MM-jääkiekko tuotti viime vuonna huiman miljoonapotin Suomeen – näin tämän vuoden turnausta on rakennettu kulisseissa

Perjantaina alkavat jääkiekon MM-kilpailut ovat massiivinen tapahtuma, jonka eteen töitä on tavallisesti paiskittu vuosia. Tänä vuonna järjestelyt olivat erityiset, koska kisat organisoitiin vajaassa vuodessa.

Kun järjestelyt ovat onnistuneet, yleisö ei tule edes ajatelleeksi, kuinka paljon valmisteluja tapahtuman eteen on tehty. Tämän tietää apulaispääsihteeri Jaakko Luumi, joka on organisoimassa jääkiekon MM-kisoja toista vuotta peräkkäin.

Jaakko Luumi.

Tämän vuoden MM-kisojen järjestelyt ovat olleet poikkeukselliset. Tavallisesti tämän kokoluokan kisoja ei järjestetä 11 kuukaudessa. Harvinaista on ylipäänsä tilanne, että MM-kilpailut pidetään samassa kaupungissa kaksi vuotta putkeen.

Tällä kertaa organisointi alkoi vasta viime vuoden kotikisojen jälkeen. Kunnolla vauhtiin päästiin kesälomien jälkeen.

Jääkiekon MM-kisojen järjestäminen Tampereen Nokia-areenassa on valtava ponnistus organisaatiolle. Viime vuonna uurastus huipentui Suomen MM-kultaan.

Tilanteen teki mahdolliseksi se, että Jääkiekkoliiton yhteydessä toimiva kisaorganisaatio oli jo valmiina, ja jokainen tiesi tarkalleen, mitä pitää tehdä. Mukana on kymmenkunta avainhenkilöä, joista jokaisella on vastuullaan tietty osa-alue, kuten Fan Zone tai vapaaehtoiset.

– Vapaehtoiset ja oma organisaatio yhteenlaskettuna työntekijöitä on 850. Jos mukaan laskee esimerkiksi järjestyksenvalvojat, ravintolatyöntekijät ja areenan henkilöstön, työntekijöiden määrä on lähes 2 000, Luumi kertoo.

Jääkiekon MM-kisat näkyivät viime vuonna Tampereen katukuvassa.

Viime vuonna fanit ilakoivat Suomi-väreissä jääkiekon miesten MM-kotikisoissa Tampereella.

Tänä vuonna järjestelyistä jäi moni vaihe pois. Vuoden 2022 kisojen valmistelut aloitettiin kolme vuotta aiemmin. Ensin apulaispääsihteeri Luumi ja pääsihteeri Heikki Hietanen neuvottelivat useamman kaupungin ja hallin kanssa kisapaikasta. Kun kaupunki selkiytyi, seuraavaksi piti varmistaa, että sieltä löytyi riittävästi majoituskapasiteettia.

– Tarvitsemme noin 12 000 hotelliyötä, Luumi laskeskelee.

Sitten kasattiin kisaorganisaatio, mietittiin otteluohjelmaa, lippujen hinnoittelua ja yhteistyömallia, millä etsittiin yhteistyökumppaneita.

Viime vuoden kisojen järjestelyjä varjosti ensin korona, sitten Venäjän hyökkäys Ukrainaan.Järjestelyt saivat kiitosta.

– Pohdimme paljon, miten voimme enää parantaa. Päätimme, ettemme yritä väkisin räjäyttää koko konseptia uusiksi. Enemmänkin niin, että tehdään kaikki ne pienetkin asiat vielä pikkuisen paremmin.

Asiakaspalautekyselyn perusteella tänä vuonna on panostettu esimerkiksi selkeämpään kyltitykseen.

Viime vuonna korkeat pääsylippujen hinnat olivat yksi kiekkoyleisön puheenaiheista.

– Keskustelu kalliista hinnoista syntyi vasta kisojen aikana. Silloin myyntiin tulleet liput olivat juuri niille kalleimmille paikoille. Luonnollisesti kaikki edullisimmat paikat menivät kaupaksi jo lippuarvonnan yhteydessä syksyllä 2021.

Luumi kertoo, että tälle vuodelle lippujen hintoja on laskettu.

– Ainoastaan Ruotsi-pelin hintoja nostettiin. Syynä siihen on hurja kysyntä ja halusimme, että kysyntä jakaantuisi useammalle pelipäivälle.

– Muihin peleihin on mahdollista saada lasten lippu alkaen viidestä eurosta, ja aikuisten lippujen hinnat lähtevät kympistä liikkeelle.

Kanada kukistui edellisten kisojen finaalissa jatkoajalla luvuin 4–3, ja Tampereella juhlittiin.

Luumi kertoo, että otteluita on tulossa seuraamaan useita luokkaretkiryhmiä.

– Niillä ei ole kisojen talouden kannalta merkitystä, mutta sillä me saadaan tunnelmaa muihinkin kuin Suomen peleihin.

Viime vuoden MM-kisat toivat Jääkiekkoliitolle voittoa peräti 13,9 miljoonaa euroa.

– Tänä vuonna kustannusbudjetin arvio on noin 17 miljoonaa. Näyttäisi siltä, että pääsemme plussalle tänäkin vuonna, mutta ei varmasti viime vuoden lukemiin.

Lue lisää: Jääkiekkoliitto iski luvut tiskiin – MM-kotikisat tuottivat ennätyspotin

Järjestettiin kisat sitten kolmessa vuodessa tai vajaassa vuodessa, yksi oleellinen osa onnistumista ovat vapaaehtoiset.

– Tämän kokoluokan tapahtumaa olisi ihan mahdotonta tehdä ilman heitä, vapaaehtoisista vastaava Tea Tuovinen tietää.

Tea Tuovinen.

Moni halusikin mukaan hommiin. Hakemuksia tuli yhteensä 1 032, ja vapaaehtoisiksi valittiin 750. Tuovisen mukaan yli puolet hakijoista oli viime kisoissa toimineita.

Vapaaehtoisille jaettavia tehtäviä on 36. Heitä näkee esimerkiksi asiakaspalvelussa, alueen rakentamisessa ja purussa sekä tapahtuman viestinnässä.

Hakuvaiheessa vapaaehtoisilta toivottiin, että jokainen pystyisi tekemään vähintään 10 vuoroa turnauksen aikana.

– Meillä on rakennustiimissä vapaaehtoisia, jotka ovat töissä lähes koko toukokuun. Jotkut taas tekevät tätä omien töidensä ohessa. Osa on ottanut lomaa päästäkseen mukaan.

Kiitokseksi osallistumisestaan vapaaehtoinen saa vaatepaketin, ja työvuoroon kuuluu ruokailu. Lisäksi porukalle järjestetään karonkka kesäkuun alussa.

– Ennen kaikkea he saavat unohtumattoman kokemuksen. Olen kuullut tarinoita viime vuodesta, että vapaaehtoisten kesken on syntynyt uusia ystävyyssuhteita.

Tuovisen mukaan vapaaehtoisista noin viisi prosenttia on ulkomailta, esimerkiksi Saksasta ja Ruotsista. Mukana on myös muutama suomalainen, joka asuu tällä hetkellä ulkomailla.

Myös viime vuonna Tampereella rakennettiin virallinen Fan Zone -alue.

Koko Tampereen – ellei koko Suomen – iloisin paikka pelipäivinä lienee Fan Zone.

Kivenheiton päässä Nokia-areenasta, parkkikatoksen päälle rakennetun Fan Zonen valmistelut aloitettiin viime syksynä, kun alueesta vastaava Lotta Hurskainen alkoi hahmotella alueen pohjakarttaa: paikkaa esimerkiksi pääteltalle, ruokapaikoille ja baareille.

Lotta Hurskainen.

Hurskaisen vastuulle on kuulunut alueen yleisten lupahakemusten lisäksi oheisohjelman suunnittelu. Pääteltalla on esimerkiksi joka päivä livemusiikkia ja Suomen pelipäivinä vaihtuva artisti.

3 000 henkilöä vetävää Fan Zonea alettiin rakentaa vappupäivänä kello 8.00. Ensin alue pestiin ja aidattiin.

Rautatien viereen kohoava pääteltta ei nouse aivan itsekseen, vaan vaatii tarkkaa suunnittelua – esimerkiksi silloin, kun paikalle tulee nosturi.

– VR:n tarkastaja saapui vahtimaan, ettei nosturi ala horjumaan rautateille päin. Jos jotain tällaista tapahtuisi, tarkastaja pystyy pysäyttämään koko junaliikenteen, Hurskainen selvittää.

Alvar (vas.) ja Petri Ekroos Helsingistä haistelivat tunnelmaa Fanzonella ennen finaaliottelua toukokuun lopussa 2022.

Kisojen alusviikolla Fan Zone somistettiin MM-kisojen ilmeellä. Alueelle tehtiin myös viimeisiä viilauksia, kuten vedettiin sähköt, laitettiin internet toimivaksi ja tehtiin vesipisteet. Paikalle saapuivat myös anniskelun, ruokapuolen ja tekniikan väki laittamaan omat tonttinsa kuntoon.

Tänä vuonna Fan Zonen isoin muutos on se, että alueen pääteltta on koko ajan K-18. Perheille on oma teltta, mistä löytyy mm. pelejä ja kasvomaalausta. Koko alue muuttuu K-18 alueeksi iltakahdeksalta.

Fan Zonen kenties yksi odotetuimmista vieraista on kisamaskotti, siili nimeltä Spiky.

– Meille tulee maskottiammattilaiset Kanadasta vastaamaan Spikyn liikuttamisesta. He ovat taustoiltaan esimerkiksi akrobaatteja tai voimistelijoita ja saavat nykyisin elantonsa maskottina olosta.

Kisatunnelma levittäytyy myös hallin lähellä sijaitsevalle Sorin aukiolle, jossa on kisakatsomo.

Ei sovi unohtaa myöskään jääkiekkojoukkueiden hyvinvointia, joka on vaatinut tarkkaa ennakkosuunnittelua.

Joukkueiden ja tuomareiden tyytyväisyydestä ja hyvinvoinnista vastaava Tuula Puputti on muun muassa laatinut harjoitusaikataulut, miettinyt areenapäällikön kanssa hallin pukukopit ja tilat kuntoon sekä koordinoinut arjen käytännön asioita, kuten majoituksia ja kuljetuksia.

Tuula Puputti.

Kisoissa on yhteensä 16 joukkuetta, jossa jokaisessa on 25 pelaajaa. Yksi tärkeä osa pelaajien hyvinvointia on heidän ruokailunsa, joka on tehty yhteistyössä hotellien kanssa.

– Heille on tehty viikon kiertävä ruokalista, jossa taustalla on ohjeistus siitä, mikä määrä pitää olla kaloreita.

Puputti on suunnitellut tarkasti, että jokaiseen tarvittavaan rooliin on työtekijä. On paljon työtehtäviä, jotka eivät näy tapahtumavieraille, mutta ovat oleellinen osa ottelua. Tällaisia ovat esimerkiksi huoltotiimin henkilöt, jotka hoitavat yhteistyökumppaneiden kanssa joukkueiden pyykinpesut tai team hostit, jotka auttavat joukkueita.

Tuuletusta Leijonien maailmanmestaruuden kunniajuhlassa Hakametsässä 2022.

Yhteistyö on avainasemassa onnistuneiden kisojen osalta. Puputti kertoo tekevänsä paljon yhteistyötä oman organisaation eri henkilöiden kanssa.

– Olen koordinoinut myös Latvian kanssa, että pystyisimme antamaan joukkueille mahdollisimman samanlaiset olosuhteet.

– MM-kisat tehdään kansainvälisen liiton ja myös joukkueiden kanssa yhdessä, jotta edellytykset kilpailla mestaruudesta olisivat mahdollisimman tasapuoliset.