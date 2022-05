Pelko on keskeinen elementti Antero Mertarannan selostuksessa – yksi sana kuultiin 58 kertaa Leijonien MM-pelin aikana

Ilta-Sanomat perkasi selostaja Antero Mertarannan sanavalinnat Leijonien MM-ottelun aikana vuonna 2017.

MM-kotikisoissaan pelannut Leijonat on viime viikkoina kerännyt huimia määriä suomalaisia televisioidensa ja mobiililaitteidensa ääreen.

MTV kertoi tiedotteessaan, että torstai-illan Suomi–Slovakia-ottelua seurasi tv:stä yli 2,3 miljoonaa suomalaista. Keskikatsojamäärä MTV3 ja C More Sport 1 -kanavilla oli yhteensä lähes 1,7 miljoonaa. Lukemat olivat nyt käynnissä olevan turnauksen korkeimmat ja tiedotteen mukaan lähetys oli koko alkuvuoden katsotuin ohjelma.

Suomen ja Slovakian ottelussa äänessä oli myös vapaasti nähtävissä olevan MTV3:n puolella Antero Mertaranta. Hän on tullut monien katsojien ylistämäksi Leijona-ääneksi erityisesti vuoden 1995 MM-kultakeväästä lähtien.

Millaista tyyliä ja millaisia sanavalintoja Mertaranta kiekkoselostuksissaan viljelee? IS selvitti asiaa kevään 2017 MM-kisojen yhteydessä.

Alla oleva artikkeli on julkaistu IS:n nettisivuilla ensi kertaa 12. toukokuuta 2017:

Tuhannet suomalaiset kuulevat Leijonien pelatessa selostuksen, mutta kuinka moni oikeasti muistaa, mitä Mika Saukkonen tai Antero Mertaranta on pelin aikana sanonut?

Harva osaa kertoa, mitä sanoja selostaja on ottelun aikana käyttänyt kaikkein eniten. Siksi Ilta-Sanomat katsoi uudestaan Suomi–Slovenia-ottelun ja tilastoi Antero Mertarannan sanavalinnat.

Kun yleisimmät ja ns. pakolliset sanat, kuten ”on”, ”ei”, ”nyt”, ”kiekko”, ”Suomi” ja muut vastaavat jätettiin laskuista pois, tulokset olivat osittain jopa yllättäviä.

Mertarannan ensimmäiset sanat kiekon pudotessa ovat enteellisiä:

– Jälleen Suomi lähtee mielenkiintoisesti pelaamaan tätä peliä.

Mertaranta pitää ”jälleen”-sanasta. Hän käyttää sitä ottelun aikana 58 kertaa. Kuten yllä, sana tulee usein sellaisessa yhteydessä, että sen olisi voinut jättää pois ilman, että lause olisi siitä varsinaisesti kärsinyt.

Mutta ennen kuin mennään syvemmälle siihen, mitä Mertaranta ottelun aikana sanoo, tarkastellaan sitä, mitä hän ei sano. Se nimittäin on vähintään yhtä mielenkiintoista.

Suomalaisselostajia on syytetty usein liiallisesta hehkuttamisesta ja ylisanojen käytöstä. Tämä onkin yksi alan perisynneistä maailmanlaajuisesti.

Brittitoimittaja Jack Lang tilastoi tällä viikolla kommentaattorina työskentelevän ex-pelaajan Owen Hargreavesin Mestarien liigan ottelun aikana käyttämät ylisanat. Niitä oli melkoisesti. Hargreaves käytti superlatiiveja 90 minuutin aikana 87 kertaa. Eniten hän käytti sanoja ”wonderful” ja ”terrific”, vapaasti käännettynä loistava ja erinomainen.

Jos englantilainen kommentaattori ylistää espanjalaisia pelaajia näin estottomasti, samaa saattaisi odottaa suomalaiselta selostajalta maajoukkuetta kohtaan.

Ja sitten jälleen on jääkiekon aika. Kiekossa on Jesse Puljujärvi.

Näin ei kuitenkaan tapahdu. Mertaranta käyttää kyllä sanaa loistava 15 kertaa ottelun aikana, mutta siihen ylisanat melkein jäävätkin. Lisäksi moni harvoista ylisanoista tulee lähes passiivis-aggressiivisessa yhteydessä, kun pelaaja vaikkapa laukoo ”ohi loistavasta paikasta”.

Tämä voi johtua selostajan ja kommentaattorin erilaisesta roolista. Tämä voi johtua hieman suomalaisesta mentaliteetista, jossa ei ole tapana muutenkaan ylistellä juuri mitään. Se voi johtua osittain siitäkin, ettei Leijonien peli ole tässä turnauksessa suunnattomasti ylistettävää tarjonnut.

Siitä ei kuitenkaan ole kyse, etteikö Mertaranta haluaisi tunnetta peliin. Hän ei keskity ottelun aikana pelillisiin hienouksiin. Monimutkaisin pelitermi, jota Mertaranta käyttää on poikittaissyöttö. Viivelähdöt eivät kuulu selostajan sanavarastoon, vaikka se poikkeuksellisen laaja onkin.

Muutama vuosi sitten tehtiin tutkimus otteluraporteissa käytetyistä sanoista. Tutkimuksen lopputulos oli, että valtaosa raporteista koostui (pelaajien ja joukkueiden nimien lisäksi) vain noin 300 eri sanasta. Toisin sanoen samat sanavalinnat toistuivat raporteista toiseen.

Koko ottelun kestävä selostus on luonnollisesti eri asia kuin printtiin tehty tiiviimpi matsijuttu, mutta Mertarannan selostuksessa on sanavalinnoilta läsnä kaksi tasoa. On edellä mainittu taso, johon kuuluvat välttämättömät sanat: maali, kiekko, pelaaja, joukkueiden nimet sekä tukku verbejä, kuten syöttää, laukoa ja taklata.

Sen lisäksi on laaja määrä värikkäämpiä ilmauksia. Pelaajat tekevät kentällä asioita ahnaasti, raivokkaasti ja sinnikkäästi. He laukovat tulisesti, taklaavat väkevästi, syöttävät kärppämäisesti ja lopulta, jos hyvin käy, kihauttavat tai räppäävät maalin.

Kun nämä tasot sidotaan yhteen mertsimäisillä ilmauksilla (”se kuuluisa”) ja lisäsanoilla (”äärimmäinen”) , päästään lähelle selostuksen perustaa. Mertaranta vyöryttää liki tauotonta selostustulvaa eteenpäin sidesanoilla, asioita tapahtuu vielä kerran, edelleen, nyt.

Harri Säteri pomputti välillä kiekkoa vaarallisesti.

Ennen kaikkea asioita tapahtuu ”sitten”. Sitten-sanaa Mertaranta käyttää pelkästään kahdessa viimeisessä erässä 80 kertaa ja koko ottelussa pitkälti toista sataa kertaa.

– Sitten jälleen kiekko liukuu sinne, on tilastollisesti hyvin mertarantamainen lause.

Silti näidenkin huomioiden jälkeen kuva ei ole vielä täydellinen. Se muuttuu kokonaiseksi vasta, kun siihen lisää Mertarannan selostuksen pohjavireen.

Slovenia-ottelun kolmannen erän ensimmäisen yhdeksän ja puolen minuutin aikana pelissä ei ainakaan selostuksessa ollut juuri mitään hyvää saati loistavaa. Mertaranta oli käyttänyt loistavaa-sanaa vain kerran ja hyvääkin vain kolmesti. Sen sijaan selostaja oli puhunut pakosta. Suomi tarvitsee, Leijonien täytyy, joukkueen pitää, nyt on pakko...

Selostukseen astui vahvasti myös pelkoelementti. Suomen puolustaja antoi karmaisevan harhasyötön. Vastustaja teki maaleja hirveällä prosentilla, ja Suomi oli ”kauheassa paineessa koko ajan”.

– Kovaa tuskaa ja ahdistusta on peli, Mertaranta sanoi Slovenian tasoituksen jälkeen.

Pelko on Mertarannan selostuksissa lähes jatkuvasti läsnä. Vivahde on poikkeuksellisen vahva. Normaalitilanteessa selostaja näkee vaaran ja puhuu vaarallisista irtokiekoista ja pelottavista poikittaissyötöistä. Kun tilanne tiukkenee, pelko kasvaa.

– Pelko on hiipinyt puseroon, Mertaranta selosti Tshekki-ottelussa kun vastustaja oli kaventanut pelin.

On kuin ottelu ei olisi Mertarannalle lähtökohtaisesti iloa tuottava juhlapäivä vaan taistelu, jossa voi käydä huonosti.

– Hirmuiseksi menee.

Tshekki-ottelussa tapahtui ”hirveitä asioita”, eikä Mertaranta tarkoittanut sillä loukkaantumisia.

Kun pelko toteutui, se kuului välittömästi selostuksessa.

– Hirveätä tapahtuu! Aivan hirveitä asioita tapahtuu kentällä! Aivan hirveitä asioita tapahtuu, Mertaranta kommentoi Tshekin tasoitusta.

Slovenia-ottelussa kauhu ei päässyt valloilleen kaikessa kirjossaan, sillä Suomi teki voittomaalin kolmannen erän puolivälissä. Tämän jälkeen sanavalinnatkin vapautuivat hieman.

Kun Sebastian Aho tekee johtomaalin, se on ”arvokas” osuma. Markus Hännikäisen osuessa minuuttia myöhemmin Mertaranta puhuu ”todella hienosta maalista ja loistavasta palkinnosta” Hännikäisen ”raivokkaalle taistelulle”. Samassa yhteydessä kuullaan helpotuksen myötä myös ottelun ensimmäiset kunnon sanailut, jollaisista Mertaranta tunnetaan:

– Sieltä ja tulee ja menee niin sanotusti pienestä reiästä häkkiin. Se on melkein kuin meikäläisen ammeessa, kun ottaa tapin pois, niin sieltä se sulahtaa.

– Hanat on saatava jossain vaiheessa auki, että niistä tulee jossain vaiheessa muutakin kuin pelkkää kylmää vettä. Jossain vaiheessa veden pitää muuttua sellaiseksi, että siellä on mukava kylpeä. Nyt on kylvetty kahdesti peräkkäin ja seuraavaa kylpyä hakee Savinainen.

Sitaattipari ei ole aivan timanttisinta Mertarantaa, mutta niistä näkee selostajan tyylin. Maikkarin selostaja Mika Saukkonen, ja monet nuoremman polven selostajat, luottavat ytimekkäisiin onelinereihin.

Kun Saukkonen sanoo, että ”Tämä on niin syvältä ettei käsi yletä” tai ”Tämähän meni vähän kuin Jeesuksen pääsiäinen eli ei kovin hyvin”, hän tuottaa tiivistä tekstiä joka mahtuu hyvin vaikka yhteen twiittiin ja jota on helppo levittää sosiaalisessa mediassa.

Mertaranta on tunnettu myös joistakin tiiviistä lausahduksista (kuten ”Se on siinä!” tai ”Ruotsin puolustus pelataan kebabkioskille”), mutta monesti hän on spontaanilta tuntuvien lausahdustensa kanssa kuin improvisoiva stand up -koomikko, joka pyrkii jatkamaan lennosta ensimmäistä juttuaan. Sekä koomikot että Mertaranta onnistuvat tässä vaihtelevalla menestyksellä.

– Kyllähän kieltämättä, kun katsoo, niin siellä Marjamäen Laten posket punoittavat kuin konsanaan Valko-Venäjän presidentinvaalien aikana. Silloin ei tosin tarvitse poskien punoittaa, koska ehdokkaita on vain yksi, on sellainen litania, että legendaarinen Bror-Erik Walleniuskin olisi siihen tyytyväinen.

Mertarannalla on rennompiakin selostusvaihteita. Silti Leijonien kohdalla kaikki tiivistyy usein kamppailuun, tuskaan ja ahdistukseen. Näin käy myös Slovenia-ottelun lopussa.

– Onhan se ahdistavaa ollut millä mittarilla tahansa, mutta joka tapauksessa oleellista on, että voitto tulee.

Mertarannan pelonsekainen selostus toimii, ainakin osalle katsojista, koska hän sanoittaa samoja pelkoja, joita katsoja käy läpi. Jos tämä on viihdettä, tämä on jännitys(tai pahimmassa tapauksessa kauhu-)elokuva, mutta ainakin me pelkäämme yhdessä.

Siksi Mertarantaa ei voi viime kädessä verrata brittikommentaattoriin, joka ihastelee puolueettomasti espanjalaispelaajien otteita. Kommentaattorin tehtävä on tässä tapauksessa hehkuttaa lajin hienoutta ja ehkä sivistääkin katsojaa.

Sinivalkoinen selostaja sen sijaan menee tunne edellä kamppailuun. Halliin ei ole tultu nauttimaan tai avaamaan pelillisiä hienouksia, vaan selviytymään. Olennainen tästä tiivistyy Mertarannan sanoihin loppusummerin soidessa:

– Suomi ottaa arvokkaan voiton. Arvokkaan voiton ennen kaikkea sikäli, että se tulee tällaisen kamppailun jälkeen.