Leijonia syytettiin jääkiekon tuhoamisesta – Jukka Jalonen iskee kovaa vastapalloon: "Slovakia haluaa hyökätä, muttei saa mitään aikaiseksi"

Suomen päävalmentaja oli nasevalla jalalla liikkeellä.

Tampere

Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen lähetti kipakat terveiset Slovakian apulais-GM:lle Oto Hascakille, joka oli sport.sk:n haastattelussa valittanut Suomen tuhoavan jääkiekkoilun puolustusvoittoisella pelityylillään.

– Ehkä me on tuhottu heidän pelinsä, Jalonen napautti.

– Meillä on sellainen filosofia, että kun meillä on kiekko, me hyökätään viidellä ja kun vastustajalla on kiekko, me puolustetaan viidellä. Kyllä ymmärrän sen, että se harmittaa, että meitä vastaan on vaikea luoda maalipaikkoja. Mutta se on puolustamisen tarkoitus, että me ollaan vähän ilkeämpiä. Slovakia haluaa hyökätä, mutta ei saa mitään aikaiseksi. Kyllä mä sen ymmärrän, että se ottaa pattiin.

Jalonen myös muistutti Suomen pitäneen kiekkoa Slovakiaa enemmän.

– Jos ei ymmärrä sitä, ei tule voittamaankaan yhtään pelejä. Jos ei tajua mistä tässä on kysymys. Jääkiekko on peli, jossa on kaksi vaihetta, hyökkääminen ja puolustaminen. Jos toinen tykkää hyökätä perhanasti, toisen kannattaa ottaa se mukavuusalue pois. Me ollaan aika hyviä siinä, Jalonen sanoi.

Jalonen ei myöskään innostunut hänelle esitetystä kysymyksestä, että onko Suomella etua joukkueen kokemuksesta lauantain välierässä. Yhdysvaltain joukkue koostuu pääosin nuoremmista pelaajista.

– En mä kyllä osaa ajatella, että me johdetaan 1–0 tai 2–0. Se on 0–0 taulussa. Kyllä se pitää ansaita, Jalonen aloitti.

Sen jälkeen päävalmentaja jatkoi kiivaassa sävellajissa vastaustaan, jonka perusteesi oli, että Suomi keskittyy omaan tekemiseensä.

– Totta kai me luotetaan niihin pelaajiin, mutta ei me ajatella niin, että kun meillä on kokeneita Euroopassa pelaavia miehiä, niin me ollaan parempia kuin ne, että ne ovat vain nuoria poikia NHL:stä. En mä ainakaan ajattele niin. Ei tulisi mieleenkään. En mä mieti yhtään sitä. Ei mitään merkitystä. Me mietitään, miten me pelataan ja me lähdetään pelaamaan. Siis pitäisikö mun sanoa pelaajille, että me olemme kokeneempia, että meillä on etu siinä? Nehän rupeaisi nauramaan mulle, Jalonen lasketteli.