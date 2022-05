Leijonatuomio: Irvokas näky Nokia-areenan parhailla paikoilla – miten tämä voi olla mahdollista?

Leijonien tähtikaarti nousi väkevästi esille välierässä USA:ta vastaan. Leijonat eteni 4–3-voitolla MM-finaaliin.

Mukana raadissa ovat MM-kisoja Tampereella seuraavat toimittajat Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Illan sankari

Miro Heiskanen pani klinikan pystyyn. Dallas Starsin 22-vuotias tähtipuolustaja (1+2) oli kaukalon dominoivin pelaaja. Maaginen ja Leijonien pelin kannalta massiivinen 1–1-maali. Jäänviileitä, peliä edistäviä ratkaisuja kiekolla. Tätä Heiskasta näkee NHL:ssä illasta toiseen. Sääliksi kävi hyökkääjä Sam Laffertya, joka joutui paikkaamaan pakkivajetta puolustajan tontilla ja kohtasi Heiskasen kerta toisensa jälkeen.

Tämä toimi

Leijonien voittaminen on jo lähtökohtaisesti vaikeaa täydellä kokoonpanolla, mutta neljällä puolustajalla lähes mahdotonta. Leijonien systemaattinen jauhaminen ja pitkien hyökkäysten pelaaminen olivat liikaa USA:n vajaalle pakistolle. Erikoistilanteissa Leijonat oli taas kerran täyttä timanttia.

Tämä meni vihkoon

Toisessa ottelussa putkeen Leijonien lähtö otteluun meni täysin penaaliin. USA pysyi kiekossa ja sai paineen Leijonien puolustusalueelle. Leijonat odotteli ja peruutteli, USA oli aloitteellisempi ja vei kaksinkamppailut. Jenkkipoika ajoi tylysti häkille, ja Leijonilla oli avaus- ja päätöserässä vaikeuksia ykkössektorin boksauksessa.

Tuus ny itte selittään…

Miten voi olla, että MM-kotikisojen välierässä Leijonien ottelussa katsomossa on tyhjiä pulpetteja? Nokia-areenan alakatsomon pitkien sivujen parhailla paikoilla oli kosolti tyhjiä penkkirivistöjä, mikä näytti irvokkaalta. Lippujen hinnoittelu on selvästi mennyt vihkoon. Kanada-Tshekki-välierässä ala- ja yläkatsomoissa oli todella paljon tyhjiä penkkejä.

Yleisöä puuttui myös Leijonien puolivälierästä. USA-ottelussa tyhjää oli silmämääräisesti vielä enemmän. Yleisömääräksi ilmoitettiin 11 055 katsojaa, eli kapasiteettia jäi.

Slovakia-ottelussa oli tyhjiä paikkoja. USA-ottelussa tilanne oli sama.

Loppulause

Ennakkosuosikki Leijonat paketoi välierän alkukankeuksien jälkeen jämäkästi. Kärkipelaajat Heiskasen, Sakari Mannisen ja täsmäase Joel Armian johdolla nousivat esille kriittisillä hetkillä. Hornetien tankkaamisen voipi aloitella varmuuden vuoksi. Leijonat lähtee MM-finaaliin suosikkina.

Teemu Suvinen

Illan sankari

Tähtien ilta. Sami Vatanen palasi sairastuvalta ja pelasi erinomaisen ottelun. Sakari Manninen iski jälleen tärkeän maalin. Silti suurin sankari oli Miro Heiskanen, joka sai aiheesta kovaakin kritiikkiä edellisen ottelun jälkeen. USA:ta vastaan häntä ei pysäyttänyt mikään.

Tämä toimi

Leijonat tiesi, mihin USA:ta vastaan kannatti iskeä. USA pelasi vain neljällä puolustajalla, joten Leijonat myllytti pitkiä hyökkäyksiä ja kulutti näin vastustajan puolustajien energiavarastot tyhjiksi. Näiden hyökkäysten päätteeksi maalin pääsivät iskemään niin Vatanen kuin Heiskanenkin.

Tämä meni vihkoon

Ei nyt aivan vihkoon, mutta Jussi Olkinuora ei ollut parhaimmillaan välierässä. Kun ensimmäinen laukaus livahti maaliin, Leijonien maalivahti alkoi pomputella kiekkoja. Voitto on aina voitto, mutta pientä epävarmuutta oli ilmassa.

Tuus ny itte selittään…

Mitä Leijonat tekee ennen otteluita? Ehkä valmistautumisrutiineja voisi ihan pikkaisen reivata finaaliin, sillä Suomi oli lirissä otteluiden alussa sekä Slovakiaa että USA:ta vastaan. Se on toki osoittanut kovaa luonnetta, että Leijonat on molemmilla kerroilla kerroilla kivunnut rinnalle ja ohi. Helpompaa olisi, jos ei tarvitsisi lähteä takamatkalta.

Loppulause

Vaikka USA meni salamana johtoon, nopeasti oli nähtävissä, että Leijonat rynnii vielä ohi. Suomi jaksoi jauhaa omaa pelitapaansa ja oli siinä haastajaansa edellä. Tulivoimainen ja suoraviivainen USA taisteli silti kunniakkaasti. Ottelun intensiteetti oli kova.

Sasha Huttunen

Illan sankari

Miro Heiskanen. NHL-tähti pelasi alle tasonsa Slovakiaa vastaan, mutta singahti heti takaisin omiin sfääreihinsä välierissä. Herätti Leijonat henkiin maailmanluokan maalillaan: peippailut keskelle ja rystynosto maalin kattoon. Oli alati vaarallinen. Tehot 1+2. Käänteentekevä pelaaja Leijonille.

Tämä toimi

Leijonat luottaa 60 minuutin sapluunaansa. Vaikka vastustaja meni jälleen johtoon, pelitavasta ei tingitty. Jokainen pystyi joka solullaan luottamaan, että kello tekee tehtävänsä. Yhdysvaltojen oli mahdotonta pysyä Leijonien kyydissä koko peliä, kun pakkeja oli vain neljä.

Tämä meni vihkoon

Leijonien ainoa kysymysmerkki on maalivahtipeli. Maagisen alkusarjan jälkeen Jussi Olkinuora oli oudon epävarma sekä puolivälierissä että välierissä. Selän taakse livahti tälle tasolle hieman halpoja maaleja.

Nate Schmidt maalasi Jussi Olkinuoran selän taakse välierissä.

Tuus ny itte selittään…

Hallissa oli ihan hyvä tunnelma, mutta tyhjät paikat pistivät silmään. Jokin on mennyt pieleen, kun Suomi pelaa MM-kotikisojen välierää ja parhailla paikoilla, alakatsomon sivuilla, on niin paljon tyhjää. Jääkiekkoliitolla on paljon petrattavaa ensi vuoden kotikisoihin. Ainakin dataa on saatu. Sitä pitäisi nyt vain hyödyntää.

Loppulause

Leijonat teki historiaa: ensimmäinen mitali kotikisoista. Ei tämä riitä vielä kenellekään, vaan tähtäimessä on sama temppu kuin Ruotsilla vuonna 2006. Eli olympiakulta ja maailmanmestaruus samana vuonna.