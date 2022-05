Ruotsalaistoimittaja ylisti Leijonia – latasi perään kovaa kritiikkiä MM-turnaukselle: ”Kakkoskorin kisat”

Ruotsissa seurataan vaivaantuneina Suomen kultajuhlia.

Jääkiekon MM-kisat on Kansainvälisen jääkiekkoliiton lypsylehmä, kirjoittaa Expressenin jääkiekkotoimittaja Adam Johansson.

Päättyneitä MM-kisoja maanantain kolumnissaan ruotinut toimittaja ehdottaa rajuja muutoksia MM-kisaformaattiin, jotta kisoista tulisi urheilullisesti mielenkiintoisemmat.

– Vääntää asian miten päin tahansa, niin nämä kisat toukokuussa ovat vain olevinaan maailmanmestaruuskilpailut. Parhaat pelaajat taistelevat vielä NHL-mestaruudesta, ovat loukkaantuneita, neuvottelevat uudesta sopimuksesta tai haluavat vain lomailla. Nämä ovat kisat kakkoskorin pelaajille, Johansson lataa.

Monien muiden tavoin Johansson haluaisi nähdä MM-kisat vain joka toinen vuosi, jotta parhaat pelaajat lähtisivät mieluummin mukaan. Samalla hän kuitenkin toteaa, ettei Kansainvälinen jääkiekkoliitto ole valmis luopumaan rahallisesti tuottoisista kisoista.

Johansson kertoo haluavansa luopua kolmella kolmea vastaan pelattavasta jatkoajasta, jota ovat kritisoineet niin suomalaiset kuin muutkin.

Jokavuotisiin puheenaiheisiin suurista tasoeroista ja liian pitkästä alkusarjasta ruotsalainen esittelee täysin uuden kisaformaatin.

Nykymuotoisissa MM-kisoissa pelataan puolentoista viikon aikana seitsemän lohkopeliä ennen tosikoitosten alkua.

– Lohkovaihe on aivan liian pitkä ja puuduttava. Miksi ei otettaisi mallia käsipallosta? Lohkovaihe, välivaihe ja pudotuspelit. Joukkuemäärää ei tarvitsisi pudottaa, mutta tulisi vähemmän pikkumaiden ja suurmaiden välisiä pelejä, Johansson ideoi.

Järjestelmässä 16 joukkuetta jaettaisiin neljään alkulohkoon. Lohkovoittajat ja kaksi parasta lohkokakkosta etenisivät kolmen joukkueen välilohkoihin, joista parhaat pelaisivat sitten mitalipeleissä.

Johanssonin mukaan vaihtoehtoisesti alkulohkojen kaksi parasta voisivat edetä suoraan puolivälieriin, jolloin alkulohkopelejä tulisi kolme ja kisapelejä maksimissaan kuusi. Kotikisoissa päätyyn asti urakoinut Leijonat mitteli nyt 10 ottelua.

Kuuluuko Italia samoihin kisoihin Kanadan kanssa?

Vielä radikaalimpi on ruotsalaistoimittajan ehdotus siirtää kisoja entistä lähemmäs kesää. Nyt esimerkiksi Ruotsin SHL:n kausi päättyi vain päivä ennen MM-kisoja.

MM-kisojen alkua ja loppua on koronapandemian jälkeen jo viety selvästi eteenpäin. Vielä 2018 MM-finaali Tanskassa pelattiin 20. toukokuuta. Viime vuonna Suomi ja Kanada kohtasivat MM-finaalissa vasta 6. kesäkuuta.

Johanssonin mielestä MM-kisoja voitaisiin hyvin pelata kesällä, jolloin useamman NHL-joukkueen kausi ehtisi päättyä, eikä NHL-apuja tarvitsisi odotella kesken kisojen.

– Aloitetaan kisat viikko myöhemmin. On typerää ajattelua, että jääkiekko on talvilaji. Jääkiekko on parhaimmillaan, kun ulkona on shortsikeli ja tarvitaan aurinkolaseja, Johansson kirjoittaa.

Tampereen ja Helsingin kisoissa Ruotsi odotti NHL-vahvistuksia viimeiseen asti. Joukkue pelasi kisojen avausviikonlopun vajaalla kokoonpanolla.

William Nylanderia jaksettiin odotettaa pitkään Tre Kronorin paitaan.

Johanssonin mukaan kisat etenivät odotetusti, vaikka finaalin draamankaaresta kehkeytyi häkellyttävän jännittävä. Muuten hänen mukaansa kisoissa ei ollut mitään yllättävää.

– Ennakkosuosikit kestivät paineet, suurimmat tähdet onnistuivat, olut oli liian kallista, ja suurimmat suosionosoitukset pääosin sponsorilipuilla paikalle saapuneilta katsojilta sai Curt Lindström. Suomen MM-kisat toimittivat juuri sitä, mitä MM-kisoilta sopi odottaa.

Kolumninsa ruotsalaistoimittaja päätti suomalaisia mairittelevasti.

– Tämä ei ole enää keskustelunaihe. Ruotsi on nyt pikkuveli.