Leijonilla oli massiivisia haasteita 12 litran samppanjapullon kanssa – aukesi vasta porakoneella! Juoma-asiantuntija ällistyi

Leijonat kamppaili kultajuhlissaan samppanjapulloa vastaan. Avuksi tarvittiin järeää työkalua.

”Härski, Härski, Härski!”

Suomen jääkiekkomaajoukkueen voimamies Teemu Hartikainen vääntää ja raastaa minkä hartioista ja pohkeista lähtee. Jyly ja kannustus ympärillä vain kasvaa.

Ei irtoa. Ei sitten millään.

Tämä ”epäonnistuminen” ei jää kalvamaan, sillä ollaan nyt ollaan Leijonien pukukopissa. Kanada on kaatunut hetkeä aiemmin MM-finaalin jatkoerässä, ja kultamitalit on jo pujotettu sinivalkoisten sankarien kauloihin.

Nyt työmies Hartikaisen taistelun kohteena ei ole kanadalaispuolustaja, vaan jättimäinen, 12-litrainen pullo samppanjaa.

Vaahteranlehti taipui, Veuve Clicquot ei. Hartikainen ja apumies Frans Tuohimaa antavat periksi.

Vaan ei sillä väliä. Bileet jatkuvat ympärillä.

Veuve Clicquot Brut Balthazar -niminen samppanjapullo jää toviksi pukukopin lattialle yksikseen. Pian tv-kameroihin löytyy pullo, jonka korkki on revennyt osittain irti kiitos Hartikaisen kovan hartiatyön. Mutta juhlajuoma ei vielä suostunut pullosta ulos.

Pullo saatiin lopulta apuvoimien turvin auki. Pukuhuoneessa ollut valokuvaaja Kalle Parkkinen todisti lähietäisyydeltä, kun kiusallisesta korkista päästiin lopulta eroon akkuporakoneen avulla.

Jättimäinen pullo saatiin vihdoin auki!

Leijonat pääsivät hörppimään samppanjaa MM-pokaalista.

Juoma-asiantuntija, Master of Wine Essi Avellan näki kuvat Hartikaisen taistelusta aamulla.

– Näytti olevan haastavaa, Avellan sanoo ja naurahtaa perään.

– No, ovat nuo isommat pullot yleensä vähän vaikeampia avattavia. Varsinkin, jos on tuore pullo, jossa on tiukka korkki. Se löystyy ajan myötä.

Normaalitilanteessa isonkin pullon avaamisen pitäisi käydä ilman erityiskonsteja. Nyt Leijonat joutuivat tosiaan turvautumaan akkuporakoneen apuun.

– Kyllä se pitäisi ihan käsipelillä saada auki. Jos ei saa, pitää keksiä luovempia keinoja.

Lopulta Marko Anttila ja Leijonien kapteeni Valtteri Filppula pääsivät suihkuttamaan jättipulloa muun joukkueen seuratessa haltioituneena.

Valtteri Filppula ja Marko Anttila hoitelivat jättipullon ruiskuttamisen yhdessä.

Kolmen kullan kerholainen Valtteri FIlppula pääsi maistamaan juhlajuomaa.

Oletko koskaan aiemmin kuullut, että pulloa avattaisiin akkuporakoneella?

– Haha, no en kyllä! Kyllä se varmaan silläkin aukeaa.

Avellan seurasi finaalin illalla sen onnelliseen loppuun saakka, vaikka juhlintakuvat osuivatkin sitten vasta myöhemmin silmään. Erityisen kehuttavana Leijonien suorituksessa hän piti nousua henkisesti vaikeasta tilanteesta, kun Kanada oli päässyt tasoihin.

– Oli hienoa päästä vanhoista traumoista irti. Vastustaja tuli tasoihin, voitetaan silti.

Sanna Marin joi lasin viiniä ottelun aikana.

Ottelun aikana huomiota herätti myös pääministeri Sanna Marin, joka bongattiin kisakatsomosta viinilasi kädessään.

Samppanjaa pukukopissa, pääministerillä viinilasi kädessä. Jääkiekko assosioidaan usein oluttuoppeihin, ilon tai surun kautta.

Onko nyt nähtävissä jonkinlainen uuden sukupolven kulttuurinmuutos?

– Kyllähän viinikulttuuri kehittyy koko ajan Suomessa. Itselleni tämä on tietysti ihan luonnollista, enkä sitä ihmettele. Hienoa.

