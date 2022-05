”Ruotsalaistuomarit paskoivat housuihinsa!” – Jukka Jalonen lataa painavan mielipiteensä MM-finaalin kohutilanteesta

Jukka Jalonen ihmetteli ruotsalaistuomareiden toimintaa.

MM-finaalissa nähtiin hämmentävä hetki Kanadan 2–3-kavennusmaalin jälkeen.

Ottelun ruotsalaistuomarit Mikael Nord ja Linus Ohlund hyväksyivät Kanadan maalin normaalisti, mutta sitten alkoi sekoilu.

Hallissa ehdittiin jo kerran kuuluttaa, että maali olisi hylätty. Näytti siltä, että Leijonien maali olisi siirtynyt pois paikaltaan ennen kuin kiekko ehti maaliin. Tieto korjattiin nopeasti, ja ämyreistä tiedotettiin, että tilannetta tarkastellaan videolta.

Lopulta maali kuitenkin hyväksyttiin.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen kävi todella kuumana vaihtoaitiossa sekavan tilanteen aikana. Hän ihmetteli erikoista vyyhtiä vielä ottelun jälkeenkin, vaikka se ei koitunutkaan Suomen kohtaloksi.

– Ensin katsoimme, että maali olisi siirtynyt pois paikaltaan, Jalonen sanoi mutta oli paljon enemmän käärmeissään poikittaisesta mailasta, jolla Josh Anderson tuuppasi Miro Heiskasen päin Leijonien maalia ja selvisi ilman rangaistusta.

– Siinähän oli todella selkeä poikittainen maila ennen kuin laukaus lähti. Siis todella törkeä, sellainen, josta annetaan kaksiminuuttinen yhdeksän kertaa kymmenestä. Ruotsituomarit paskoivat housuihinsa siinä, Jalonen sanoi.

Jalonen on aiemminkin urallaan käyttänyt samaa sotkuista kuvailua tuomareista kiisteltyjen tilanteiden yhteydessä – näin on tapahtunut ainakin takavuosina SM-liigassa.

MM-loppuottelun jatkoajalla oli puolestaan kanadalaisten vuoro närkästyä, kun Thomas Chabot joutui jäähylle koukkaamisesta.

– Piti vähän psyykata tuomareita jatkoerän alkuun, kun tiesin, että he ovat tehneet virheen. Sitten kun jäähy on fifty-fifty-tilanne, niin käsi nouseekin ylös. Tällaista tämä on. Tuomaritkin ovat ihmisiä, Jalonen sanoi.

Sakari Manninen laukoi Leijonille maailmanmestaruuteen oikeuttavan 4–3-voittomaalin Chabotin istuessa jäähyllä.

Illan suurin sankari oli silti Mikael Granlund. Hän tinttasi kaksi maalia ja syötti Mannisen jatkoaikamaalin.

– Mikke on voittajaluonne. Hän tietää, mitä voittaminen vaatii. Hänellä on kova paineensietokyky, eikä hän jäädy kovissa paikoissa. Hän nauttii painetilanteesta. Huikea pelaaja, Jalonen ylisti Granlundia.

Granlund oli Jalosen avainpelaajia jo Leijonien kultakeväänä 2011 Slovakian kisoissa.

– Siihen verrattuna hän on tullut aikamieheksi. Turha hötkyily on jäänyt pois, ja hän tekee järkevämpiä valintoja. Toki jo silloin 2011 oli nähtävissä samat elementit kuin tässä turnauksessa, Jalonen vertaili.

