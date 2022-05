Kuvat Leijonien juhlista: ”Härski” Hartikainen joi suoraan voittopokaalista – toinen pelaaja ihmeissään: ”Miten tässä taas kävi näin?”

Leijonien juhlahumusta tihkui materiaalia sosiaaliseen mediaan.

Leijonat juhli myöhään sunnuntai-iltana ja maanantain vastaisena yönä Suomen historian neljättä MM-kultaa Tampereella. Jonkin verran materiaalia on jo tihkunut sosiaaliseen mediaan.

Teemu ”Härski” Hartikainen julkaisi maanantaina seitsemän aikaan aamulla Instagram-videon, jolla hän juo suoraan MM-pokaalista pukukopissa. Ison huikan jälkeen Hartikainen irvistää ja pudistaa hieman päätään.

33-vuotias laituri Harri Pesonen täydensi voitolla täysin käsittämätöntä saldoaan. Pesonen on osallistunut aikuisten arvokisoihin kolme kertaa ja voittanut aina kultaa: MM-kisoissa 2019 ja 2022 sekä olympialaisissa 2022.

– Ei se niin vaikeeta oo, Pesonen twiittasi.

Hän myös julkaisi kuvan kultamitalin kanssa ja kirjoitti: – Miten tässä taas kävi näin?

Leijonien kolmosmaalivahti Frans Tuohimaa julkaisi Instagramin tarinoissaan videoita voitonhuumassa suoraan pukukopista. Pelaajien puolisot olivat mukana juhlissa ja ämyreistä kaikui Whitney Houstonin I Wanna Dance with Somebody. Kun kappaleessa kuultiin sanat ”with somebody who loves me”, Tuohimaa sai pusun puolisoltaan. Myös Tuohimaa pääsi juomaan ”kannusta samppanjaa”.

Juhlinta oli riemuisaa.

Pojun Poika saunoo soi ja Frans Tuohimaa nautti.

Hannes Björninen julkaisi yhteiskuvan tähtimaalivahti Jussi Olkinuoran kanssa. Olkinuoralle maistui mitali. Suomen joukkueen viiksimiehestä nähtiin myös video, jolla hän hoilaa täysin palkein Kari Tapion Olen suomalainen -hittiä. Hän vaikutti olevan kovin tanssija koko leijonalaumasta.

Fiilinkiä riitti.

Hannes Björninen oli parketin partaveitsi.

Leijonien ”poliisi” Saku Mäenalanen sai juhlahumussa paidan, jonka etupuolella on kuva hänestä nuijimassa Norjan Magnus Brekkeä turnauksen alkulohkovaiheessa. Takapuolella luki ”Iso 8”. Mäenalanen juhli myös ilman paitaa.

Mäenalasen tappelu ikuistettiin paitaan.

Jere Sallinen julkaisi varhain aamuyöllä kuvan, jossa MM-pokaali poseeraa tyhjennetyn valkoviinipullon vierellä. Jo aamukymmeneltä Salliselta ilmestyi Instagramiin yhteiskuva puolison kanssa edelliseltä illalta.

Viini maistui.

Leijonat juhlii MM-kultaa faniensa kanssa Tampereen Hakametsän parkkipaikalla maanantaina kello 18 alkaen.