Kanadan MM-kapteeni syytti Leijonien pelaajaa filmaamisesta

Kanadan Pierre-Luc Dubois ja kapteeni Thomas Chabot pettyivät raskaasti.

Leijonat voitti MM-kultaa Tampereella.

Maailmanmestaruus ratkesi tavalla, joka jäi ymmärrettävästi kismittämään kanadalaisia.

Jo varsinaisella peliajalla Suomi nousi peliin mukaan, kun Cole Sillingerille tuomittiin jäähy korkeasta mailasta tilanteessa, jossa Miro Heiskasen naamaan osui itse asiassa suomalaispakin oma maila.

Jatkoajalla Kanadan kapteeni Thomas Chabot joutui boksiin koukkaamisesta, ja Suomi ratkaisi ylivoimalla. Hannes Björnisen jalat lähtivät jäähyyn johtaneessa tilanteessa erikoisen näköisesti alta.

– On perseestä hävitä jatkoajalla jäähyn aikana, joka... Se on perseestä. Kun peli ratkeaa noin, se on kuraa. Näihin turnauksiin tullessa tietää, että säännöt ovat erilaiset, mutta kyllä se turhauttaa. Eihän tässä enää edes tiedä sääntökirjaa, kisojen tähdistöön valittu Pierre-Luc Dubois tuskaili pelin jälkeen haastattelussa, joka julkaistiin TSN:n sivuilla.

Dubois antoi tunnustusta Suomelle.

– He pelasivat hyvän pelin, me pelasimme hyvän pelin. He olivat turnauksen paras joukkue.

Winnipeg Jetsin hyökkääjä tuli MM-karkeloihin, vaikka hänen NHL-sopimuksensa on katkolla.

– Pidän voittamisesta. Emme päässeet pudotuspeleihin. Pelasin 81 peliä. Oman maan edustaminen on kunnia-asia, ja minä haluan voittaa ja pyrkiä voittamaan. Meillä oli suurenmoinen joukkue ja annoimme kaikkemme. En miettinyt sekuntiakaan sitä, ettei minulla ole sopimusta.

Chabot ja Dubois nauttivat ajastaan Suomessa. Finaalista tuli pettymys.

Kapteeni Chabot joutui maistamaan karvasta kalkkia Suomessa jo toistamiseen: 2016 Nuoret Leijonat oli parempi puolivälierässä. Lisäksi Ottawa Senatorsin kärkipakki oli vielä Kanadan takalinjoilla 2019, kun Suomi otti sensaatiomaisen MM-kullan.

– Tapa, jolla peli loppui, oli epäonnekas ja sellainen, mitä ei halua nähdä. Voimme olla ylpeitä siitä, miten taistelimme, Chabot sanoi.

Kysymykseen kyseenalaisesta jäähystä hän totesi, että oli aika selvää, että Björninen kaatui omia aikojaan. Toisaalta Chabot myönsi, että olisi itse voinut pelata tilanteen paremmin.

– Minä kuitenkin laitoin mailani sinne ja asetin itseni siihen tilanteeseen. Kaikki ovat varmaan kuitenkin samaa mieltä siitä, että hän vähän filmasi.

– Tämä oli hieno kokemus. Emme saaneet haluamaamme tulosta, mutta se on mitä on, Chabot ruoti.