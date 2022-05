Leijonien sankari Jussi Olkinuora lähetti tv-haastattelussa yllätysterveiset Ruotsiin

Jussi Olkinuora toivoo, että Leijonat juhlii maailmanmestaruuttaan ainakin viikon.

Leijonien MM-kultajoukkueen maalivahti Jussi Olkinuora antoi mestaruushuumassa haastattelun Ruotsin Viaplaylle.

Ikionnellinen pelaaja lähetti haastattelussa yllätysterveiset Ruotsiin.

– Juhlimme ainakin viikon, toivottavasti, hahhah... Haluan myös lähettää terveiset ”kuningas” Markus Ljunghille! maalivahti sanoi Ruotsin Viaplaylle Expressenin mukaan.

Olkinuora ja Ljungh pelasivat joukkuekavereina KHL:n Admiral Vladivostokissa kaudella 2019–2020.

Expressen kirjoitti, että Olkinuora on nyt yksi Suomen menestyneimmistä pelaajista. Maalivahti on voittanut kaksi maailmanmestaruutta, olympiakullan, MM-hopeaa ja CHL:n mestaruuden.

Olkinuoran torjuntaprosentti MM-kotikisoissa oli huikea: 94,8. Suomi voitti kaikki kahdeksan ottelua, jotka Olkinuora pelasi. Nollapelejä kertyi neljä.

Suomalaismaalivahti valittiin päättyneiden MM-kotikisojen arvokkaimmaksi pelaajaksi, mutta hän suhtautui henkilökohtaiseen palkintoonsa hyvin vaatimattomasti.

– Pelaamme hyvin yhteen. Olin ”man of the match” (ottelun arvokkain pelaaja, MVP) vain yhdessä pelissä, mikä kertoo joukkueemme pelaamisesta. Meillä oli uskomaton vuosi. Olen iloinen saadessani olla mukana. Meillä on hyvä valmentaja ja hyvä systeemi, 31-vuotias Olkinuora kehui.

Leijonat voitti sunnuntain MM-finaalissa Kanadan 4–3 Sakari Mannisen laukomalla jatkoaikamaalilla.

Maailmanmestaruus oli Suomelle neljäs. Aiemmat tulivat 1995, 2011 ja 2019.