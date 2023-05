MM-kisoissa täysin poikkeuksellinen tilanne – Leijonien ykköstähti aivan omassa kastissaan

Tässä on jääkiekon MM-kisojen kymmenen parasta pelaajaa.

Tampere

Jääkiekon MM-kisoissa on tänä vuonna melkoinen tähtikato. Tilannetta voisi luonnehtia jopa täysin poikkeukselliseksi.

Poikkeuksellista on myös se, että Leijonilta löytyy turnauksen ylivoimaisesti paras pelaaja, Mikko Rantanen.

Rantanen on myös kisojen ainoa NHL-tason supertähti. Hänen takanaan jopa pelkkiä tähtipelaajia on vaikea löytää.

1. Mikko Rantanen, Suomi

Turnauksen ainoa supertähti. Coloradon 26-vuotias suomalaishyökkääjä kuuluu NHL:n kirkkaimpaan tähtikuvastoon. Rantanen palaa Leijoniin viiden vuoden tauon jälkeen. Odotusarvot ovat tapissa. Härkämäisellä pistelingolla on takanaan vuosituhannen kovin suomalaiskausi (55+50), jonka aikana hän rikkoi ensimmäistä kertaa urallaan 50 maalin ja 100 pisteen rajan. Kisojen ylivoimainen palkkakuningas 9,25 miljoonan dollarin cap hitillä.

2. Moritz Seider, Saksa

Kisojen ykköspuolustaja. Detroitin 22-vuotias tähtipuolustaja voitti viime kaudella NHL:n parhaan tulokkaan pystin, mutta päättynyt kausi ei ollut aivan odotetunlaista säkenöintiä (5+37). Potentiaali on kuitenkin huima. Dynaaminen terminaattoripakki on Saksan pelillinen moottori. Tämä kevät voi olla pitkään aikaan viimeinen MM-turnaus, jossa Seider nähdään, sillä Detroit on idän nousukasjoukkueita.

3. Alex Tuch, Yhdysvallat

Nimettömän jenkkijoukkueen ykköstähti ja sielupelaaja. Buffalon 27-vuotiaalla tähtihyökkääjällä on takanaan uran paras kausi (36+43). Kymmenenneksi tehokkain jenkkipelaaja tällä kaudella NHL:n runkosarjassa. Buffalon tärkeimpiä pelaajia suoraviivaisella ja fyysisellä pelityylillään. Yhdysvaltojen MM-joukkueessa Tuch, 27, on korvaamaton esimerkkipelaaja. Pääsee MM-jäillä pelaamaan pikkuveljensä Luke Tuchin, 21, kanssa.

4. Tyler Toffoli, Kanada

Kanadan harvinaisen nimettömän joukkueen terävin syömähammas – ja kapteeni. 31-vuotias Stanley Cup -voittaja on saanut viime vuosien aikana urakäyräänsä jälleen nousuun. Oli päättyneellä kaudella Calgary Flamesin ykköspyssy. Uran maali- ja piste-ennätykset menivät uusiksi, 34+39. Monipuolinen hyökkääjä, jolla on iso tulosvastuu Kanadan joukkueessa.

5. Nikolaj Ehlers, Tanska

Tanskan kirkkain – ja ainoa – timantti. Liukasliikkeisen laiturin NHL-kausi Winnipegissä oli hyvin rikkonainen. Pystyi pelaamaan vain puolet otteluista, joten virtaa pitäisi olla. Pikakiituri kykenee aiheuttamaan yksilösuorituksillaan ongelmia mitä tahansa joukkuetta vastaan. Suomessa Ehlers, 27, muistetaan myös Patrik Laineen Winnipeg-aikojen parhaana kaverina.

6. MacKenzie Weegar, Kanada

Kanadan selvä ykköspakki on noussut viime vuosien aikana todelliseksi laatupuolustajaksi NHL:ssä. Puhkesi kukkaan Floridan takalinjoilla, mutta päättynyt kausi Calgaryssa oli aavistuksen tahmeampi. 29-vuotias Weegar ei epäröi tehdä rohkeita ratkaisuja. Onnistuessaan voi säihkyä jopa MM-kisojen kirkkaimpana puolustajatähtenä. Vastuuta tulee roppakaupalla.

7. Lucas Raymond, Ruotsi

Ruotsin kiekkoilun kirkkaimpia tulevaisuuden nimiä. Isossa valokeilassa uransa ensimmäisessä aikuisten MM-turnauksessa. Detroitin 21-vuotias silkkikätinen laitahyökkääjä on yksi MM-kisojen viihdyttävimmistä pelaajista. Raymond iski jo tulokaskaudella NHL:ssä 57 pistettä. Tällä kaudella hän nakutti 74 ottelussa 45 (17+28) pistettä. Patukkamainen vauhtikone on Tre Kronorin vaarallisin syömähammas MM-kisoissa.

8. Filip Chytil, Tshekki

Raamikas 21-vuotias keskushyökkääjä on Kaapo Kakon aisapari New York Rangersista. Teki tällä NHL-kaudella 74 otteluun mukavat tehot 22+23, vaikka vastuu oli yhä hyvin maltillista. MM-jäillä Tshekin kärkisenttereitä. Iso vastuu maan menestyshaaveista. Näyttävä yhdistelmä kokoa ja taitoa. Potentiaalia koviin tehoihin kisoissa.

9. Nino Niederreiter, Sveitsi

Kokenut hyökkääjä nähdään MM-jäillä neljän vuoden tauon jälkeen. Tämän vuoden kisat ovat Niederreiterin seitsemännet MM-kinkerit. Nashville Predatorsista siirtorajalla Winnipeg Jetsiin kaupattu 30-vuotias raamikas laituri on Sveitsin hyökkäyksen ykköspyssy. Suoraviivaisesta ja painavasta pelityylistään tunnettu voimahyökkääjä teki tällä kaudella NHL:ssä 24 maalia. Rikkonut NHL-urallaan 20 maalin rajan seitsemällä kaudella.

10. Kaapo Kakko, Suomi

Jäänyt ennakkohuomiossa Rantasen varjoon, mutta Kakolla, 22, on eväitä loistaa MM-jäällä jopa Suomen kärkiratkaisijana. NHL:ssä takana jo neljäs kausi, mutta vastuu pystynyt rivimiehen tasolla. Nyt pääsee pelaamaan pitkästä aikaa täysin vahvuuksillaan. Kehittynyt kovaksi vääntäjäksi, mutta pehmeät kädet ja terävä pää ovat yhä tallella. Kakko uhkuu nyt näytönhaluja ja haluaa todistaa osaamistaan myös kylmällä numerotuloksella.

Lahjomattoman top 10 -listan ulkopuolelle jäivät niukasti Tshekin maaliruisku Dominik Kubalik, Ruotsin ykköspuolustaja Rasmus Sandin ja Yhdysvaltojen pikakiituri Conor Garland.

Tulevan kesän NHL:n varaustilaisuuden todennäköisestä kärkikolmikosta MM-jäillä nähdään kaksi pelaajaa.

Sukupolvilahjakkuutena pidettävä ykkösvaraus Connor Bedard, 18, ei ole mukana, mutta kakkosvaraukseksi povattu Adam Fantilli taituroi Kanadan hyökkäyksessä.

Torontosta kotoisin oleva 18-vuotias huippulupaus paiskoi hurjaa jälkeä tällä kaudella Yhdysvaltain yliopistosarjassa. Vuoden tulokkaaksi valittu Fantilli mätti Michiganin yliopistossa 36 ottelussa tehot 30+35. Vuodenvaihteen nuorten MM-kisoissa Fantilli voitti Kanadan riveissä MM-kultaa.

Adam Fantilli.

Potentiaalinen kolmosvaraus Leo Carlsson nähdään Ruotsin MM-joukkueessa. Carlsson, 18, on maansa nuorin pelaaja aikuisten MM-kisoissa.

190-senttinen hyökkääjä teki tällä kaudella SHL:ssä Örebron riveissä 44 ottelussa tehot 10+15. Nuorten MM-kisoissa Carlsson oli Juniorkronornan kolmanneksi paras pistelinko tehoilla 3+3.

Erityisesti USA:lla ja Kanadalla on myös kisoissa useampia potentiaalisia tulevaisuuden tähtiä, mutta vielä toistaiseksi tähtikategoriaan ei ole asiaa.