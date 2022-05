Kari Lehtonen on mies Leijonien maagisen maalivahtipelin takana – ravistelee kovin sanoin suomalaista veskarivalmennusta

Kari Lehtosen menestys Leijonien maalivahtivalmentajana on ollut ennennäkemätöntä.

Kari Lehtonen on tehnyt huimaa jälkeä Leijonien maalivahtivalmentajana.

Lista on vastaansanomaton.

Ensin Kevin Lankinen loisti Leijonien tolppien välissä keväällä 2019 pohjustaen MM-kultaa, sitten huippupeleihin venyi Jussi Olkinuora kevään 2021 MM-hopeajoukkueen takana. Pekingin 2022 olympiakisoissa Leijonien kultajoukkueessa häikäisi puolestaan Harri Säteri, kunnes nyt MM-kotikisoissa oli jälleen Olkinuoran vuoro astua valokeilaan.

Lista on ennennäkemätön, kun puhutaan Leijonien maalivahtivalmentajien aikaansaannoksista kautta aikain. Omanlaisensa ennätys.

Mihin ihmeeseen Leijonien maalivahtivalmentajana syksystä 2018 lähtien toimineen Kari ”Leke” Lehtosen maaginen kosketus perustuu?

Suomen maalivahtipeli on ollut arvokisojen parasta kaikissa niissä kisoissa, joissa Lehtonen on ollut mukana. Keväällä 2020 MM-kisoja ei pelattu koronapandemian vuoksi.

– Vaikea sanoa itse, teenkö valmennuksellisia asioita toisella tavalla kuin muut veskavalmentajat. Se on selvää, että en keskity veskarivalmennuksessa juuri tekniikkaan vaan korostetusti ihmisiin – ja sitä kautta itse peliin, kuten tilanteiden lukemiseen, Lehtonen kertoo.

– Lähestyn asioita aina ihminen edellä. Kun valmennukseeni tulee uusi maalivahti, ensimmäinen tehtäväni on oppia tuntemaan hänen luonteensa. Mulle tärkeintä on välittää persoonista, ja siihen nojasin myös tässä MM-kotikisaprojektissa.

Kari Lehtosen ensimmäinen kova näyttö olivat kevään 2019 MM-kisat, joissa Leijonat voitti kultaa.

Hämeenlinnan ja Lieksan kautta kiekkomenestykseen ponnistanut Lehtonen on seuratasolla valmentanut muun muassa näitä huippuvahteja: Juuse Sarosta, Antti Raantaa, Jussi Rynnästä, Eero Kilpeläistä, Henrik Haukelandia ja Nick Malikia.

– Huipputasolla veskareiden tekniikan hinkkaaminen ei ole mielestäni niin hirveän oleellista. Maailmassani ei ole olemassa yhden muotin maalivahteja, vaan tärkeintä on tukea jokaisen veskarin erilaisuutta, jotta he kaikki voisivat löytää tien oman potentiaalinsa aallonharjalle, Lehtonen korostaa.

– Teen duunia aina pilke silmäkulmassa. Haluan, että minun valmennuksessani veskarit uskaltavat paitsi onnistua myös epäonnistua. Kaikki lähtee ilmapiiristä, sen pitää olla rento. Keskiössä on myös ihmisten välinen luottamussuhde.

MM-kotikisoissa Lehtonen sanoo käyneensä Olkinuoran ja Säterin kanssa säännöllisesti näiden pelaamista läpi.

– Puhuimme paljon esimerkiksi siitä, miten mitkäkin syöttölinjat kannattaa pelata tai miten lähestytään vastustajan suoria hyökkäyksiä. Mulla oli joitakin omia jippoja, joilla löysimme kummallekin oikeanlaisen lähestymistavan pelin lukemiseen, Lehtonen selvittää.

– Lopputulos oli mainio. Sekä Olkinuora että Säteri tarjosivat alati joukkueelle mahdollisuuden pelata voitosta.

Leijonien ykkösvahti Jussi Olkinuora oli häikäisevä MM-kotikisoissa.

Aiemmin elintarvikealan tuotantosuunnittelussa työjohtajana työskennellyt Lehtonen siirtyy ensi kaudella Jääkiekkoliiton maalivahtivalmennuksen kehityspäälliköksi. Hän muistaa elävästi ne ajat, jolloin muun muassa moni suomalainen NHL-maalivahti ei mielellään osallistunut arvoturnauksiin.

Paineet olivat niin kovat, että he näkivät Leijona-paidassa enemmän hävittävää kuin voitettavaa.

– Ne ajat ovat historiaa, ja siihen on varmasti useita syitä. Yksi on tosiaan se, että nyt paineita lähestytään korostetusti ihmisyyden eikä tulosten kautta, mieli on helpompi pitää kasassa, Lehtonen arvelee.

Suomi on tunnettu veskarivalmennuksen edelläkävijämaana. Kuitenkin viime vuosina esimerkiksi Venäjä ja Ruotsi ovat pystyneet tuottamaan NHL:ään enemmän laatua.

– Jatkossa meidän on muistettava, että aikaa ei kannata hukata veskareiden tekniikoiden liialliseen näpräämiseen. Suomessa on aika ajoin kikkailtu liikaa epäoleellisissa asioissa, ja tekniikasta on tullut tulosta tärkeämpää. Tähän epäkohtaan aion kiinnittää uudessa pestissäni erityishuomiota, Lehtonen summaa.