmoittivat vieressä Valtteri ja Suvi Kujansuu.