Ruotsin superlupaukselta napakka arvio Suomesta – näin vastaa Nuorten Leijonien tähtihyökkääjä Aatu Räty

Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue on hyvässä iskussa päivä ennen turnauksen alkua.

Aatu Räty on Suomen avainpelaajia.

Edmonton, Kanada

Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue treenasi varhain maanantaiaamuna paikallista aikaa Edmonton Oilersin kotihallin Rogers Placen harjoitushallissa.

Harjoituksissa oli kova tempo ja pelaajat hyödynsivät jokaisen päävalmentaja Antti Pennasen tai apuvalmentaja Ville Mäntymään viheltämän tauon.

Nuorten Leijonien tähtihyökkääjä Aatu Rädyn, 19, mukaan karstat on karistettu kropasta kunnolla.

– Oikein hyvä olo kropassa. Pari treenipeliä ensin Vierumäellä ja nyt täällä. Siihen päälle vielä hyviä normaaleja harjoituksia ja pari vapaa päivää. Reenit eivät ole ajallisesti hirveän pitkiä, mutta jokaisella on harjoituksella on jokin päämäärä. Emme mene vain kuluttamaan itseämme loppuun, mikä on hyvä, hikeä valunut Räty sanaili.

Suomi pelasi kaksi tasaista harjoitusottelua Yhdysvaltoja ja Ruotsia vastaan. Noista otteluista jäi Suomen ykkössentterille hyvä maku, vaikka Suomi oli molemmissa otteluissa takaa-ajajana.

– Tosi kovia pelejä oli. Kehityttiin joukkueena varmasti paljon niiden myötä. Kaverit oli tosi hyviä ottelujen alussa. Annetaan myös jotakin hyvää heille eikä pelkkää huonoa meille.

Suomi hioi myös erikoistilanteita paljon. Nuoret Leijonat harjoitteli pelaamista sekä kuudella viittä että viidellä neljää vastaan.

Räty toimi ylivoiman pyörittäjänä maalista katsottuna vasemmalla puolella ja laukoi muutamia kertoja suoraan syötöstä, mitä hän ei omien sanojensa mukaan usein tee.

– Ei tule kyllä useasti lauottua tuolta puolelta pelissä. Liekö tuossa ollut jotakin henkilökohtaista pakkia vastaan, en tiedä, Räty sanoi viekas virne naamallaan.

Suomen harjoituksia kaukalon reunalta seurasi tovin ajan ruotsalaiskolmikko. Ruotsalaispuolustaja Simon Edvinsson, 19, kommentoi lyhyesti kilpailijoiden otteita.

– He näyttävät aika hyviltä, Detroit Red Wingsin huippulupaus sanoi varovasti.

Suomi löi Ruotsin harjoitusottelussa 2–1 jatkoajalla.

Aatu Räty, onko Ruotsilla nyt pelko puserossa?

– Hän taisi antaa vain aika diplomaattisen vastauksen, hän repesi nauramaan.

Suomi avaa turnauksensa keskiviikon vastaisena yönä kello yksi Suomen aikaa ottelulla Latviaa vastaan.