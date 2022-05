Kanadan päävalmentaja kertoi, mitä Kanadassa ajatellaan Suomesta

Claude Julien tietää Suomen vahvuudet.

TAMPERE

MM-finaali. Suomi vastaan Kanada.

Asetelma on tuttu viime vuosilta, sillä maat ovat kolmatta kertaa peräkkäin MM-kisojen loppuottelussa.

Vuonna 2019 kultaa voitti Leijonat, viime vuonna Kanada. Vuoden 2020 kisoja ei pelattu koronan takia.

Kanadan konkariluotsi, 19 kautta NHL:ssä päävalmentajana toiminut Claude Julien nostaa hattua Leijonien uroteoille.

– Tämä on ollut mahtava vuosi Suomen maajoukkueelle. He voittivat olympialaiset ja nyt he ovat MM-kisojen finaalissa, Julien sanoi.

– Kunnioitamme heitä paljon. Olemme aina sanoneet Kanadassa, että suomalaiset ovat hyvin samankaltaisia kuin me. He ovat nöyriä, he ovat ahkeria ja he pelaavat kovaa.

Julien toisteli finaalin alla monta kertaa, miten kova ottelu on edessä.

” Suomalaiset ovat hyvin samankaltaisia kuin me.

Boston Bruinsia peräti kymmenen vuoden ajan luotsannut Julien voitti Stanley Cupin vuonna 2011. Viimeksi hän valmensi NHL:ssä Montreal Canadiensia, josta hän sai potkut viime vuonna.

Tällä kaudella Julien, 62, tarttui pitkän ja ansiokkaan NHL-taipaleensa jälkeen Kanadan maajoukkueen ruoriin. Pekingin olympialaisissa joukkue taipui puolivälierissä Ruotsille.

Suomen isännöimissä MM-kisoissa suunnitelma oli selvä.

– Tavoitteemme oli parantaa peliä turnauksen edetessä, päävalmentaja kiteytti.

– Pelaajamme tulevat eri seurajoukkueista, ja olemme olleet yhdessä kolme viikkoa. Meillä ei ole samanlaista kemiaa, mitä ehkä joillain muilla joukkueilla on.

Kanada on perinteisesti ailahdellut alkusarjassa, mutta ollut kova luu jatkopeleissä. Niin tälläkin kertaa.

Ruotsi sai tuta tämän puolivälierissä menetettyään lopussa 3–0-johdon. Kanada puski väkisin rinnalle ja ohi.

– Se nousu antoi oikein hyvän buustin meille, Julien myhäili.

Kanada on osoittanut kisoissa maalintekovoimaansa. Se on tehnyt eniten maaleja kaikista joukkueista.

– Pidän suunnasta, johon joukkueemme on menossa. Meillä on ollut vastoinkäymisiä, mutta olemme käsitelleet ne hyvin.

Kent Johnson maalasi Tshekin nuottaan välierässä.

Välierässä Kari Jalosen Tshekkiä vastaan Kanada oli toisessa erässä suorastaan murhaava, kun se latoi tarvittavat maalit ja ratkaisi pelin.

Finaalissa Kanada kohtaa kisojen suurimman kultasuosikin eli Suomen.

Leijonien yksi supervoima on ollut sataprosenttinen alivoimapeli.

– Tshekilläkin oli hyvä alivoima, mutta onnistuimme tekemään ylivoimamaaleja heitä vastaan, Julien huomautti.

– Tiedämme kyllä, että Suomi on ollut erittäin hyviä erikoistilanteissa – sekä ali- että ylivoimalla. Odotamme erittäin kovaa ottelua.

MM-finaali Suomi–Kanada alkaa kello 20.20.