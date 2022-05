Kanadassa pelätään yhtä asiaa ennen MM-finaalia

Kanadalaisjulkaisu Sportsnet arvioi tulevaa MM-finaalia. He nostavat esiin tuomaroinnin merkityksen.

Maalivahtipeli on ratkaisevassa osassa Suomen ja Kanadan MM-finaalissa.

Kanadassa ennakoidaan sunnuntai-illan Suomen ja Kanadan välistä MM-finaalia kuumeisesti ja etsitään vastakkainasetteluja.

Jääkiekkoa laajasti seuraava ja esimerkiksi NHL-lähetyksiä kanavillaan näyttävä kanadalaismedia Sportsnet teki listauksen ottelun mahdollisista käännekohdista.

Kärkeen kanadalaismedia nostaa esiin tuomaripelin ja kurinalaisuuden. Tuomarien pillit Kanadaa vastaan ovat olleet herkässä MM-kisoissa. Kanada on ottanut turnauksessa 113 jäähyminuuttia, kun Suomelle on vihelletty rangaistuksia 68 minuutin edestä.

Sportsnet osoittaa syyttävää sormea turnauksen tuomariston suuntaan. Artikkelissa todetaan, että kanadalaiset luottavat kovaan ja fyysiseen peliin, ja tuomarit etsivät suurennuslasilla virheitä antaen Kanadalle ruman ja likaisen maineen. Leijonat puolestaan tunnetaan kärsivällisenä ja kurinalaisena joukkueena.

Kuinka fyysisesti kanadalaispelaajat operoivat Suomea vastaan?

Erikoistilannepelaaminen on myös suuressa roolissa, kun mestaruus ratkaistaan yhdessä ottelussa.

Turnauksen tilastojen perusteella Leijonien alivoimapelaaminen on ollut kotiturnauksessa sensaatiomaisen laadukasta: Suomi ei ole antautunut alivoimaisena kertaakaan.

Ylivoimalla Suomi on onnistunut 31 prosenttisesti, mikä oikeuttaa turnauksen viidenteen sijaan. Kanadan pakkopeli on turnauksen toiseksi tehokkainta.

Toisena kohtana sivusto nostaa Suomen kotiedun ja -yleisön hurmoksen. Kanadalaisjätti kirjoittaa, että kotiyleisön tuki oli iso tekijä Leijonien kaataessa USA:n.

Myös Buffalo Sabresin hyökkääjä Dylan Cozens peräänkuuluttaa Suomen kotiyleisöltä saamaa ekstravirtaa.

– Tiedämme, että halli tulee tärisemään. Meidän on saatava hyvä alku emmekä voi antaa suomalaisten saada momentumia, Cozens sanoi Sportsnetin haastattelussa.

Matthew Barzal on tehokas viimeistelijä.

Pienet – mutta äärimmäisen tärkeät – yksityiskohdat, kuten aloitusvoitot ja joukkueen materiaalin laajuus ovat niin ikään suuressa roolissa. Kanadassa ollaan luottavaisia näiden osa-alueiden suhteen.

Neljä kanadalaispelaajaa mahtuu turnauksen kymmenen parhaan aloittajan joukkoon. Kärjessä on Kanadan ykkössentteri Pierre-Luc Dubois, jonka aloitusprosentti turnauksessa on 66,94. Suomen ainoa kärkikymmenikköön mahtuva aloittaja on Hannes Björninen.

Hannes Björninen on Suomen paras aloittaja.

Viimeisenä kohtana Sportsnet nostaa esiin maalivahtipelin.

Kanadan maalia finaalissa vartioiva Seattle Krakenin pelaaja Chris Driedger esiintyi välierässä vakuuttavasti. Driedger päästi Krejcin lyöntilaukauksen taakseen, mutta torjui kaikki muut tshekkien lähentely-yritykset.

Sportsnet nostaa Suomen maalivahtitilanteen Kanadan vastaavaa paremmaksi, mutta Jussi Olkinuora ei ole esiintynyt kahdessa edellisessä ottelussa alkusarjan tasolla. Olkinuoran tilastot ovat tästä huolimatta koko turnauksen mitassa uskomattomat.