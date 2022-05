Kommentti: Nämä Jukka Jalosen sanat tiivistävät täydellisesti Leijonien menestysreseptin

Leijonat tuhoaa vastustajansa systemaattisesti ja määrätietoisesti peli kerrallaan, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Miten Leijonat voi voittaa?

Tätä kysymystä joutuvat pyörittelemään Leijonien vastustajien valmennusryhmät vuorollaan. Ei käy kateeksi.

Samaan kysymykseen tiivistyy myös MM-kullan kohtalo tänä keväänä.

Leijonat oli ennakkokaavailuissa MM-kotikisojen suurin mestarisuosikki. Alkusarjan jälkeen ennakkosuosikin asema vain vankistui.

Seitsemän alkulohko-ottelun otanta kertoo tylyä ja vastaansanomatonta kieltä Leijonien ylivoimaisuudesta. Jukka Jalosen luotsaama leijonajoukkue pelasi yhden MM-lähihistorian dominoivimmista alkusarjoista.

Kuusi voittoa ja yksi voittolaukaustappio Ruotsille. Maaliero 22–5. Kun pudotuspelit alkoivat torstaina, turnauksen suurimmasta mestarisuosikista ei ollut mitään epäselvyyttä.

Leijonien ja Slovakian puolivälierämatsin lähtökohdat olivat epätasaisimmat kaikista kvartsipareista, mutta Leijonat joutui yllättävän tiukoille.

Kisojen ensimmäisessä painepelissä Leijonat oli vaikeuksissa Slovakiaa vastaan. Slovakian valmennusjohto Craig Ramseyn johdolla oli tehnyt kotiläksynsä.

Olympialaisten välierässä Slovakia pyrki horjuttamaan Leijonia kovalla koulupoikakarvauksella, mutta MM-puolivälierässä Slovakia oli viilannut taktiikkaansa. Slovakian kaksivaiheinen karvaus oli paikoitellen myrkkyä Leijonille, joka toki myös itse sortui huolimattomiin kiekollisiin ratkaisuihin.

Lopulta taitoero, kokemus ja rutiini kovista paikoista käänsivät vaa’an Leijonien suuntaan – taas kerran.

Leijonien edellisestä tappiosta varsinaisella peliajalla arvokisoissa on aikaa yli kolme vuotta sitten. Harvinainen työtapaturma sattui keväällä 2019, kun Leon Draisaitlin tähdittämä Saksa kaatoi Leijonat alkusarjassa 4–2.

Kolmen vuoden dominointiperiodi voi ehkä hieman vääristää, koska kevään 2020 MM-kisat jäivät väliin koronan takia, mutta yhtä kaikki.

Saksalle 21. toukokuuta 2019 kärsityn tappion jälkeen Leijonien rekordi arvokisoissa on tyrmäävän kova: 24 voittoa ja kolme tappiota. 27 ottelun maaliero on mykistävä 80–34.

Kolmen viimeisen arvoturnauksen saldona on MM-kultaa 2019, MM-hopeaa 2020 ja olympiakultaa 2022.

Ja Leijonat tuhoaa jääkiekon, kuten Slovakian leiristä viimeksi parkaistiin?

Ei, Leijonat ei tuhoa jääkiekkoa, vaan Leijonat tuhoaa vastustajansa. Systemaattisesti ja määrätietoisesti peli kerrallaan.

Lue lisää: Slovakiasta todella katkeraa tilitystä Leijonat-tappion jälkeen: ”He tuhoavat jääkiekon”

Pitkän turnauksen aikana osa hyvistäkin joukkueista alkaa mukauttaa pelaamistaan vastustajan mukaan. Leijonat ei toimi näin.

– Keskitymme vain siihen, miten pelaamme, Jalonen linjasi ennen lauantain MM-välierää USA:ta vastaan.

Sinänsä lausunnossa ei ole mitään mullistavaa tai ihmeellistä, mutta se tiivistää Jalosen Leijonien menestysreseptin täydellisesti.

Leijonat uskaltaa olla oma itsensä ja luottaa valittuun, konservatiiviseen pelitapaan. On vastassa mikä joukkue tahansa, Leijonat ei tingi peli-identiteetistään.

Sitoutunut, kurinalainen ja tarkasti roolitettu joukkue pelaa samalla tyylillä. Viisikot pelaavat erittäin tiiviisti, hallitsevat keskustaa ja rytmittävät tilanteen mukaan.

Kun pitää puolustaa, Leijonat tekee sen koko viisikon voimin. Kun on paikka hyökätä, Leijonat hyökkää toisteisesti viisikkona. Vapaamatkustajille ei ole asiaa Leijonissa.

Neljän sylinterin voittokone tuhoaa ennen kaikkea vastustajien hyökkäyspeliä. Leijonat on päästänyt MM-kotikoissa vain 0,88 maalia ottelua kohti. Ykkösvahti Jussi Olkinuora on torjunut kiekkoja 97,6 prosentin varmuudella.

Leijonien alivoimapeli on kahdeksan ottelun jälkeen tasan sata, vaikka vastustajat ovat päässeet pyörittämään ylivoimaa vajaat 27 minuuttia.

Kireissä maalin peleissä maalipaikat tasakentällisin ovat kortilla, joten erikoistilanteiden merkitys on valtava. Täydellisen alivoimapelin lisäksi Leijonat on kääntänyt otteluita 30,7 prosentin ylivoimatehokkuudella.

Konemaisesti voitosta voittoon jauhavan Leijonien ensimmäiset inhimilliset piirteet tulivat esille vasta Slovakia-ottelussa.

Se oli ensimmäinen kerta, kun kyllästymiseen asti toitotettu kotikisojen paine näytti vaikuttavan joukkueeseen. Pelaajista aisti hermostuneisuuden ja jännittämisen ottelun alkuvaiheessa.

– Se on inhimillistä. Kotikisoissa pelaaminen on erilaista, koska 99 prosenttia katsojista on suomalaisia. Haluamme tuoda heille iloa, ja kotikisoissa pettymys on paljon konkreettisempi, jos häviää, Jalonen järkeili.

Jalonen myös myönsi Slovakia-voiton jälkeen, että mitalipeleihin pääsy oli huojentavaa. Perinteisesti pudotuspelien ensimmäinen vaihe on Leijonille henkisesti vaikein, koska tappio puolivälierissä olisi fiasko.

Vaikeuksien jälkeen tullut voitto osui juuri oikeaan paikkaan. Välierä ja todennäköinen finaali ovat henkisesti helpompia. Siksi Leijonat on edelleen suurin MM-kultasuosikki.