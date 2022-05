Leijonat majoittuu Latvian NHL-tähden lyttäämässä hotellissa – näin he kommentoivat puitteita

Leijonien MM-kullan jahtaaminen ei jää ainakaan kiinni ruokahuollosta tai olosuhteista.

Tampere

MM-kotikisojen isäntäjoukkue Leijonat saa nauttia mallikkaasta majoitus- ja muonituspalveluista Tampereella.

Leijonat majoittuu noin kolmen kilometrin päässä kisojen päänäyttämöstä Nokia-areenasta rauhaisan Pyynikin maisemissa.

Hotellin sijainti ja olosuhteet ovat pelaajien ja johtoryhmän mukaan ihanteelliset pitkään turnaukseen.

– Olosuhteet ovat kunnossa. Ei mitään valittamista, kertoo Leijonien hyökkääjä Toni Rajala.

Järvimaisemissa sijaitseva hotelli on sopivan etäisyyden päässä Tampereen keskustan kisahuumasta ja hälinästä. Hotellilta on myös vaivatonta liikkua vapaa-ajalla keskustaan kahvittelemaan, syömään ja tapaamaan kavereita.

– Sähköpotkulaudoilla ja pyörillä pääsee helposti kymmenessä minuutissa keskustaan. Välillä on hyvä päästä pois hotellilta kaupungille, mutta eipä tässä liikaa ole vapaa-aikaa, kun pelien ja harjoitusten lisäksi on kaikenlaisia palavereja ja ruokailua hotellilla, sanoo Rajala.

Ravinnon ja levon merkitys korostuvat reilun parin viikon mittaisen turnauksen aikana.

Leijonien ruokahuolto jäähallilla ja hotellilla on hoidettu viimeisen päälle. Leijonien joukkueenjohtaja Mika Kortelainen kertoo, että ruokaa on aina tarjolla kun pelaajat ovat hereillä.

– Voisi sanoa, että kun jokin kattaus on loppumassa, seuraavaa satsia tuodaan jo paikalle. Se on pakko hoitaa niin, koska jokaisella on oma ruokarytminsä, johon he ovat tottuneet, Kortelainen sanoo.

– Aamiaisen jälkeen on tarjolla putkeen lounas. Kun tullaan hallille, tarjolla on päivällinen ykkönen ja parin tunnin päästä päivällinen kakkonen. Pelipäivinä pre game -välipalalla on puuroa ja leipää.

Leijonien joukkueenjohtaja Mika Kortelainen on kiireinen mies MM-kisojen aikaan.

Yksi ruoka on ehdoton päivästä riippumatta.

– Lounaalla, päivällisellä ja illallisella pitää aina olla tarjolla pasta bolognesea. Joka kerta. Muuten tulee sanomista, Kortelainen sanoo.

Bolognesea kuluu Kortelaisen mukaan ”järjetön määrä”.

– Meidän jengillämme on mennyt 200 kiloa ”boloa” hotellin mukaan, Kortelainen ilmoittaa.

Leijonien kovin syöjä on 36-vuotias varakapteeni Marko Anttila.

– Jos söisin yhden päivän aikana saman verran kuin ”Stretsi”, olisin aivan tukossa, naurahtaa Kortelainen.

Anttilan energiantarve on suurehko, sillä varressa on mittaa 203 senttiä ja painoa yli 100 kiloa.

– Tänään on tullut syötyä aamupalan lisäksi jo yksi lounas. Kohta menen toiselle lounaalle ja illalla on vielä dinneri, Anttila sanoo hieman ennen iltapäiväkolmea jäähallin mixed zonella.

– Mulle se on ainakin erittäin tärkeää, että saa riittävästi energiaa. Annoskoot eivät välttämättä ole joka kerta hirveän isoja, mutta tärkeintä on saada ruokaa tasaisesti.

Leijonien bolognese-pakkomielteeseen Anttilalla on selkeä perustelu.

– Onhan se hyvää ja ennen kaikkea sitä on helppo syödä. Se on aika standardi joka paikassa ja tuntuu uppoavan jääkiekkojoukkueeseen, mutta sanotaan nyt näin, että en syö bolognesea hirveästi kesätauolla, Anttila virnistää.

MM-kullan metsästäminen ei jää Anttilan mukaan ainakaan ruokahuollosta kiinni.

– Ruokapuoli on ollut kunnossa jo pidemmän. Ei mulla ainakaan nälkä ole ollut kertaakaan. Hyvin on saanut syödä.

Marko Anttila tarvitsee paljon polttoainetta päivän aikana, jotta putki kulkee MM-jäillä.

Fyysisen ravinnon lisäksi pelaajat tarvitsevat otteluiden ja harjoitusten välillä henkistä ravintoa.

Leijonien pyhin paikka hotellilla on perinteiseen tyyliin luottohieroja Juha Sulinin kolhoosi. Sulin on toiminut Leijonien hierojana vuodesta 2003 lähtien.

– Jullin sviitti on aika kovassa käytössä. Siellä on sohvaryhmää ja jääkaapissa on aina juotavaa. Se on sellainen yhteinen kokoontumispaikkamme, kertoo Rajala.

Jullin sviitti on Leijonille MM-turnauksen aikana vähän kuin pelaajien terapiahuone – paikka, missä voi viettää aikaa ja kasvattaa rentoa yhteishenkeä.

– Siellä jokainen voi olla oma itsensä. Osa ottaa siellä hierontaa ja muita hoitoja. Muut istuvat kattelemassa leffoja tai hyviä pätkiä YouTubesta. Vitsaillaan ja nauretaan yhdessä, pelataan ja katsotaan telkkaria yhdessä, Rajala sanoo.

– On tärkeää, että meillä on tuollainen kokoontumispaikka. Sitä kautta joukkuehenki hitsaantuu yhteen, kun kaikki eivät vain istu omissa huoneissaan.

Leijonien lisäksi samassa hotellissa on majoittunut suurin osa MM-kisojen joukkueista.

Turnauksen alussa Latvian NHL-vahti Elvis Merzlikins kertoi latvialaismedialle, että hän joutui ikävään tilanteeseen ollessaan vessassa samaan aikaan, kun joukkuekaveri Ronald Kenins oli suihkussa.

– Olin sen jälkeen aivan märkä. Suihku ja pönttö ovat vierekkäin. Sängyt ovat pieniä kuin armeijassa, Merzlikins tilitti.

Leijonien pelaajilla ei ole valitettavaa hotellihuoneiden varustelusta.

– Naurettiin sitä (Merzlikinsin kertomaa) tarinaa jätkien kanssa. Huoneissa on ihan normivessa, missä on väliseinä suihkun ja pöntön välissä, Rajala kuvailee.

– Mekin majoitutaan kahden hengen huoneissa, mutta kyllä me mennään vuorotellen vessaan tai suihkuun. En tiedä mikä homma muilla.

