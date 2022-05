Kalervo Kummola sai harvinaisen vastaanoton Tampereella: ”Ainahan se ei ole näin ollut”

Kalervo Kummola sairasti kisojen alussa koronan, mutta toipui kuntoon tärkeimmällä hetkellä.

Tampere

Suomen jääkiekkoliiton entinen puheenjohtaja Kalervo Kummola palasi kiekkohumun jälkeen nopeasti arkeen ja palaverien pariin maanantaina, mutta tuore MM-kulta maistui yhä mainiolta.

Miksi Suomi on menestynyt parin vuoden ajan niin hyvin?

– Jukka Jalosen valmennustiimi on muodostunut niin yhtenäiseksi, että jokainen tietää, mitä tekee. Joukkueessa on myös paljon samoja pelaajia. Nytkin oli 17 samaa kaveria kuin olympiakisoissa. Tutuille kavereille on helppo viedä taktiikkaa eteenpäin. Jos joukkue on kerätty sieltä sun täältä, eivätkä pelaajat tunne toisiaan, niin se on paljon vaikeampaa.

Haluaisitko nähdä Jukka Jalosen vielä NHL:ssä?

– Varmaan ei suoraan ykköseksi pääse, mutta kakkosvalmentajan pestin kautta. Siellä pitää opetella se kulttuuri. Se olisi hänelle hieno uran päätös, jos sieltä aukeasi pesti.

Yleisö hurrasi, kun astelit kaukaloon jakamaan kultamitaleja. Miltä se tuntui?

– Kyllä se tuntuu näiden vuosien jälkeen todella mukavalta. Ainahan se ei ole näin ollut.

Pääsit myös itse nostelemaan mestaruuskannua.

– Jäällä en ole kannua aiemmin nostanut, se oli hieno hetki. Kultamitaleja jaoin jo kolmannen kerran.

Kisat ja erityisesti finaali keräsivät Nokia-areenalle joukon kiekkoikoneita, muiden lajien tähtiä, julkkiksia ja poliitikoita. Mistä se mielestäsi kertoo?

– Se on eräänlaista kunnioitusta jääkiekkoa kohtaan. Tasavallan presidentti oli paikalla lauantaina, ja sunnuntaina oli ainakin puolet valtioneuvostosta pääministerin johdolla. Arvostan sitä korkealle.

Taas riitti puhetta lippujen hinnoista, yrityslipuista ja tunnelmasta. Mitä siitä ajattelet?

– Se oli yhden iltapäivälehden turhaa kaivelua. Varmasti oli yhtiövieraita jonkin verran, mutta kyllä hallissa oli tunnelmaa. Lippujen hinnat tuntuivat olevan aika hyvät. Peleissä kävi hyvin väkeä, myös muissa kuin Suomen peleissä. Totta kai Suomen otteluista täytyy ottaa vähän sitä pääomaa, jolla juniorityötä pyöritetään seuraavat vuodet.

Tampereella pelataan taas vuoden päästä. Onko se liian pian?

– Ensi vuonna pelataan, ja sitten voi mennä aika pitkä aika. Silloin, kun kisat ovat tarjolla, kannattaa poimia omenat pois.

