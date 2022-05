Leijonien legenda Pentti Matikainen lähettää erityisterveiset Jukka Jaloselle – nämä pelaajat hän nosti esille kultajoukkueesta

Pentti Matikainen on ollut yksi Leijonien menestyksen tienraivaajista.

Valmentaja Pentti Matikainen seurasi Suomen riemuun päättyneen jääkiekon MM-finaalin sopivasti jännittäen.

Suomi menetti kolmannen erän lopussa kahden maalin johtoasemansa Kanadaa vastaan, mutta voitti MM-kultaa Sakari Mannisen jatkoaikamaalilla.

– Näytti jo selvältä, sitten tuli epävarmuustekijöitä. Ei panikoitu, vaikka katastrofi oli lähellä. Tulos kuvaa suomalaisen jääkiekon henkistä tasoa ja uskoa omiin kykyihin, Matikainen sanoi.

Hän valmensi Suomelle maan jääkiekkohistorian ensimmäisen arvokisamitalin 1988 Calgaryssä. Leijonat voitti silloin olympiahopeaa.

Nykyään Leijonat lähtee jokaisiin arvokisoihin voittajasuosikkien joukossa.

– Jos menee Suomen koppiin, uskon, että sata prosenttia pelaajista uskoo pystyvänsä voittamaan kenet tahansa missä turnauksessa tahansa.

Matikainen, 71, arvostaa Leijonien nykyistä päävalmentajaa Jukka Jalosta, jonka tuntee pitkältä ajalta. Jalonen ja Matikainen työskentelivät Rauman Lukossa yhdessä kaudella 1996–1997.

– Hän (Jalonen) on tuonut Suomelle määrätietoisuutta. Hän on hyvin kuvannut, ettei yksi mies voi tehdä kaikkea yksin. Hänellä on vahva johtoryhmä, ja hän delegoi asioita oikein.

Pentti Matikainen teki leijonahistoriaa 1980- ja 1990-luvuilla. Arkistokuva vuodelta 2018.

Matikainen kertoi maanantaina aamupäivällä, ettei ole vielä lähettänyt Jaloselle onnitteluviestiä.

– Viesti hukkuisi muiden joukkoon, ja tiedän, että siellä (kultajuhlissa) on paljon ohjelmaa. Mutta tämän jutun välityksellä haluan nyt toivottaa enemmän kuin suuret onnittelut hänelle! Matikainen sanoi.

Hän nosti tasaisen vahvasta pelaajajoukosta esiin muutaman nimen.

– Peruspilari oli maalivahtipeli. Olkinuora kun sai tilaisuutensa, hän käytti sen laadukkaasti. Puolustuspäässä oli kolme kansainvälisen luokan huippupakkia (Heiskanen, Lindell ja Vatanen), ja Lehtonen siinä neljäntenä. Totta kai myös Granlund näytti ratkaisuhetkillä, mihin pystyy.

Joukkueen rakentaminen arvokisoihin ja pelaajien roolitukset nousivat jälleen tärkeään asemaan, kuten Jalosen joukkueissa on ollut tapana.

– Pelaajista valitaan sopivimmat, mikä ei välttämättä tarkoita, että mukana oli 25 parasta pelaajaa, Matikainen alleviivasi.

Leijonat on voittanut neljästä viime arvoturnauksesta kolme, eli MM-kultaa 2019 ja 2022 sekä olympiakultaa 2022. Viime vuonna Suomi jäi MM-hopealle, ja 2020 MM-kisat peruttiin koronaviruksen takia.

Vielä 1990-luvun alussa mitalit olivat työn ja tuskan takana. Suomi kantoi ennen ensimmäisiä mitalisaavutuksiaan valtavaa möykkyä, paineet puristivat.

– Pääsimme sen kynnyksen yli, että suomalainen palloilujoukkue voi voittaa arvokisamitalin. Siihen saakka ei homma ollut kiinni välttämättä pelitaidoista tai fysiikasta, mutta henkinen puoli tuli vastaan, Matikainen muisteli.

Vaikka joukkueen sisällä valettiin kovaa uskoa omiin mahdollisuuksiin, ulkopuolella riitti epäilijöitä.

Matikainen kertoi esimerkin MM-kotikisoista 1991. Hän olisi silloin halunnut Suomen kisasloganiksi: ”Mitali”. Esitys hylättiin joukkueen ulkopuolelta.

– Seliteltiin, että pudotaan korkealta, jos mitalia ei tule. Vastasin, että meidät kyllä pudotetaan siinä tapauksessa muutenkin.

Suomi sijoittui kisoissa viidenneksi.

Myöhemmin samana vuonna Matikainen johti Leijonat pronssille kivikovassa Kanada-cupissa.

Seuraavana keväänä Matikainen valmensi Leijonille sen historian ensimmäisen MM-kisamitalit. Prahasta irtosi hopeaa 1992.

– Vasta myöhemmin minulle on realisoitunut, mikä ensimmäisten mitalien henkinen merkitys oli. Tietysti lämmittää, että ihmiset yhä muistavat, Matikainen sanoi.

Nyt Leijonista on kasvanut kestomenestyjä. Suomella on neljän maailmanmestaruuden ja yhden olympiakullan lisäksi kaksitoista MM- ja kuusi olympiamitalia.

