Kun Suomi pysähtyi televisioiden ääreen – MM-loppuottelun katsojaluvuissa iso harppaus kultaiseen olympiafinaaliin

Suomalaiset pysähtyivät sunnuntaina jännittämään kiekkofinaalia.

Suomen ja Kanadan välistä jääkiekon MM-kisojen finaaliottelua seurasi tv:n välityksellä sunnuntaina 3,03 miljoonaa suomalaista suomalaista, tiedottaa MTV.

Keskikatsojamäärä MTV3- ja C More Sport 1 -kanavilla oli yhteensä 2,35 miljoonaa. Ottelu on MTV:n mukaan vuoden katsotuin ohjelma.

Parhaimmillaan sunnuntain ottelun keskikatsojamäärä nousi lähes 2,6 miljoonaan ja katseluosuus yli 90 prosenttiin, kun tv:n äärelle keräännyttiin jännittämään ottelun ratkaisuhetkiä kello 22.15–22.45 välillä.

MM-jääkiekon mitalipeliviikonloppu dominoi Finnpanelin viikon katsotuimpien lähetysten listaa. Kymmenestä katsotuimmasta lähetyksestä seitsemän on jääkiekkolähetyksiä.

MM-jääkiekkolähetykset olivat jo aiemmin keränneet huimia katsojalukuja. Suomen alkulohko-ottelua USA:ta vastaan seurasi 2,3 miljoonaa suomalaista ja viime torstain Slovakia-puolivälierää yli 2,3 miljoonaa henkilöä. Puolivälierän keskikatsojamäärä oli 1,7 miljoonaa.

Finaaliottelu nousi myös kaikkien aikojen toiseksi katsotuimmaksi jääkiekon MM-otteluksi Suomessa. Ainoastaan vuonna 2019 Kanadaa vastaan pelattu ottelu keräsi hieman suuremman yleisön. Sen keskikatsojamäärä oli 2,4 miljoonaa.

MM-finaali pesi luvuissa helmikuussa niin ikään kultatunnelmiin päättyneen Pekingin olympiafinaalin täysin. Aamuvarhain kello 6.10 alkanutta olympiafinaalia seurasi pelin välittäneellä TV5:llä 1,2 miljoonaa suomalaista ja lähetyksen tavoittavuus oli tuolloin hieman yli kaksi miljoonaa katsojaa.

