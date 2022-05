Huomasitko? Tämä Atte Ohtamaan teko saattoi pelastaa Suomen kultaunelman

Puolustaja Atte Ohtamaa ylistää Leijonien henkeä ja sitoutumista. Hän on kuulunut maajoukkueen ydinpelaajiin kohta kymmenen vuotta.

Siitä on jo lähes tunti, kun Sakari Manninen on ratkaissut historiallisen maailmanmestaruuden Leijonille. Pelaajilla, valmentajilla, huoltajilla, katsojilla ei ole mihinkään kiire. MM-kulta kotiyleisön edessä on harvinainen temppu nykykiekossa, ja sellaisesta halutaan ottaa kaikki ilo irti.

Nämä bileet olisivat saattaneet jäädä väliin ilman Atte Ohtamaata. Puolustaja keräsi koko turnauksessa yhden syöttöpisteen, mutta hän ei noussutkaan esiin tehoillaan. Ohtamaa otti elintärkeän blokin, kun Kanada johti finaalia 1–0 ja pelasi ylivoimaa toisessa erässä. Dylan Cozens pääsi laukomaan takatolpalta lähes tyhjiin, mutta Ohtamaa sai kroppansa väliin.

– Se oli perustilanne, Ohtamaa tokaisi, kun oli päässyt median haastattelualueelle.

– Nuo ovat vaikeita paikkoja. He pelasivat alakautta peliä ja yrittivät punnertaa maalin eteen. Kiekko pomppi patjoista takatolpalle. Tuollaisia tulee, ja tuon takia olemme sopineet, että pakit pelaavat tolppia, että on mahdollista olla vielä edessä.

Juuri tällaisten tilanteiden takia Ohtamaa joukkueessa tälläkin kertaa oli. Hän toteuttaa Leijonien peruspeliä luotettavasti ja pelaa varmasti oman maalin edessä.

– Tuollaiset tehtävät kuuluu hoitaa, puolustaja kuittasi.

Jos huipputurnauksen pelannut Cozens olisi kiskaissut Kanadan 2–0-johtoon, olisi Suomen tilanne vaikeutunut huomattavasti.

– Pienistä asioista kiinni, Ohtamaa huokaisi.

– Sekin miten kaveri tuli vielä lopussa rinnalle. Pieniä juttuja. On huikeaa, että löysimme vielä tavan voittaa.

Temppu ei ollut ensimmäinen. Suomi nousi tappioasemasta voittoon puolivälierissä, välierissä ja finaalissa.

– Ne ovat kovia paikkoja, kun ollaan kotikentällä. Se voi kipsata pelaamista. Tiesimme kuitenkin, että kun jaksamme pelata omaa peliämme, nousemme sieltä ja niin nousimmekin.

Marko Anttila ja Atte Ohtamaa nostivat päävalmentaja Jukka Jalosen kultatuoliin.

Ohtamaa, 34, on kuulunut Leijonien vakiokalustoon kohta kymmenen vuotta. Viime kaudet ovat tuoneet siis myös Ohtamaalle huikean menestyssuoran. MM-kultaa 2019, MM-hopeaa 2021, olympiakultaa 2022 ja taas MM-kultaa.

– Ei näitä oikein voi verrata toisiinsa. Jokainen juttu on niin spesiaali. Totta kai kotiyleisön edessä voittaminen on jotain, mistä ei ole osannut edes unelmoida. Uskomatonta, Ohtamaa sanoi.

Ohtamaan sanoista ei puutu tunnetta, mutta ne ovat yhtä aikaa myös harkittuja ja painavia.

– Tässä joukkueessa on huikeaa olla. On iso kunnia pelata Leijonissa. Me luotamme ja uskomme toisiimme. Meillä on loistavat koutsit, pelaajat, huoltajat, kaikki. Tässä on hyvä olla, Ohtamaa sanoi.

– Olen itsekin muutaman kerran kokenut hopean. Kullan ja hopean välissä on iso ero. Se, että olemme noin monena vuotena putkeen pelanneet finaalissa, kertoo, että olemme tehneet hyvin töitä. Jääkiekossa joukkuepeli on keskiössä, ja se on Suomella hyvin hallussa.