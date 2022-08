Aatu Räty yllättyi Nuorten Leijonien superlupauksen vaietuista ominaisuuksista – paljasti myös punttituloksiaan

Aatu Räty johtaa Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkuetta Edmontonissa.

Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue matkasi varhain maanantaiaamuna Helsinki-Vantaan lentokentälle ja sieltä Kanadan Edmontoniin, jossa pelataan nuorten MM-kisat 7.–20. elokuuta.

Suomen joukkueen runko on hyvin pitkälti sama kuin vuodenvaihteessa, jolloin kisat oli alun perin tarkoitus pelata, kunnes kisat jouduttiin siirtämään koronan vuoksi.

Yksi merkittävä muutos joukkueessa kuitenkin on: loistavan viime kauden SM-liigassa urakoinut, vuodenvaihteen pätkäkisoista koronatartunnan takia pois jäänyt Aatu Räty, 19, on nyt mukana joukkueessa.

Räty ottaa uuden mahdollisuuden avosylin vastaan.

– Mahtava fiilis. Kun jouduin jäämään talvella kisoista pois, luulin, että junnukisat ovat osaltani historiaa, New York Islandersin sopimuspelaaja tunnelmoi.

Edmontoniin luvataan kisojen ajaksi paahtavaa säätä. Lämpötila heittelee ennusteiden mukaan 25 ja 32 asteen välillä. Nuorten Leijonien avainpelaaja nostaa esiin yhden arveluttavan asian.

– Toivottavasti jää pysyy kunnossa. Sinne on luvattu lämmintä keliä. Onneksi on NHL-halli, niin eiköhän kaikki toimi viimeisen päälle, Räty pohtii.

Kaikki nuorten MM-kisaottelut pelataan Edmonton Oilersin kotihallissa Rogers Placessa.

Elokuun kisoihin oman mielenkiintonsa tuo myös se, että tavallisesti joulu-tammikuussa näyttöjä kesän varaustilaisuuteen antavat lupaukset on jo varattu. Suomen joukkueesta esimerkkejä ovat muun muassa hyökkääjät Brad Lambert ja Joakim Kemell sekä maalivahti Leevi Meriläinen.

Räty odottaa ”nimimiehiä” vastaan pelaamista.

– Tästä on ollut jopa hyötyä, että kisat ovat varaustilaisuuden jälkeen. Olen ainakin itse ehtinyt tutkia ja ottaa pelaajista enemmän selvää. Mukava päästä pelaamaan samanikäisiä vastaan. Siellä on paljon hyviä pelaajia.

Viime kaudella Jukureissa lähes piste per peli -tahdilla operoinut oululainen kantaa turnauksessa Suomen ykkössentterin viittaa harteillaan.

Aatu Räty oli viime kaudella Jukurien ykkössentteri.

Harjoitusottelussa Sveitsiä vastaan Räty pelasi Roni Hirvosen ja Kemellin kanssa samassa ketjussa. Suomi voitti ottelun 2–1, ja Rädyn (0+2) ketju teki Suomen molemmat maalit.

Räty kertoi ketjun pelin toimineen hyvin, vaikka koneessa oli vielä karstaa.

– Vähän oli alkukankeutta, mutta kyllä se siitä paranee. Heidän kanssaan on mahtava pelata. Kemell on niin ”snaipperi” kuin vain voi olla, mutta hän osaa myös repiä ja raastaa. Sitä puolta hänestä en tiennyt. Hirvonen taas on todella työteliäs ja älykäs pelaaja, ja hänellä on yksi parhaista silmä-käsi -koordinaatioista mitä tiedän, Räty hehkutti.

Huippulupauksen pelit jatkuvat ensi kaudella Pohjois-Amerikassa, jossa hän vieraili jo viime kaudella, kun Jukurien pelit päättyivät puolivälierätappioon.

Räty jatkoi SM-liigasta suoraan New York Islandersin farmiseura Bridgeport Islandersin riveihin, jossa hän pelasi kaksi runkosarja- ja kuusi pudotuspeliottelua. Pudotuspeleissä Räty merkkautti tehot 1+3. Räty on seuran toisen kierroksen varaus kesältä 2021.

Taitavan sentterin viime kausi oli pitkä, mikä on vaikuttanut kesätreenaamiseen. Harjoittelu on poikennut normaalista, sillä kesä on sisältänyt leireilyä, ja edessä häämöttävät MM-kisat.

– On pitänyt suunnitella tarkemmin, mutta kyllä tässä on hyvin saatu treenattuakin. Jäällä on oltu paljon enemmän kuin normikesänä.

Ahkerana harjoittelijana tunnettu Räty aloitti kesätreenaamisen aikaisin. Pitkää huilia kärppäkasvatti ei pitänyt. Räty pyrkii harjoittelemaan monipuolisesti.

– Tykkään pelata paljon erilaisia pelejä ja laukoa paljon kiekkoa. Siihen tietysti fysiikkaharjoittelu päälle.

Mitä osa-aluetta pyrit kehittämään kesän aikana eniten?

– Luistelua. Punttisalilla harjoittelu on aika alakroppapainotteista. Nopeutta, kestävyyttä ja räjähtävyyttä yritetään saada mahdollisimman paljon jalkoihin.

Räty paljastaa lisäksi, mikä on hänen suosikkiliikkeensä salilla.

– Rinnallevedosta on tullut suosikki. Voisin tehdä sitä vaikka koko ajan, Räty nauraa.

Paljonko rinnalle sitten oikein nousee?

– Maksimiykkösestä en tiedä. Se ei kuulu ohjelmaan. Teen kolmen toiston sarjoja, niin siellä nousee aikalailla kolminumeroiset painot, Räty vinkkaa.