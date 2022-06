Leijonien sankari Sakari Manninen sanoi rakkaalleen ”tahdon” – nyt MM-kullan ratkaisijaa odottaa ”poikkeuksellinen sopimus”

Leijonien luottohyökkääjälle on tarjottu jättiluokan sopimusta Euroopasta. Myös NHL-seurat osoittaneet kiinnostusta Sakari Mannista kohtaan.

Leijona-sankari Sakari Mannisella on ollut viime vuosina tämän tästä aihetta juhlaan.

Kolme vuotta, kolme kultamitalia. Ja muutama ratkaisumaali kylkiäisiksi.

Sakari Mannisen tarina Leijonissa on värittynyt poikkeuksellisella tähtipölyllä 2019–2022. Ensin Haukiputaan Ahmojen kasvatti oli voittamassa maailmanmestaruutta Slovakiassa 2019, sitten olympiakultaa Pekingissä 2022 ja viimeksi MM-kultaa kotikisoissa toukokuun lopussa.

Kaikissa näissä hän oli yksi koko turnauksen parhaista hyökkääjistä, yksi kiistattomista Leijonakuninkaista.

Viimeistään muutama viikko sitten Mannisen nimi piirtyi eeppisesti suomalaisten mieleen, kun hän iski ratkaisumaalin Kanadan verkkoon MM-kotikisojen finaalin jatkoajalla.

Ottelua seurasi televisiosta peräti noin kolme miljoona suomalaista.

Ennen juhannusta 30-vuotiaalla taiturilla ei arvatenkaan ollut juuri aikaa hengähtää, sillä juhlallisuuksia seurasi toinen toisensa perään.

Sakari Manninen on voittanut Leijonissa kolmessa vuodessa kolme arvokisakultaa.

Niistä viimeisimpinä listalla olivat omat häät, joissa hän sai kainaloonsa oman kultansa Liisa Haukan. Parin häitä tanssittiin viime viikonloppuna Oulussa.

– Koko alkukesä on kieltämättä ollut tiukkaa ja jatkuvaa hulinaa. Ei ole ollut mitään mahdollisuuksia päästä takaisin arkirytmiin kiinni – ei tosin olisi vielä tarvinnutkaan, Manninen kertoo.

Sakari Mannisen ja Liisa Haukan häitä tanssittiin juuri juhannuksen alla. Tämä yhteiskuva parista on keväältä 2019, jolloin Leijonien MM-kultajoukkuetta juhlittiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

– Jääkiekolla on suomalaisille iso merkitys, mutta en olisi osannut kuvitella, että se on näin tavattoman suuri. Jääkiekko ja kansallinen itsetunto näyttävät kulkevan vahvasti käsi kädessä, ja on tietysti hienoa, kun nähtävästi pystyimme joukkueen kanssa tarjoamaan niin koskettavia hetkiä monille suomalaisille.

Leijonien kevään 2019 sensaatiomestaruudessa Manninen ampui jatkoaikamaalin puolivälierässä Ruotsia vastaan ja oli Suomen paras pistemies.

Helmikuussa Pekingin olympialaisissa Manninen oli Suomen tehopelaaja ja sijoittui kisojen pistepörssissä toiseksi.

Palkinnoksi tuli myös valinta turnauksen tähdistökentälliseen, aivan kuten MM-kotikisoissakin, joissa hän oli joukkueen kolmanneksi paras pistelinko.

– Tällaisen unelmakauden jälkeen kestää varmaan tovi ennen kuin ymmärtää, mitä kaikkea hienoa koimme joukkueena sen aikana. Oli kunnia kuulua ryhmään, jossa yhteishenki kukoisti niin Pekingissä kuin MM-kotikisoissakin, Manninen sanoo.

MM-huumaa Tampereella.

Kuten Leijonat-sankarin vastauksista pystyy päättelemään, hyökkääjä ei ole ensimmäisenä nostamassa itseään jalustalle. Jotain ihan muuta. Kaukaloissa mies antaa tekojensa puhua puolestaan, mutta kaukaloiden ulkopuolella hän mieluummin juoksee kameroita pakoon kuin antautuu salamavalojen eteen.

Näin siitäkin huolimatta, että kulissien takana Manninen tunnetaan sosiaalisesti etevänä ilopillerinä, joka ei tunnu ottavan paineita mistään – ei pelaamisestaankaan.

– En oikein tykkää olla julkisesti esillä, ei siinä sen kummempaa. Totta kai peliin liittyvät haastattelut kuuluvat tähän ammattiin, mutta muunlainen julkisuus ei oikein ole minua varten, vaatimattomuutta huokuva Manninen korostaa.

– Kotikisojen jälkeen olen huomannut ihmisten tunnistavan minut kadulla aiempaa paremmin, ja moni on tullut pyytämään esimerkiksi yhteiskuvien ottamista. Ne ovat mulle aina ihan ok, koska fanithan ovat ammattiurheilussa korvaamattoman tärkeitä.

Ja siellä lepää! Mannisen painava laukaus painui vastustamattomasti USA:n verkkoon MM-kotikisojen ottelussa toukokuussa 2022.

Varjoista valoon, ja nimenomaan pitkän kaavan kautta. Tällaiseksi Mannisen uraa voi huoletta kuvailla, sillä hänelle aukesi vakiopaikka SM-liigastakin vasta kaudella 2014–2015.

Tuolloin taskuraketti pelasi Kärpissä, jossa voitti samana kevään Suomen mestaruudenkin.

Sittemmin luisteluvoimainen ja voitontahtoinen Manninen nähtiin SM-liigassa HPK:n sekä sen jälkeen KHL:ssä Jokerien ja Ufan riveissä.

Vain noin 170-senttinen hyökkääjä on vastoin monien takavuosina esittämiä epäilyjä saavuttanut Euroopassa lähes kaiken mahdollisen. Juuri pienikokoisuuden uskottiin nousevan esteeksi hänen nousulleen parrasvaloihin.

– Minulta on varmasti löytynyt riittävästi kärsivällisyyttä, ja toisaalta olen joutunut myös aina ennakoimaan peliä enemmän. Kun on pitänyt pysyä koko ajan liikkeessä, se on kehittänyt peliäni ja kompensoinut kokoon liittyviä asioita, hän ruotii.

Nyt juhannuksena Manninen aikoo ottaa viimein rennosti. Hänen kesäsuunnitelmiinsa kuuluu perheen kesken tehtävä lomamatka Norjan Lofooteille.

– Luonnolla on tärkeä rooli elämässäni. Viihdyn erinomaisesti metsissä, joissa esimerkiksi tykkään vaellella kaikessa rauhassa, Manninen selvittää.

– Tänä kesänä olisi tarkoitus ehtiä Kuusamoon Karhunkierrokselle, koska se on aina yhtä upea kokemus. Muutoin kesäni menee pitkälti treenatessa ja akkuja ladatessa.

Parrasvalojen ulkopuolella mielellään pysyttelevä Manninen on saanut huippuluokan sopimustarjouksia ensi kaudeksi.

Kiekkopiirit kohisevat kiihtyvällä tahdilla Mannisen ensi kauden osoitteesta. Muutamat NHL-seurat ovat tiettävästi osoittaneet kiinnostusta suomalaista kohtaan, ja varmuudella hän saa kovapalkkaisen pestin jostain Euroopan huippuseurasta.

IS:n tietojen mukaan Manniselle on tarjottu esimerkiksi Sveitsistä jättiluokan sopimusta, joka olisi toteutuessaan nettoarvoltaan vähintään useita satojatuhansia euroja.

Sopimus olisi läntisen Euroopan mittapuun mukaan poikkeuksellinen.

– En tiedä ensi kaudestani vielä. Tässä piti MM-kisojen jälkeen niin kovaa kiirettä omien häävalmisteluiden kanssa, että en rehellisesti sanottuna ehtinyt miettiä kunnolla mitään muuta, Manninen linjaa.

– Nyt on nautittava kaikessa rauhassa tästä hetkestä, kun olen päässyt onnellisesti naimisiin. Sopimusasioiden aika on sitten hieman myöhemmin.