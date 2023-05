MM-suosikki Leijonat herättää pelkoa ulkomailla – asiantuntijat hehkuttavat Jukka Jalosta ja Mikko Rantasta

Tshekissä ja Ruotsissa ylistetään Suomea.

Jääkiekon MM-kisat pärähtävät käyntiin perjantaina Latvian Riiassa sekä Tampereella.

Suomi lähtee kisoihin selvänä ennakkosuosikkina, mikä on noteerattu myös kansainvälisessä mediassa.

Tshekkiläislehti Denik ylisti Leijonia estoitta. Se pitää Suomea ”vastaansanomattomana ennakkosuosikkina”.

Lehden kiekkoasiantuntija Ondrej Zamazal nimesi joukkueen vahvuuksiksi kokemuksen ja pelitavan.

– Suomi on ehdottomasti suosikki. Heillä on kypsä joukkue, jonka pelaajat seuraavat ja noudattavat Jukka Jalosen pelitapaa kuuliaisesti, hän kertoi.

Artikkelissa korostettiin Leijonien viime vuoden MM-kisojen paineensietokykyä kovissa paikoissa sekä kisojen parhaan pelaajan, Mikko Rantasen, 26, saapumista isäntäjoukkueen riveihin.

Leijonat oli viime kevään puolivälierissä tappiolla Slovakiaa vastaan 0–2, mutta Suomi kiri sen rinnalle ja ohi. Finaalissa Kanada tasoitti ottelun alle puolitoista minuuttia ennen varsinaisen peliajan päätöstä. Siitä huolimatta Suomi rutisti jatkoaikavoiton.

Suomelle – tai oikeastaan supertähti Rantaselle – jaettiin kehuja myös Ruotsissa.

Ruotsalaislehti Expressen listasi MM-kisojen 20 parasta yksilöä. Listan piikkipaikalle nousi NHL:ssä 55 maalia ja 105 pistettä tehnyt Rantanen.

– On päivänselvää, että hän on kisojen kiiltokuvapoika. Kukaan muu pelaaja ei ole lähelläkään Rantasen tasoa. Hän on yksi maailman parhaista laitahyökkääjistä, joka pystyy pelaamaan tarvittaessa myös keskushyökkääjänä, ruotsalaislehti kertoi.

Kisojen toiseksi parhaaksi yksilöksi lehti arvosti Saksan Moritz Seiderin. 22-vuotias pokkasi vuosi sitten NHL:n parhaalle tulokkaalle jaettavan Calder Trophyn. Tällä kaudella meno on ollut hieman vaisumpaa. Siitäkin huolimatta Seider nakutti 42 tehopistettä.

Listalle mahtui toinenkin suomalainen NHL-vahvistus. New York Rangersin Kaapo Kakon, 22, nimi löytyy listan sijalta 14.

Suomi avaa MM-turnauksen perjantaina ottelulla USA:ta vastaan. Leijonien ja USA:n kohtaaminen alkaa kello 16.20.