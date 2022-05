Yön juhlineet Leijonat soittivat Aamulypsyyn – puhelimen saanut Marko Anttila ärähti toiselle MM-sankarille: "Tee niitä maaleja, äläkä huutele!"

Esiin nousivat puhelun aikana myös juhlamestari, joka kulkee koodinimellä ”Torakka” sekä Jukka Jalosen patsashanke.

Radio Suomipopin ohjelma Aamulypsy sai aamulla puhelimen päähän MM-kultaa juhlivat Leijonat. Kolme jääkiekkomaajoukkueen pelaajaa ja päävalmentaja Jukka Jalonen antoivat lyhyet haastattelut onnellisina monia tunteja voitetun MM-finaalin jälkeen noin kello 9.20. Takana oli valvottu yö.

Suomipopin juontajat Tuukka Ritokoski ja Ilkka Ihamäki tenttasivat maailmanmestareita hykerrellen.

Ensimmäisenä puheluun vastasi hyökkääjä Jere Sallinen.

– Me olemme Tampereella vielä juhlimassa pikkaisen. Tässä on Mörökölliä, Sakari Mannista, Leijonakuningasta ja GM:ää. Vielä ei ole päästy unille. Rauhallisesti olemme nauttineet joukkueena hienosta menestyksestä, Sallinen lupasi.

Seuraavaksi puhelimen otti kansallissankari Marko Anttila.

– No huomenta ukkelit. Oikein hyvä vointi on. Ei se tässä välissä huono voi olla, Anttila sanoi.

"Mörkö-Marko”nousi MM-kisoissa jälleen kerran esiin kovassa paikassa, kun ”Lempäälän jätti” iski puolivälierässä tehot 2+1 Slovakian verkkoon. Aamulypsyn Ritokoski halusi tietää, että miten ”kahden metrin Mörkö” aina ottaa joukkueensa reppuselkään, kun sitä tarvitaan.

– Ei se ole pituudesta kiinni, jos tänään 152-senttinen Sakari Manninen pisti koko kattilan sekaisin. Hän on ratkaissut aika monta peliä vuosien varrella, Anttila sanoi ja sai koko porukan nauramaan.

Anttilalta tivattiin aamutuimaan, ei kai hän aio lopettaa menestyksekästä uraansa, kuten huhuiltu on.

– En ainakaan koko uraa lopeta. Enkä varsinkaan juhlimista. En osaa sanoa tässä vaiheessa mitään. Nautin nyt tästä. Meillä on monta vuotta ollut kasassa niin hieno porukka. Meillä on tosi hauskaa yhdessä ja yritämme jatkaa sitä tänä päivänä, pelaaja lupasi.

Seuraavaksi Anttilalta kysyttiin, kuka johtaa Leijonien rytmiryhmää eli kuka on kultajuhlien seremoniamestari.

– Salanimellä ”Torakka” liikkuu yksi henkilö, Anttila sanoi naurun remakan säestämänä. Hän ei paljastanut, kuka nimen taakse piiloutuu.

– Jere Sallinen, hän on aika kova näissä. Olin näkevinäni tanssilattialla aika kovan näköistä liikettä eilen. Hän on aika hyvä vetämään rytmiryhmiä.

Suomipopin juontajat halusivat musiikkialan ihmisinä tietenkin tietää, mikä on Leijonien suosikkikappale mestaruusjuhlissa. Puhelun taustalta kuului huuto:

– Löikö Mörkö sisään!

Anttila laittoi huutelijat ruotuun.

– Tää on taas tätä jätkien huutelua. Oliko se Manninen? No niin, Manninen hiljaa. Tee niitä maaleja, äläkä huutele. Kyllä Ramses II... ja Villieläin on aika liekkeihin pistänyt tämän joukkueen.

MM-finaalin jatkoajan maalillaan ratkaissut Sakari Manninen pääsi myös hetkellisesti ääneen Anttilan yllyttämänä. Ritokoski kertoi kuitenkin aistivansa, että Mannisella oli ”nyt vähän tiukka happi”, joten tälle ei esitetty mitään ”trillerikysymyksiä”.

Puhelin päätyikin pikaisesti kultavalmentaja Jukka Jalosen kouraan.

– No niin morjens nääs, Jalonen vastasi römäkkäästi.

Mikä oli Kulta-Jukan olotila?

– Ei parempaa ole kovin usein ollut, hän ilmoitti.

Jaloselta kysyttiin, että pitäisikö hänen kotikaupungissaan jo pystyttää kaikkien aikojen suomalaisvalmentajalle patsas tai kenties nimetä tori hänen mukaansa. Jalonen ampui ideat alas.

– Riihimäki on ollut mulle huikea. Siellä on jo perkele puisto, jääkiekkokaukalo ja halli ja muuta. Ei voi enempää Riihimäeltä pyytää. Olen ihan tyytyväinen siihen, mitä Riihimäki on minulle antanut. Jollekin muulle pitäisi alkaa antaa enemmän, Jalonen sanoi.

Valmentaja lupasi, että Leijonat menee Hakametsän torijuhlaan ”täysillä, niin kuin aina” maanantai-iltana. Hän sanoi Leijonien olevan valmiita kello 18, kun juhlinta alkaa.

Ritokoski palasi vielä letkautukseen, jonka Jalonen sanoi edellisessä voittohuumassa eli talvella olympialaisten jälkeen. Tuolloin Jalonen paljasti, että Leijonilla oli Seija Simolan Kun aika on -kappaleesta lainattu mantra: Kun on aika pelata, pelataan ja kun on aika juhlia, juhlitaan. ”Näin se menee.”

Ihamäki kysyi: – Jukka Jalonen, olenko ymmärtänyt oikein, että kun pelataan, niin pelataan ja kun juhlitaan, niin juhlitaan?

– Juurikin näin, kultavalmentaja vastasi hassulla äänellä.

Puhelu loppui.

