Huomasitko, miten pienestä aukosta Leijonat MM-finaaliin vienyt laukaus lähti? ”Maali, josta jokainen pelaaja on unelmoinut”

Leijonien NHL-hyökkääjä Joel Armia näki MM-välierän kolmannessa erässä aukon ja päätti yrittää. Se kannatti.

Tampere

Suomi teki sen taas ja eteni MM-kisojen loppuotteluun.

Suurimmat otsikot pelin jälkeen hehkuttivat kolmen pisteen puolustaja Miro Heiskasta. Hän olikin erinomainen.

Aivan kaikki eivät ehkä huomanneet sitä, kuinka hyvin Leijonien kolmosketju ottelussa pelasi. Ketju, jossa ovat mukana porilaiset Joel Armia ja Juho Lammikko. Se oli rautaa erityisesti kahdessa ensimmäisessä erässä.

Armia kiskaisi lisäksi kaksi sekuntia ylivoiman päättymisen jälkeen kolmannessa erässä 4–2-maalin, joka jäi lopulta voitto-osumaksi.

Armia oli jäällä kolmen Suomen tekemän maalin aikana, Lammikko kahden. Omiin kiekko ei mennyt kertaakaan heidän ollessaan jäällä.

Heiskasen laukomassa 1–1-tasoituksessa porilaiset pitivät ensin paineen pitkään vastustajan päädyssä ja lopulta vielä karvasivat kiekon mainiosti päätypelissä ja ehtivät vielä luomaan tarpeellista maskia maalin eteen. Armialle merkittiin osumaan kakkossyöttö.

Sami Vatasen 3–2-maalissa kolmosketju puolestaan pelasi poikkeuksellisen hyvän vaihdon ja pitkän hyökkäyksen, joka päättyi tärkeään osumaan. Armia tai Lammikko ei siihen syöttöpistettä tililleen saanut, mutta iso osansa heillä kyseisessäkin maalissa oli.

Kamppailu päättyi lopulta 4–3 (1–1, 2–1, 1–1).

– Tosi hyvä peli mielestäni meiltä. Tehtiin todella paljon hommia ja saatiin enemmänkin pitkiä hyökkäyksiä. Sanoisin, että turnauksen paras peli meiltä ketjuna, Lammikko mietti.

Sami Vatasen (oikealla) laukomassa maalissakin kolmosketju oli isosti esillä ja pääsi sitä kaukalossa tuulettamaan.

Armian voittomaali oli sekin omanlaisensa taidonnäyte. Hän laukoi kiekon millintarkasti puolustajan jalkojen välistä verkkoon. USA:n maalivahti Jeremy Swayman jäi voimattomaksi, koska ei yksinkertaisesti nähnyt kiekkoa ennen kuin oli liian myöhäistä.

– Yritin käyttää puolustajaa maskina maalivahdille. Pakin jalkojen välistä minä kokeilin laukoa. Uusinnoista toki näin, että ei siellä todellakaan kauhean isoa tilaa ollut, vaan aika pienestä välistä meni. Veskarille tuollainen laukaus on aina todella hankala, Armia mietti.

Vaikka Armia ei mielellään nosta omia saavutuksiaan esille, lienee voittomaali MM-kotikisojen välierissä jotain sellaista, josta jokainen pelaaja unelmoi. Vaatimattomana miehenä jopa hän.

– No kyllähän se juuri sellainen maali oli, josta varmasti jokainen pelaaja on joskus juniorina unelmoinut. Tosi hyvältä totta kai tuntui.

Leijonien kolmosketju oli laadukas myös omassa päädyssä.

Lammikko teki esimerkiksi monta todella isoa syötönkatkoa ottelun aikana. Leijonat oli alivoimalla pelissä tasan yhden kerran. Sen aikana Lammikko katkaisi kaksi kertaa USA:n hyökkäyksen ja löi pelivälineen omista pois. Se on työtä, jota varten hän joukkueessa ennen kaikkea on.

MM-kisojen aikana Leijonat ei ole vielä päästänyt ainuttakaan maalia alivoimalla pelatessaan. Jäähyjäkään joukkue ei toki paljon ota, mutta silti työ on ollut vastustajan pakkopelien aikana erinomaista. Siitä kiitos kuuluu myös joukkueen kolmannelle porilaiselle, eli valmentaja Ari-Pekka Selinille.

– Alivoimassa meillä on aika hyvä kombinaatio. Valmennus on luonut sinne simppelin kaavan, jota pelaajat toteuttavat parhaansa mukaan. Ei siinä mitään ihmeellistä ole, vaan kaikki painavat yhdessä hommia, niin sillä hyvä tulos saadaan, Lammikko pohti.

Toisen erän lopussa kolmosketju oli kerran poikkeuksellisesti pidemmässä pyörityksen omassa päädyssä, kun USA haki raivoisasti tasoitusta. Se hyökkäys katkesi ensin Armian syötönkatkoon ja sen jälkeen Lammikko teki saman ja löi kiekon pois omalta puolustusalueelta.

Miten kahden perusporilaisen vierelle on sopinut Muuramelta ponnistava olympiavoittaja ja maailmanmestari Harri Pesonen?

– Todella hyvin hän siihen sopii. Lammikko ja Pesonen ovat poikkeuksellisen hyviä suojaamaan kiekkoa ja se on meidän ketjun iso etu. He ovat vahvoja äijiä eikä kumpaakaan siirretä ihan helposti sivuun, kun kiekko heillä on. Siinä on minunkin mukava pelata, Armia mietti.

Juho Lammikko oli tärkeässä osassa Leijonien illan ainoassa alivoimassa, jossa hän esti syötönkatkoillaan parinkin hyökkäyksen syntymisen.

Sunnuntaina edessä on sitten MM-finaali.

Lammikolle se on uran toinen loppuottelu MM-tasolla, Armialle ensimmäinen. Millaisilla odotuksilla he peliin lähtevät?

– Onhan se iso peli tietysti. Kyllä nämä aina ovat ainutlaatuisia juttuja. Nyt pitää vain keskittyä otteluun samalla tavalla kuin normaalistikin. Pitää ajatella niin, että tämä on vain jääkiekkoa, joten ei kannata liikaa alkaa jännittämään, analysoi Lammikko, vuoden 2019 maailmanmestari.

– Fiilikset ovat totta kai loistavat. Upea mahdollisuus voittaa kotiyleisön edessä. Välierävoitosta voidaan nautiskella hetki, mutta kyllä ajatukset äkkiä siirtyvät sunnuntaille. Ihan selvää on, että vastustaja on siellä laadukas ja edessä lienee turnauksen kovin peli, Armia sanoi.